AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Artık şiddetin dönemi sona ermiştir. Örgüt, silah bırakmalıdır. Sözde değil özde bırakmalıdır. Bu noktada sadece ellerinden değil kalplerinden de zihinlerinden de silahı bırakmalılar." dedi.

AK Parti Genel Merkezi'ni Kurban Bayramı dolayısıyla sırasıyla HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden HÜDA PAR heyetinin başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Allah'tan nice bayramlara eriştirmesi ve bayramın hayırlara vesile olması temennilerinde bulundu.

Yayman, Emiroğlu'nun temennilerine katıldıklarını belirterek "Bu, milletimizin de duasıdır. Bu, Türkiye'nin güçlü olması, bölgeye kardeşlik ikliminin yayılması, adaletin hakim olması bakımından çok kıymetli, değerli. Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği iç cepheyi güçlendirmenin, cephedeki birlik, beraberliğin, sen, ben yok, biz varız diyebilmenin önemini bölgedeki gelişmelere bakıldığında çok daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Emiroğlu, yaklaşık 3 yıldır Filistin'de, Gazze'de yaşananları hatırlatarak bu mezalimin bir an önce sona ermesini diledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Emiroğlu, "Süreçte bir yavaşlama olduğu görülüyor. Böyle bir izlenim oluşuyor. Biz bunun daha hızlı şekilde yürümesi gerektiğine inanıyoruz. Eğer bu yavaşlama devam ederse bir tıkanma ihtimali riski doğurabilir. Onun için ümidimiz bir an önce bu sürecin bir neticeye varması." dedi.

CHP'de yaşananlara işaret eden Emiroğlu, "Bu, CHP'nin kendi iç meselesidir, kendi iç çekişmelerinin bir yansımasıdır. Bunu, iktidar veya muhalefet kavgası olarak değerlendirmiyoruz. Butlan meselesini, kayyum uygulaması olarak değerlendirmiyoruz." diye konuştu.

Yayman da 86 milyonun bir ve kardeş olduğunu ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Artık şiddetin dönemi sona ermiştir. Örgüt, silah bırakmalıdır. Sözde değil özde bırakmalıdır. Bu noktada sadece ellerinden değil kalplerinden de zihinlerinden de silahı bırakmalılar. Türkiye'de ilk defa böyle bir komisyon kuruldu. İktidarıyla muhalefetiyle. 2009'da benzer bir süreç var. Hatırlarsınız, Demokratik Açılım Süreci. Orada MHP ve CHP o komisyona katılmamıştı. Şimdi bu komisyonda Milliyetçi Hareket Partisinin varlığı çok kıymetli, çok değerli ve çok stratejik bir varlık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sürecin devam ettiğine ilişkin ifadelerini hatırlatan Yayman, "İnşallah bayramdan sonra da böyle güzel adımlar olur. Allah mahcup eylemesin." dedi.

Anavatan Partisinin ziyareti

AK Parti'ye, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün başkanlığındaki Anavatan Partisi de ziyarette bulundu.

Yayman, ziyarette, Allah'tan, ülkenin geleceğini aydınlık kılması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zor olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, "Büyük Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'nin 81 iline büyük yatırımlar yapıldığını anımsatan Yayman, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefi gerçekleştiğinde Şırnak, Hakkari, Türkiye'nin 'Alpleri' olacak. Yayla turizmi, kış turizmi ve alternatif turizmin merkezleri olacak." dedi.

BBP'nin ziyareti

Bayramlaşma programı kapsamında, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki BBP heyeti de partiyi ziyaret etti.

Serin, partisi ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici adına herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İki partinin birçok ortak çalışma yaptığını anımsatan Serin, daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

Türk devletleri ile ilişkilerin siyasi partiler üstü bir konu olduğuna dikkati çeken Serin, Türkiye gündeminin, çalışmalarının dünyada yakından takip edildiğini dile getirdi.

Yayman ise birlik ve beraberliğin Türkiye'nin gücü, dünyaya vereceği mesaj olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu birlik, beraberlik olursa o zaman Türkiye, Gazze'de söz söyleyebilir, Amerika-İsrail'in, İran'a müdahalesine karşı söz söyleyebilir, Suriye'deki gelişmeler hakkında söz söyleyebilir. Rusya-Ukrayna mücadelesinde söz söyleyebilir. Dolayısıyla bizim birlik, beraberliğimiz sadece bir dua değil, aynı zamanda bir stratejik, varoluşsal hadisedir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti ile bayramlaşma

AK Parti'ye bir heyetle birlikte ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz da AK Parti camiasının bayramını kutladı.

