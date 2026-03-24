AK Parti Genel Başkan yardımcılarından, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan yardımcıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Haddini bil Özgür Özel. Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne kalibrene ne de çapına sığar." ifadesini kullandı.

Acar, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğunuz yolsuzluk sarmalını, 'balyalanan paraları' ve şaibeli ihale trafiklerini örtbas etmek için bağımsız yargıyı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermeyi de artık bırak. İlk iş, önce yolsuz ve hırsızlar tarafından ele geçirilmiş iradeni kurtar, sonra da ülkenin ana muhalefet partisinin başkanı olmana yakışır bir kalıba bürün."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de paylaşımında, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'de, bu tabloyu örtme çabasının her geçen gün daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı dilin, siyasi eleştiri sınırlarını aşan, hadsiz, mesnetsiz itham ve yakışıksız ifadelerden ibaret olduğunu kaydeden Demir, "Bu yaklaşım, milletimizin sorunlarına çözüm üretme iradesinden uzak, tamamen gündem saptırmaya yönelik bir tutumdur. Türk yargısı önünde yürüyen süreçler ve ortaya çıkan iddialar karşısında sergilenen bu kontrolsüz söylem, sağduyudan uzak, sorumluluk bilinciyle bağdaşmayan bir anlayışı ortaya koymaktadır." görüşünü paylaştı.

Ne söylenirse söylensin, hangi itham ortaya atılırsa atılsın, gerçeklerin üzerinin örtülemeyeceğini vurgulayan Demir, "Milletimiz, kimin hizmet ürettiğini, kimin ise polemikle siyaset yaptığını açıkça görmektedir. Siyaset, iftira ve hakaretle değil, eserle, hizmetle ve samimiyetle yapılır. Bu nedenle, seviyesiz söylemleri ve yakışıksız üslubu kabul etmiyor, aynı şekilde muhatabına iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

" Siyaset, devlet ciddiyetini hiçe sayarak yapılmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, paylaşımında, "Ağzından çıkanı kulağın duysun Özgür Özel. Bugün kürsüde sarf ettiğiniz ifadeler ne siyasi eleştiridir ne de meşru bir muhalefet dilidir." ifadelerine yer verdi.

Bunun, doğrudan seviyeyi aşağı çeken, sorumsuz ve kontrolsüz bir söylem olduğunu belirten Uygur, şöyle devam etti:

"Bilmiyorsanız biz öğretelim. Siyaset, çığırtkanlıkla, hakaret ederek yapılmaz. Siyaset, hainliklerinin üstünü örtmek için iftira atarak yapılmaz. Siyaset, devlet ciddiyetini hiçe sayarak yapılmaz. Siyaset, sizin üslubunuzla asla yapılmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiğiniz her söz, doğrudan milletimizin iradesine yönelir. Buna karşı duruşumuz nettir, tartışmaya açık değildir. Sözün de bir sınırı vardır. O sınır aşıldığında, karşılığı da olur. Herkes yerini ve haddini bilecek."

"Bu anlayışla siyaset yapılmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, paylaşımında, Özel'in kullandığı üslupla siyaseti seviyesiz bir noktaya çektiğine işaret ederek, "Son dönemde tercih ettiği dil, açıkça çöp, çamur, çukur dili olarak tarif edilebilecek bir noktaya gelmiştir. Bu anlayışla siyaset yapılmaz. Ne bir fikir ortaya konulur ne de millete bir katkı sağlanır. Sadece gerginlik üretilir, sadece ortam kirletilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlayışın CHP'ye de zarar verdiğini dile getiren Yayman, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan bu seviyesiz ve ölçüsüz söylemler, eleştiri sınırlarını aşmıştır. Siyasi rekabet ayrı bir şeydir, sokak ağzı ayrı bir şeydir. Söylenmesi gereken nettir, siyaseti bu seviyeye indirerek konuşanlar, önce kendi üsluplarını gözden geçirmek zorundadır. Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın da her fırsatta vurguladığı gibi, 'Siyasetin tek limanı ahlaktır.' Bu limandan demir alanların, devlet adabını terk ederek sokak diliyle hitabet kurmaya çalışması, sadece demokratik seviyeyi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda siyasi bir tükenmişliğin de tescili olur. Devletin en yüksek makamına yöneltilen yakışıksız benzetmeler ve ifadeler bir eleştiri değil, düpedüz bir üslup fukaralığıdır. Milletimiz, kimin hangi üslupla konuştuğunu ve hangi limanda durduğunu gayet iyi görmektedir."

"Milli iradenin tecelligahı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken ise Özgür Özel'in siyaset anlayışının uzun süredir aynı çizgide ilerlediğini belirterek, "Gerçeklerle yüzleşemeyen, partisi içindeki krizleri çözemeyen, kamuoyunun cevap beklediği şaibeleri açıklayamayan biri olarak yine kolay yolu seçerek Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyor, hadsizce hakaretler ediyor." ifadesini kullandı.

Öğütken, "Türkiye'nin etrafı savaşlarla ve küresel gerilimlerle çevriliyken, devletimizin gücünü ve milletimizin birliğini hedef alan söylemler üretmek muhalefet değil, sorumsuzluk ve siyasi tükenmişliktir. Bu dil ne devlet ciddiyetiyle bağdaşır ne de milletimizin sağduyusuyla. Herkes haddini bilmeli, sahip olduğu makamın ağırlığına göre hareket etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, devletin en üst makamına dil uzatmanın, bir güç gösterisi değil açık bir çaresizlik olduğunu vurgulayarak, "Özgür Özel, partisinin içindeki izah edilemeyen hesapları, kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları ve giderek büyüyen 'para kulesi' şaibelerini örtbas etmek için çareyi çamur atmakta bulmuştur. Milletin iradesiyle seçilmiş, ömrünü bu vatana adamış Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen bu hadsiz ifadeler ne siyasettir ne de muhalefet. Cumhurbaşkanlığı makamı, basit bir polemik malzemesi değil, milli iradenin tecelligahıdır." görüşünü paylaştı.

"Özel'i bu niyetle öne sürmekte ve kullanmaktadır"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Özgür Özel, bölgemizdeki savaş ortamını fırsata çevirmek isteyenlerin kullandığı bir piyondur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin etrafı adeta bir ateş çemberine dönmüşken, ülkemizi bu kaostan uzak tutan güçlü liderlik hedef alınmaktadır." ifadesini kullanan İnan, bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıların tesadüf olmadığını, bilinçli ve planlı bir siyasetin parçası olduğunu kaydetti."

Bugün Türkiye'yi güvenli bir liman olarak ayakta tutan iradeye karşı yürütülen bu söylemlerin, aslında kime hizmet edildiğini açıkça gösterdiğini belirten İnan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savaşı sınırlarımıza yaklaştırmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen bir anlayış, Özgür Özel'i bu niyetle öne sürmekte ve kullanmaktadır. Özgür Özel'in en büyük korkusu ise Ekrem İmamoğlu'nun günahlarının en büyük ortağı olduğunun ortaya çıkmasıdır. Tüm CHP'liler tarafından bilinmektedir ki İstanbul'daki yolsuzluk süreçlerine ilişkin iddiaların Özgür Özel'in bilgisi dışında geliştiğini düşünmek mümkün değildir. Özgür Özel kendisine 'sevimli şempanze' diyen hırsızların en büyük suç ortağıdır."