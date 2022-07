AK Parti'li Yıldırım: Bugün en stratejik ürünlerimizi kendi imkanlarımızla yapar hale geldik

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bursa'da Kent Meydanı- Terminal, Tramvay Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Tramvayla test sürüşü yapan Yıldırım, T2 Tramvay Hattı'nın yerli ve mili imkanlarla yapıldığını hatırlatarak, "Ne kadar güzel. Her şey yerli. Araçlar yerli, raylar yerli. Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Meydanı-Terminal arasında yapılan ve toplam uzunluğu 9 bin 445 metre olan, 11 istasyona sahip T2 Tramvay Hattı'nın açılışını AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Tören alanına vatman koltuğuna oturup, tramvayı kullanarak gelen Yıldırım'ı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş karşıladı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ani program değişikliği nedeniyle gelemediğini belirterek, "Ama bir başka gün sizlerle buluşacak. Beni gönderdi. ve Bursa'ya bugün ulaşımda yeni imkanlar sağlayacak, insanlarımızın, hemşehrilerimizin hayatını biraz daha kolaylaştıracak bu gördüğünüz raylı sistemin, şehir merkezinden terminale kadar 11 istasyonla doğrudan, trafiğe takılmadan kat edeceğiniz raylı sistemin açılışını gerçekleştiriyoruz. ve başlangıçta geldik, test ettik, denedik. Gayet konforlu ve emniyetli olduğunu gördük. Hayırlı uğurlu olsun. Bursa'mıza hayırlı olsun" dedi.