Türkiye'nin bölgesinde çok önemli bir yere ve konuma sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Bunun en temel göstergeleri Cumhuriyetimiz, milli birliğimiz, milli egemenliğimiz, ulus devletimiz. Biz bunlara daha fazla sahip çıkarak, ülkemizin bulunduğu yerden, bulunduğu konumdan daha iyi bir seviyeye yükseleceğini düşünüyoruz." dedi.

İYİ Partinin milli konularda devletinin ve milletinin yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, güzel günlerin yakın olduğunu ifade etti.

Heyetin bayramını kutlayan Yayman ise Türkiye'nin ortak duygu, tarih ve kader etrafında birleştiğini, bayramlar, tarihi mücadeleler ve deprem gibi zor zamanların milletin dayanışmasını gösterdiğini dile getirdi.

Bunun korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması gerektiğini ifade eden Yayman, "Türkiye bu güçtedir, milletimiz bu ferasettedir." dedi.

Vatan Partisinin ziyareti

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Senem, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşanan gelişmeleri anımsatarak, "Türkiye'nin, iç bütünlüğünü sağlamak yönünde yürüttüğü çabaları fazlasıyla önemli buluyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Senem, "Yasal düzenlemelerle ilgili hazırlıkların bayramdan sonra gündeme geleceği ifade ediliyor. Vatan Partisi olarak, bu konuda bir hazırlık yapmış ve bunu komisyona iletmiştik. Türkiye'nin bütünleşmesine silah bırakan PKK'nın ve örgütü dağıtan örgütün mensuplarına dair bir af önerisi sunmuştuk. Hem partinize, AK Parti'ye hem de Meclis Komisyonu'na bunu takdim etmiştik. Bu konuda komisyonun raporunu da inceledik. Daha önce ortaya çıkmış olan diğer önerileri de inceledik. Ama bizim kanaatimiz, köklü bir tutum izleme, köklü bir tavır almak gerektiği yönündedir." diye konuştu.

DEM Parti ile bayramlaşma

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz başkanlığındaki DEM Parti heyeti de bayramlaşma için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Yayman, bayramların birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yaklaşımlarımız farklı olabilir ama Türkiye ortak paydasında, Türkiye'nin geleceği noktasında, milletimizin refahı, hürriyeti ve demokrasimizin ileriye gitmesi, kalkınmanın ileriye gitmesi bakımından ortak paydalarda buluşmamızın önemli olduğu düşüncesindeyiz." dedi.

Güleryüz, önemli bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Bu sürecin ülkemiz adına barışa ve demokratikleşmeye vesile olmasını diliyoruz, arzu ediyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu süreçte sadece bizlerin değil bütün toplumsal dinamiklerin, Türkiye'nin barışı, huzuru ve ortak geleceği için, eşit yurttaşlık temelinde yeniden bir inşa için sorumluluk almasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayman, sadece Türkiye değil dünyanın da çok önemli değişim ve dönüşüm dönemlerini yaşadığını dile getirerek, "Orta Doğu'da, bölgede yaşanan gelişmelere topyekün bakıldığında, Gazze, Filistin başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in, İran'a müdahalesini, saldırısını düşündüğümüzde Türkiye'nin neden iç cephesinin güçlü olması gerektiği, Türkiye'nin neden birlik beraberliğinin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçteki rollerine vurgu yapan Yayman, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin atılan adımları hatırlattı.

