AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun, Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl devam edeceği noktasında bir yol haritası ve bir çerçeve ortaya koyduğunu kaydetti.

Partiler arası bayramlaşma programının öğleden sonraki bölümünde DEM Parti, DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi heyetleri AK Parti'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma kapsamında, Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu başkanlığındaki DEM Parti heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, DEM Parti ziyaretinde, heyet nezdinde DEM Parti'nin bayramını kutladı.

Bugünün aynı zamanda Nevruz olduğuna dikkati çeken Uygur, "Allah milletçe, hep birlikte daha nice bayramları karşılamak, yaşamak hepimize nasip etsin." dedi.

Gazze'de yaşanan soykırımı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını hatırlatan Uygur, "İnşallah çatışmalar, zulümler son bulsun. Bütün mazlum coğrafyalar felaha, feraha kavuşsun." temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki süreçte aslında bu rapor sürecin nasıl devam edeceği noktasında bir yol haritası ve bir çerçeve ortaya koyuyor." dedi.

Bu coğrafyada yaşanan çatışmalara işaret eden Uygur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin ne kadar önemli ve isabetli olduğunun millet tarafından görüldüğünü söyledi.

"Demokratik standartların, hak ve özgürlüklerin en yüksek noktada olması bizim siyasetimizin merkezinde." diyen Uygur, AK Parti'nin hem hak ve özgürlükler noktasında büyük reformları hem de Türkiye tarihinin en önemli kalkınma hamlelerini hayata geçirdiğini dile getirdi."

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mutlu da Ramazan Bayramı'nı ve 21 Mart Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun raporuna işaret eden Mutlu, "Biz bu raporun eksiklikleri olmakla birlikte 6 ve 7'nci maddesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun bayram sonrası hemen hayata geçmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. İktidar partisinin de yapacağı şey budur. İki bayram arası annelerimize, halklarımıza gerçek bir bayram yaşatalım diye gayret etmek düşüyor hepimize." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan soykırım ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına dikkati çeken Mutlu, "Orta Doğu'da mazlumlara dönük bir saldırı var. Bunun için bizim bir 3. yol tercihimiz var kuşkusuz. Bununla ilgili olarak iktidar partisinin de Sayın Erdoğan'ın da Türkiye'de Kürt sorununun çözümü için çaba göstereceğine olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu, "Meclis'te kurulan komisyonu ve yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum. Komisyonun hazırladığı bu rapor bir yol bir istikamet belirleyecek inşallah. Bu noktadaki düşüncemiz aynı. İnşallah bu coğrafyada, böyle bir ortamda Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltildiği, komisyon raporumuzu da yol haritası alarak 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ve iç cephemizi daha da güçlendirerek güçlü ve büyük Türkiye yolunda yolumuza hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

"Devletimiz bir duruş gösteriyorsa arkasında dimdik durmalıyız ki dışa karşı güçlü olalım"

Anahtar Parti de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, parti olarak uluslararası ilişkilerde hükümetin arkasında olduklarını ifade ederek, "Dış politika çok değerli. Orada devletimiz bir duruş gösteriyorsa biz orada arkasında dimdik durmalıyız ki dışa karşı güçlü olalım." dedi.

Uygur ise bütün siyasi partilerin amacının millete hizmet olduğunu belirterek, "Farklı yöntemlerimiz olabilir ama ülkemizin, milletimizin birliği bütünlüğü, ülkemizin bekası söz konusu olduğunda burada bir ve beraber bir duruş gerçekleştirmek çok önemli." diye konuştu.

AK Parti'ye daha sonra DEVA Partisi ziyarette bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, ziyarette, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bir an evvel sona ermesi gerektiğini belirterek, petrol fiyatlarının artmasına neden olan savaşın hem Türkiye hem de dünya ekonomisine zarar verdiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilk destek veren partilerden biri olduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için sürece her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

AK Parti'ye bayram ziyareti Gelecek Partisi ile devam etti. Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, ziyarette Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Gazze'de Soykırım: Küresel Vicdanın Sesi" kitabını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'a takdim etti.

AK Parti Genel Merkezini DYP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi heyetleri de ziyaret etti.