'RAYLI SİSTEMDE 65 KİLOMETREYE ULAŞACAĞIZ'Bursa'nın raylı sistemde 55 kilometreyi geçtiğini belirten Yıldırım, "Raylı sistemde bununla beraber az önce Belediye Başkanımız Alinur Aktaş Bey söyledi. 55 kilometreyi geçiyoruz. Ama devam edenler de var. Devam edenlerle birlikte 65 kilometreye ulaşmış olacağız. Başlangıçta burası 30 bin Bursalıya her gün hizmet edecek. Bu sayı günden güne artacak, 50 bini bulacak. ve böylece Bursa'da raylı sistemi kullanan hemşehrilerimizin sayısı 350 bine ulaşmış olacak. Bu önemli bir şey. Düşünün 350 bin, sadece yollarda, özel araçlarla, otobüslerle gitmeye kalksa zaten trafikle ilgili sorunları olan şehrin trafiğinin artık içinden çıkılmaz bir hale geleceği aşikar. Bu bakımdan biz bir yandan 20 yıl boyunca büyük şehirlerimiz başta olmak üzere raylı sistemleri hayata geçirirken İstanbul 'da 225 kilometre, Ankara 'da 65 kilometre, Bursa'da 60 kilometre ve diğer illerimizde Gaziantep 'te, Mersin 'de birçok ilimizde raylı sistemleri bir yandan hayata geçirirken, bir yandan da 150 yıllık geçmişi olan, Kurtuluş Savaşımızı en büyük kazanmamıza vesile olan demir yollarımızı ayağa kaldırdık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün 10'uncu Yıl Nutku'nda dediği 'Demir ağlarla ördük yurdu dört baştan' hayalini gerçeğe dönüştürdük son 20 yıl içerisinde. 11 bin kilometrelik bütün demir yolu hatlarını tamamen elden geçirdik. Sinyalli, elektrikli hale getirdik. Altyapısını yeniledik. Yetmedi. Onun üzerine 2 bin kilometreden fazla da yeni hat yaptık. İşte hızlı trenle Türkiye 'yi birçok Avrupa ülkesinden ve Amerika'dan daha önce, hızlı trenle ülkemizi tanıştırdık" diye konuştu.'BİZİM İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ MİLLETTİR'Bursa'da yapımı devam eden hızlı tren inşaatıyla ilgili de konuşan Binali Yıldırım, "Bursa- Bilecik bağlantısı, oradan İstanbul'a, oradan Ankara'ya gidecek hızlı trenle ilgili biraz gecikmemiz var. Ama geç olsun güç olmasın diyoruz. ve inşallah gelirken baktım gayet hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. Bir yandan Bursa-Bilecik- Osmaneli. Bir yandan Bursa-Bilecik bölünmüş yol çalışmaları eş zamanlı olarak yürüyor. Bursa son yıllarda tabii cazibe merkezi olmak özelliğini daha da arttırdı. Bunun arkasında ne var? 20 yıl öncesine gidelim. Bursa'nın Ankara'yla bölünmüş yolu yok. Bursa'nın İzmir ile de bölünmüş yolu yok. Bursa'nın Yalova 'yla da bağlantısı, bölünmüş yolu yok. ve Bursa'ya ancak Marmara 'dan feribotla geleceksiniz. Oradan Yalova'ya tek yolda stresle çile çekerek erişeceksiniz. Bugün Bursa hem batıya hem kuzeye hem güneye bölünmüş yollarla bağlandığı gibi aynı zamanda İzmir'e ve İstanbul'a da otoyolla bağlandı. Otoyol Bursa'yı adeta İstanbul'a ve İzmir'e, Balıkesir 'e, Manisa 'ya, Eskişehir 'e komşu kapısı haline getirdi. Tabii bu da Bursa'ya büyük bir trafik yükünü de beraberinde getirdi. İşte bunun için bu ve böyle buna benzer raylı sistemleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz millettir. Başka boş işlerle uğraşmayız. Laf ebeliği bize yakışmaz. Vatandaşımız nerede ne ihtiyacı varsa yurdun hangi köşesinde olursa olsun orada evelallah biz varız. Bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometre kare vatan toprağında, 492 bin kilometre kare mavi vatanımızda dalgalanmaya devam ediyorsa bu Türkiye'nin gücüdür. Lider Recep Tayyip Erdoğan'ın gücüdür" ifadelerini kullandı.'YÜZYILIN SEÇİMİNİ YAPACAĞIZ'2023 yılında seçim yapılacağını hatırlatan AK Parti Genel Başkanvekili, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı olarak bundan böyle de emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. 2023'e gidiyoruz. 2023 çok önemlidir. İki bakımdan önemli. Bir Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. İkincisi, 2023'te bir seçim yapacağız. Yüzyılın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının seçimini yapacağız. Güven ve istikrarla yola devam demeye Bursa hazır mı? O halde 2023'te yeni bir zafere, yeni bir başarıya, Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçmeye var mısınız? Durmak yok. Tabii muhalefet her seçim öncesi meydanlara iniyor. Söylüyor da söylüyor, vaatlerde bulunuyor, ithamlarda bulunuyor. Olsun. Buna biz alıştık. Bu sefer de diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz'. Peki. Soruyor vatandaş, 'İndireceksiniz ne olacak?', 'Onu bize söylemediler' diyor. 'Bizim görevimiz oraya kadar. Ondan sonrası için bir şey bize denmedi'. Peki bu millet bunu görüyor mu? Buna izin verir mi? Verir mi?" diye konuştu.'EN STRATEJİK ÜRÜNLERİMİZİ BİLE KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPIYORUZ'T2 Tramvay Hattı'nın yerli ve mili imkanlarla yapıldığına dikkat çeken Binali Yıldırım, "Ne kadar güzel. Her şey yerli. Araçlar yerli, raylar yerli. Yerli ve milli olmak bambaşka bir şey. İktidara geldiğimizde bırakın bu araçları, rayları da onların bağlantı elemanlarını da her şeyi dışarıdan alınıyor. Bugün en stratejik ürünlerimizi bile kendi imkanlarımızla yapar hale geldik. Savunma sanayinde, ulaşımda, teknolojide, üretimde hamdolsun yeni rakamlar açıklandı. Yüzde 18,5 ihracat artışı devam ediyor. Bursa'da bunun başını çekiyor. Bursa her zaman Türkiye'nin yükünü omuzlayan ilimiz olmuştur" ifadelerini kullandı.'2023'E ÇOK DAHA GÜZEL İMKANLARLA ÜLKEMİZİ TAŞIYACAĞIZ'Son dönemde ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini belirten Yıldırım, "Dünya da Türkiye de zor günlerden geçiyor. Bu zorlukları birlikte yaşadık. Pandemiyi yaşadık. ve bundan sonra her şey bitti derken kuzeyimizde bir savaşla karşı karşıya kaldık. Bu şartlar altında enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Bunun makul bir süre içerisinde kontrol altına alınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bu süre geçinceye kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kabinesiyle gereken tedbirleri tek tek alıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımızın, küçük, orta esnaflarımızın bu badireden en az zararla çıkabilmesi için birçok tedbirler hayata geçiriyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı asgari ücretteki ara dönem artışı bunlardan bir tanesi. Ayrıca 3 bin 600 diye tabir ettiğimiz düzenlemeyle birçok kesim, emekli, çalışan vatandaşlarımız belirli haklara kavuştu. Gelir getirici, vatandaşımızı enflasyon karşısında mücadele edecek, gücünü arttırıcı tedbirlerimiz bundan sonra da devam edecek. Bunun bilinmesini istiyoruz. ve İnşallah 2023'e Çok Daha Güzel İmkanlarla, Güzel Şartlarla Ülkemizi Taşıyacağız. Dünyanın içinde bulunduğu bu sarmaldan, bu fırtınadan en az etkilenen ülke olarak bu sıkıntıların da, üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum" dedi.'TRAMVAY HATTI 1 HAFTA BOYUNCA BEDAVA'

Konuşmasının sonunda Bursalılara müjde de veren Yıldırım, "Bu önemli eseri 1 milyarın üzerinde bir maliyetle Bursa'mıza kazandıran Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve ondan önce projenin başlangıcında yer alan önceki dönem Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye ve emeği geçen başta milletvekillerimiz olmak üzere şehrimizin bütün dinamiklerine teşekkür ediyorum. Bu arada sayın Başkan, adettir. Açılışta bir müjde veririz. O da nedir? Açılışta bu hatla, bu araçlarla Bursalıların tanışması için bir kıyağa ihtiyacımız var. Bursalılar, değerli hemşehrilerim bundan böyle, bu hatta 1 hafta boyunca ücret yok, bedava. Böylece hem hattı öğrenmiş oluruz hem de hattın ne kadar konforlu olduğuna yakından şahit oluruz" şeklinde konuştu.