Bu adımların önemine dikkati çeken Yayman, "Burada silahların sadece elden değil, zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması... Bu noktada meselemiz, Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmektir, Türkiye'nin sorun çözme yeteneğini artırmaktır ve Türkiye'de hep ifade ettiğimiz duygudaşlık, kaderdaşlık, tarihdaşlık ve vatandaşlık temelinde Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Türkiye, bunu başarabilir, başarabilecek noktadadır. Bizim inancımız buna tamdır. İnşallah ortaklaşma içerisinde daha ileri noktalara gidilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Güleryüz, sürecin tamamlanmasına ilişkin toplumda beklenti olduğunu belirterek, "Bizler de siyaset yürütücüleri olarak, artık bu meselenin deyim yerindeyse bir yol haritasına kavuşmasını ve bir an önce halkımızın beklentilerine cevap verilecek bir rotaya, bir mimariye kavuşmasını istiyoruz. Komisyonun somutlaştırdığı yol haritasının bugüne kadar hayatiyet bulmamış olması, toplumda belli bir kaygıya sebebiyet vermiş durumda. Bu sürecin deyim yerindeyse enfekte olmaması için artık bir an önce doğru bir mimariyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir yol haritasından bahsediliyor. Ortaklaşıldığı anlaşılıyor yol haritasında. Hükümet erkinin bu yol haritasını bir an önce hayata geçirmesi beklentisi, umudu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda söylenmemiş hiçbir söz kalmadığını vurgulayan Yayman, "Dolayısıyla şimdi pratik adımlar zamanıdır. Bunlar tarihi eşiklerdir. Tarihi zamanlardır. Burada silahların bırakılması, tespit, teyit meselesi ve bu çağrılara uygun hareket edilmesi, yasaların çıkarılması, demokratikleşme adımlarının atılması bunlar çok önemlidir, değerlidir." dedi.

Yayman, meselenin çözülmesini isteyenler olduğu gibi çözülmesini istemeyen içeriden ve dışarıdan birtakım odakların da olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla iç cepheyi güçlendirmek, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirmek sadece Türkiye'nin iç toplumsal kardeşliği bakımından değil, bölge bakımından da tarihi önemdedir. İnşallah burada ilerlemenin sağlanacağına inanıyoruz. Bu, önemlidir, tarihseldir. Dolayısıyla da bu sorumlulukla hareket edilmesi gerekiyor. Bu noktada da ben Türkiye'nin geleceğinin aydınlık olduğunu düşünüyorum. Meselemiz, dediğim gibi Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek, sorun çözme yeteneğini yükseltmek, siyasetin kapasitesini yükseltmektir. Çok önemli eşikler aşılmıştır ve çok şükür Allah'a son 2 yıldır büyük bir yol kazası olmamıştır. Birtakım mevzi problemleri yaşansa da süreç kendi mecrasında ilerlemektedir. Bazen yavaş, bazen hızlı ama süreç son tahlilde planlanan takvime uygun olarak ilerliyor, ilerlemeye devam edecek."

Saadet Partisinin ziyareti

Saadet Partisi de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, parti olarak toplumun her kesimiyle sıcak temas kurmanın, birlikte olmanın, konuşmanın, sorunlara ortak çözümler geliştirebilmenin önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Necmettin Erbakan'ın "Biz tarihin en şerefli milletiyiz" sözlerini anımsatan Tekin, Türkiye'nin lider bir ülke olması gerektiğini, bu doğrultuda yaşanabilir bir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'nin de kurulması gerektiğini dile getirdi.

Yayman ise dünyanın birçok bölgesinde saldırıların, soykırım ve iç savaşların yaşandığına işaret ederek, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türkiye, sadece 780 bin kilometreden ibaret değildir. Türkiye manevi coğrafyasıyla simgesel bir öneme sahiptir. Dünya mazlumlarının gözü Türkiye'nin üzerindedir. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi korumamız en önemli stratejik hamlemizdir." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi ile bayramlaşma

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Karaca ve beraberindeki heyet, AK Parti'ye ziyarette bulundu.

"Terörsüz Türkiye" komisyonunun hazırladığı raporla yarım asra yakınlık bir problemin çözülmesi adına önemli bir aşamada olunduğunu belirten Karaca, "İnşallah Meclis, üzerine düşen görevleri de hızla yapar, bu süreçleri hızlı bir şekilde neticelendirir ve bu terör belası ülkeden tamamıyla kazınır." dedi.

Yayman ise 14 Ağustos'ta 25. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, ikinci 25 yıl için yeni bir reform eylem programı hazırladıklarını bildirdi.

DSP, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve Türkiye İttifakı Partisi heyetleri de AK Parti'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde de karşılıklı iyi dileklerde bulunuldu.