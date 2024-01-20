AK Parti Kartal İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya Kimdir?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren Ak Parti'de Kartal Belediye Başkan Adayı ise Hüseyin Karakaya oldu.

AK PARTİ KARTAL İLÇESİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR ?

Erzurum'un Horasan ilçesinde 1961 yılında doğan ve 1985 yılından bu yana Kartal'da yaşayan Mimar Hüseyin Karakaya, Adana Erkek Lisesi'nde lise eğitimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Karakaya, 1992 yılından itibaren kendi kurduğu inşaat firmasında yurtiçi ve yurtdışında taahhüt işleri gerçekleştirmekte ve firmasının yöneticiliğini üstlenmektedir.

SİYASET VE BELEDİYECİLİK KARİYERİ

Siyasi kariyerine Pendik Belediyesi'nde Teknik İşlerden sorumlu Başkan Danışmanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Uzman Danışmanlık ve Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Başkan Danışmanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev alarak başlayan Karakaya, Kartal'da 9. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yapmıştır. Ayrıca siyasi geçmişinde Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı, Kartal Refah Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kartal Fazilet Partisi kurucu İlçe Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. 2009 Yılında Saadet Partisi tarafından Kartal Belediye Başkanı olarak gösterilmişti. 15 Sene sonra 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde bu kez Ak Parti tarafından Kartal İlçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.