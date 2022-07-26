AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclisin 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos Pazartesi günkü olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Ünal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığını hatırlattı.

TBMM İçtüzüğü ve teamüllerine işaret eden Ünal, "Olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda CHP'nin, hiçbir parti grubunu bilgilendirmemesi, kendi ittifak ortakları dahil bu konuda bir bilgi vermemesi, öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı bir saygısızlık ve siyasi nezaketsizlik." ifadesini kullandı.

Sağlıkta şiddet, tıbbi hatalı uygulamalar, uzmanlık eğitimi, hekimlerin emekliliği, maaş ve ek ödemeyle ilgili yaptıkları düzenlemelerin ortada olduğunu dile getiren Ünal, "CHP herhangi bir çözüm amacıyla mı yoksa bu konu üzerinden bir siyasi şov ve siyasi rant elde etmek amacıyla mı bu çağrıyı yaptı? CHP, son dönemde geliştirdiği yöntemlerle Meclisin siyasi etiğine, teamüllerine uygun olmayan davranışlar içinde." dedi.

Ünal, muhalefetin tavsiyeleri, projeleri, önerileri olacağını, iktidarın ortaya koyduğu gerçekleştirme iradesinin asıl olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden biz 20 yıldan beri 'Onlar konuşur, AK Parti yapar.' diyoruz." şeklinde konuştu.

"AK Parti yalnızca Türkiye'nin sorunlarını çözen bir parti değil"

Türkiye'nin AK Parti iktidarında 70 yıllık sorunlarını çözdüğünü ve bugünün sorunlarını konuşacak duruma geldiğini belirten Ünal, "Bu, AK Parti liderliğinin ve AK Parti'nin sorun çözme kapasitesinin bir gereği ve sonucu. Bugün AK Parti yalnızca Türkiye'nin sorunlarını çözen bir parti değil, küresel ölçekte sorun çözen bir parti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çözüm kapasitesine, üretim yeteneğine, ihracatına saygı duymayanların, kendi tavsiyelerinin çözüm oluşturacağını düşünecek kadar siyasetten uzaklaştığını söyleyen Ünal, şöyle devam etti:

"Bu ülke yerli otomobil yapmak istediğinde 'Yapamaz.', fabrika kurmak istediğinde 'Kuramaz.', fabrika kurduğunda 'Üretemez.', ürettiğimizde 'Satamaz.' diyenlerin psikolojisine baktığımızda bu maalesef bir patolojiyi bize gösteriyor. Biz bunlara diyoruz ki lütfen millet olmanın gereği olan kıvançta ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Erdoğan düşmanlığının ve AK Parti nefretinin sizi getirdiği nokta saygı kaybı. Siz bugün iktidar olmaya çalışıyorsunuz, iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz ama kurulduktan kısa bir süre sonra iktidar olan, 20 yıldan beri de her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan bir siyasi iradeyi sevmeseniz bile bu başarıya en azından saygı duymanız gerekir. Bu, siyasi nezaketin, etiğin bir gereğidir."

Mahir Ünal, AK Parti'nin sağlıkta şiddete yönelik çalışmalarını hatırlatarak, "Biz pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. Sağlıkta yaşananlar konusunda yürüttüğümüz çözüm faaliyetlerini bir siyasi istismar, şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Ünal, HDP'nin, olağanüstü toplantıya katılmayacağı dile getirilerek "İmzalar tamamlandığı için Meclis Başkanı olağanüstü toplantıya çağırdı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Her şeyden önce kendi ittifak ortaklarına bile bu konuda herhangi bir bilgi verme gereğini duymayan ve Meclis teamüllerini, gruplar arası siyasi nezaketi bir kenara bırakarak sağlık gibi son derece hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapma amacı çok açık görülüyor." dedi.

"Olağanüstü toplantı için 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor. AK Parti ve HDP katılmayacak ama CHP, İYİ Parti ve bağımsız milletvekilleri tutun ki 200'ü buldular. Bu durumda tavrınız ne olacak?" sorusuna ise Ünal, "Meclis iradesine son derece saygılıyız. 600 milletvekilinin iradesine azıcık saygı duyup parti gruplarıyla bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin bir gereği olurdu ama maalesef bundan mahrum oldukları ortada. 200 milletvekili gelir, TBMM'yi çalıştıracak bir irade ortaya koyar ve TBMM çalışmaya başlarsa biz tabii ki TBMM'ye olan saygımızdan dolayı çalışmalara iştirak ederiz." karşılığını verdi.

Ünal, "Bir gündeminiz var mı?" sorusunu, "Biz hiçbir zaman TBMM'nin çalışmasından geri durmadık. TBMM'nin çalışmasını kendi siyasi amaçları doğrultusunda bunu bir şova dönüştürme isteklerinin ve siyasi nezaketsizliklerinin karşısındayız ve tabii ki TBMM çalışmaya başladığında biz de gündemimizde olan konuları AK Parti Grubu olarak TBMM'de tekrar gündemimize alıp çalışmalarımıza devam ederiz." diye yanıtladı.

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığına ilişkin "Karma Komisyon, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa bu, Genel Kurulda gündeme alınır mı?" sorusu üzerine Ünal, "Meclis çalışmaya başladığında gündemimizde olan konular çerçevesinde bu da tabii ki gündeme gelecektir." dedi.