AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı

17.04.2022 21:05

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir." dedi.

Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının (EKEV) ev sahipliğinde Fatih'te düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının ilk yarısının tamamlandığını anımsattı.

EKEV'in eğitim ve kültür anlamında sadece Erzincan'a değil, Türkiye'nin her tarafında eğitim gören gençlere yetişen köklü bir vakfı olduğunu anlatan Yıldırım, "Vakfımızın kuruluşu eski olmakla beraber, son yıllarda yaptığı ataklarla ve sağladığı burslarla Türkiye'de özel vakıflar arasında en fazla burs dağıtan konuma geldi. 60 bine yakın öğrencimiz EKEV'i biliyor, Erzincan'ı biliyor ve bu vakıftan destek alma imkanına sahip oluyor." ifadesini kullandı.

Vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının kar amacı gütmediğine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaçları, belirlenen hedefler doğrultusunda hizmet etmek. Hizmetin iki yolu var; birisi nakit, birisi vakit. Vakti olmayan imkanlarıyla katkı sağlayacak, vakti olan da gece gündüz her zaman gayret edecek. Her iki kesimden de katkı sağlayan hemşehrilerimiz var. Gittikçe de bu katkılar artmaya devam ediyor. Bir vakfın, STK'nin sürdürülebilir olması için devamlılık arz eden kaynaklara erişmesi lazım. Her sene burada bir araya geliyoruz. Herkes varını yoğunu ortaya koyuyor. O yıl okuyacak gençlerimize burslar toplanıyor. Rekor miktarda burs topluyoruz. Bu fedakarlığı hep yapıyorsunuz."

"Erzincan'da yaşam merkezi inşa etmeye karar verdik"

Yıldırım, vakıfların kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir hale gelmesini istediklerini vurgulayarak, "Bu noktadan hareketle bir yola çıktık. Erzincan'da bir yaşam merkezi inşa etmeye karar verdik. Yaşam Merkezi yaklaşık 20 bin metrekarelik hacme sahip olacak. Bu anlamda Erzincan'ın en prestijli mekanlarından biri olacak. Bu noktada ERSİAD ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı da birlikte hareket edecek. Bu yatırım gerçekleştiğinde 8-10 milyon civarında, sürekli devam eden bir kaynağa vakıflarımız ulaşmış olacak. EKEV ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı'nı ayrı görmüyorum. İkisinin de amacı eğitime destek ve Erzincan'ın gelişmesi için her türlü faaliyetin arkasında olmak." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı çok büyük gayret gösterdi"

Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "İbn Haldun 'coğrafya kaderdir' diyor. Gerçekten bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada ayakta kalmak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam bir şekilde sürdürmek düne göre daha önemli hale gelmiştir. Kuzeyimizdeki savaşın ne zaman biteceğini öngöremiyoruz. Bazıları yadırgıyor, 'Cumhurbaşkanı neden bu kadar çabalıyor, savaş bizde mi' diye. Cumhurbaşkanımız, bu savaşın başlamaması için çok büyük gayret gösterdi." açıklamasında bulundu.

"En kötü barış bile savaştan daha iyi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 40'tan fazla devlet başkanı ile görüştüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Onun sonucunda en samimi, hesapsız, kitapsız davranan ülkenin Türkiye olduğunu bütün dünya kabul etti. Onun için heyetler buraya geliyor, burada görüşüyor. Cumhurbaşkanı, her iki ülkenin başkanıyla da rahatlıkla görüşebiliyor. Biz barıştan yanayız. Biz diyoruz ki en kötü barış bile savaştan daha iyi. İnşallah bu dram da sona erer ve bütün insanlık, başta çevremiz olmak üzere, bu azaptan kurtulmuş olur."

İftar programına, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve diğer davetliler katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İstanbul'da iftara katıldı - Son Dakika
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