AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan
06.03.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen diplomasinin küresel barış açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Şahin, ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesinde de en güçlü diplomatik kapasiteye sahip aktörlerden birinin Türkiye olduğunu vurguladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Komisyonu Üyesi Ali Şahin, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası krizlerde üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasinin küresel barış açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

"TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI HAYATA GEÇİRİLMESEYDİ..."

Şahin, yaklaşık üç yıl önce Arjantin Parlamentosu'na gerçekleştirdiği ziyarette Arjantinli milletvekillerinin, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk ve özellikle tahıl koridoru girişimi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür ettiğini hatırlattı. Arjantinli parlamenterlerin, söz konusu girişimin yalnızca bölgesel değil küresel etkileri olduğuna dikkat çektiğini belirten Şahin, "Tahıl koridoru anlaşması hayata geçirilmeseydi Afrika'da büyük bir açlık krizi başlayacak ve bu kriz Afrika'dan Latin Amerika kıyılarına kadar uzanabilecek kontrol edilemez göç dalgalarını tetikleyebilecekti değerlendirmesini yaptılar" dedi.

Türkiye'nin kriz bölgelerinde güven veren bir aktör olarak öne çıktığını ifade eden Şahin, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladığı Pakistanlı bir siyasi parti temsilcisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin sona erdirilmesi için arabuluculuk rolü üstlenmesini talep ettiğini aktardı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan

ARNAVUTLUK LİDERİ RAMA'NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika Boynuzu'ndaki diplomatik girişimlerine de değinen Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerilimin sona ermesi için yoğun diplomasi yürüttü ve önemli bir arabuluculuk rolü üstlendi" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözleri hatırlatarak, "Edi Rama, 'Bana Erdoğan'ı neden sevdiğimi soruyorlar. Ben de onlara Erdoğan söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir lider diyorum' ifadelerini kullanmıştı" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan

"ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİMİN SONA ERDİRİLMESİNDE DE EN GÜÇLÜ DİPLOMATİK KAPASİTEYE SAHİP AKTÖRLERDEN BİRİ TÜRKİYE'DİR"

Türkiye'nin ilkesel duruşu ve değerler temelli diplomasisi sayesinde küresel barış ve istikrar açısından güvenilir bir aktör haline geldiğini belirten Şahin, İran ile ABD arasında geçmişte yürütülen müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda devam etmesi halinde bugün yaşanan gerilimlerin ortaya çıkmayabileceğini ifade etti.

Ali Şahin, mevcut uluslararası krizlere de değinerek, "Dünyanın anlamakta zorlandığı ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimin sona erdirilmesinde de en güçlü diplomatik kapasiteye sahip aktörlerden biri Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrar için sorumluluk almaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    siz daha bu savaşta tarafınızı belli edemediniz güldürmeyin beni 0 1 Yanıtla
  • Burhan Asker Burhan Asker:
    hımmm tamam 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.