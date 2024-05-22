AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Cumhur İttifakı\'nın birliği korunmalı

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, bütün MKYK üyelerine, Cumhur İttifakı'nın huzur ve birliğini bozmaya dönük yapılan açıklamalar karşısında birlik içinde hareket edilmesi ve birliğinin korunması konusunda herkesin yüksek hassasiyet ve sorumlulukla davranması gerektiğini ifade ettiler." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta sonunda yapılacak AK Parti İstişare ve Değerlendirme Kampı'na ilişkin hazırlık gündemlerinin devam ettiğini belirten Çelik, kampta parti ve Meclis çalışmalarını değerlendireceklerini, adalet, güvenlik, iç ve dış politika konularında kapsamlı sunumların yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının başında kapsamlı bir değerlendirme yaptığını, iç ve dış politika gündemini değerlendirdiğini ifade eden Çelik, Erdoğan'ın gelecek dönemde dış politikada başta Gazze konusu olmak üzere yoğun bir mesaisinin olacağını dile getirdi.

Erdoğan'ın, MKYK üyelerine, önlerindeki 4 yıllık dönemi değerlendirirken birlik, beraberliğin korunması ve parti içinde tartışma olmaması, aynı hedefe odaklanarak yürümeleri gerektiği konusunda açıklamalar yaptığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımızdan, önümüzdeki dönemi iyi değerlendirmeleri için kendi görev alanlarındaki hazırlıklarının tam olması gerektiğini ifade ettiler. Son gelişmeler ışığında, savunma sanayisi konusunda geldiğimiz noktaya ilişkin değerlendirmeleri oldu. Daha da güçlü bir şekilde bu alana yatırım yapacağımızı ifade ettiler. Önemli mesajlarından bir tanesi de Cumhur İttifakı içerisindeki birlik ve beraberliğin korunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün MKYK üyelerine, Cumhur İttifakı'nın huzur ve birliğini bozmaya dönük yapılan açıklamalar karşısında birlik içinde hareket edilmesi ve birliğinin korunması konusunda herkesin yüksek hassasiyet ve sorumlulukla davranması gerektiğini ifade ettiler."

Akıncı İHA'nın İran görevi

Sözcü Çelik, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin kazada hayatlarını kaybetmesinin üzücü olduğunu, bu zor günlerinde kardeş İran halkının yanında bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, cenaze törenine katıldığını aktaran Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bu tip kazalar olduğu zaman, geçmişte Türkiye'de de bunlara zamanında ulaşabilmek imkan ve kabiliyet meselesidir. Bu çerçevede bizden talep edilen anında yerine getirilmiştir. Akıncı İHA ve gece görüş helikopteri ile AFAD ekipleri gönderilmiştir. İHA'nın çok kısa bir zaman içerisinde, çok uzun ve zorlu hava koşullarında bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahsiyetlerin yerini tespit etmesi, Türkiye'nin bu konudaki imkan ve kabiliyetinin nasıl geliştiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Bu teknolojiyi milletimize kazandıranlara bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin bu alandaki öncü rolünün aynı şekilde devam etmesi gerektiğine dair de bir tablo ortaya çıkmıştır."

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu talebi

Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yaptığını anımsattı.

Bu son derece önemli talebin, Netanyahu ve hükümet üyelerinin doğrudan savaş suçundan sorumlu olduklarını kayda geçirdiğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarız ki Uluslararası Ceza Mahkemesinin ön yargılama dairesi, başsavcının talebine uygun bir karşılık verir, insanlık vicdanı, uluslararası hukuk ve tarihin doğru yerinde durmak adına bu kişilerin tutuklanması kararı çıkar. Başsavcı, Netanyahu hükümetini, sivil nüfusu kasıtlı ve sistematik bir biçimde insanlığın hayatta kalması için gerekli olan şeylerden mahrum etmekle suçluyor. Bu son derece önemlidir. Bu soykırım suçudur. Netanyahu hükümetinin sivil nüfusu kasıtlı hedef alarak savaş suçu işlediğini ifade ediyor. Açlığa maruz bırakarak cinayet işlediğini ifade ediyor. Dolayısıyla, insanlığa karşı zulüm ve suç kapsamındaki bütün eylemlerin, başsavcının talebinde de ifade edildiği gibi Netanyahu ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu gecikmiş bir taleptir, inşallah karara dönüşür. Gecikmiş de olsa bizim açımızdan olumlu bir taleptir. Umarız ki Uluslararası Ceza Mahkemesi bunu bir karara dönüştürerek bu şahısların savaş suçlarından yargılanması konusunda gereğini yapar."

"Tarihin doğru tarafında durduğunu göstermiştir"

Ömer Çelik, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın, Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını ifade etmelerini de memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İsrail'in bu açıklamaları duyar duymaz İrlanda ve Norveç'ten büyükelçilerini geri çağırma kararı aldığına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tanıma kararının sadece İspanya, İrlanda ve Norveç ile sınırlı kalmaması bütün Avrupa Birliği'ne bunun şamil olması gerektiği açıktır. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, çok uzun süredir son derece değerli açıklamalar yapıyor. Burada İspanya hükümeti tutumunu değiştirmedi. Buradan bir kez daha İspanya hükümetini tebrik ediyoruz. Dost İspanya halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Norveç ve İrlanda'nın da tanıyacaklarını ifade etmesi fevkalade önemlidir. Umarız ki bu, Avrupa Birliği'nin birlik çapındaki siyasetinin temel ekseni ve duruşu olur. İlk defa Batı dünyası içerisinde İspanya, İrlanda ve Norveç, tarihin doğru tarafında durduğunu, insanlık vicdanından ve uluslararası hukuktan yana olduğunu göstermiştir."

(Sürecek)