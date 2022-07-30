AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

30.07.2022 15:36
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kamu yatırımlarını inceleyen Bülent Turan, bir araya geldiği ilçedeki vatandaşları dinleyip, Gökçeada'da devam eden proje ve yatırımları anlattı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP'nin sürdürdüğü politikayı eleştirdi.

Bir polise tokat atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylamayı hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

"İsterdik ki HDP bir Türkiye partisi olsun, ama olmadı. 'Terörist elebaşının heykelini dikeceğiz' dediler. 6-7 Ekim olaylarını bunlar başlattı. 'Terörist cenazesine katılmayan vekile soruşturma açarım' dedi Demirtaş. Üzülerek söylüyorum HDP'den daha çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti. Daha ötesi hatırlayınız, bir hadsiz milletvekili geçenlerde bir polisimize tokat attı. Hepimiz isyan ettik, 'olamaz böyle bir şey' dedik. 'Dokunulmazlık, milletvekilinin oy hakkıdır, fikir hakkıdır, tokat atmak hakkı değildir' dedik. Yetmedi CHP'nin sözcüsü de 'bu yanlıştır' diye eleştirdi dedik. 'CHP'ye bakın' dedik, şaşırdık. 'Nasıl oldu da terörist elebaşı için kendince destek yürüyüşü yapan hadsiz vekili, HDP'yi eleştirdi' dedik. Ancak toplumu kandırdığını geçen hafta gördük. Geçen hafta HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılsın mı oylaması yapıldı. Komisyonda tüm partiler 'kaldırılsın' dedi. HDP ile CHP 'kaldırılmasın' dedi. Polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete."

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Selahattin Demirtaş'ın eş başkanı gibi olduğunu savundu.

"Demirtaş'la yatıp Demirtaş'la kalkıyorlar" diyen Turan, "Kılıçdaroğlu, 'Serbest bırakılması en büyük arzum' diyor, 'Neden içeride?' diyor. Mahkeme kararları ne için içeride olduğunu anlatıyor; ama Kılıçdaroğlu her konuşmasında Demirtaş vurgusu yapıyor. O yüzden diyorum, bu tehlikeyi görmek zorundasınız, görmek zorundayız. Kader seçimi dediğimiz şey bu." ifadelerini kullandı.

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YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada'da vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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