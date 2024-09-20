Yılmaz: Sandığın Dili Bize Mesaj Verdi

Politika

AK Parti'li Yılmaz: "Milletimizin bize sandıkta, 'Bazı eksikleriniz var, bunları telafi edin' ifadesini, sandığın dili olsa da söylese dediğimiz şeyleri biz okuduk"

"Bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sosyal bilimcileri kapsayan, çok değişik katmanlardaki bilim çevreleri çalışmalar yaptılar, bitirdiler"

"Bu çalışmaların hepsinde sonuçlar 10 madde"

"Milletimiz bize, 'daha fazla çalışın, daha gayretli, daha samimi, daha tevazu sahibi olun, adaletten ayrılmayın, dış politikada kararlılığınıza devam edin, ülkemizin menfaatlerini ön planda düşünün' diyor"

BARTIN - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerin ardından yapılan çalışmalarla sandığın dilinin deşifre edildiğini belirterek, "Milletimizin bize sandıkta, 'Biraz daha çalışın. Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bazı eksikleriniz var, bunları telafi edin' ifadesini, sandığın dili olsa da söylese dediğimiz şeyleri biz okuduk" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde ardından ortaya çıkan sonuçları ve sebeplerinin değerlendirilmesi amacıyla il il Türkiye'yi gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 53. ziyaretini Bartın'a gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı binası önünde Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Başkanı Yaşar Arslan, belediye başkanları, parti il, ilçe, yöneticileri tarafından karşılandı. Burada partinin ana kademe yöneticileri ile toplantı yapan Yılmaz, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin ardından balkon konuşmasındaki, "Seçim sonuçları bizim beklediğimiz sonuçları değildir. Sebeplerini inceleyeceğiz, sandığın dilini deşifre edeceğiz, çözeceğiz, sandık bize ne diyorsa, milletimizin talimatıdır diye değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte milletimizin talimatını öpüp, başımızın üstüne koyacağız. Önümüzdeki süreci daha özenle, daha dikkatle, eksiklerimizi gidererek, yöneteceğiz" ifadelerini hatırlattı. Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçimlerinin hemen ardından bir taraftan sandığın dilinin deşifre edilmesi amacıyla, diğer taraftan da parti için seçim sonuçlarını değerlendirme çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Karış karış 81 ili geziyor

Yılmaz, seçimin hemen ardından başlattığı il ziyaretleri ile ilgili, "Ülkemizin 81 ilini 31 Mart seçimlerinden sonra karış karış ziyaret ederek, il ziyaretleri ile yerel yönetimler olarak çalışmalarımıza başladık. Bu ziyaretlerimizi iki başlıkta yürütüyoruz. Birincisi bizim kazandığımız illerde birbirine benzer illerde, bilgi paylaşımı ve istişare toplantıları yapıyoruz. Birbirine benzer illeri bir ilde topluyoruz. Bürokratları ile beraber, gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarımızı. Bunun dışında şuanda Bartın'da yaptığımız gibi il ziyaretlerini yapıyoruz. Şehrimizin yönetiminde etkin olan partimizin ana kademe mensupları ile istişare yapıyoruz. Bugün de 53 il olarak Bartın'ımızda sizlerle beraberiz" dedi.

"Sandığın dili olsa da söylese' denilenleri okuduk"

31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarının AK Parti'nin istediği sonuçlar olmadığını da vurgulayan Yılmaz, "31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan sonuç bizi mutlu etmedi. İstediğimiz sonuçları alamadık. Bartın'ımızda ittifakla seçime girmiştik. İttifak ortağımız burada seçimi kazanamadı. Buna üzüldük. Partimizin kaybettiği şehirlerimiz oldu. Bizde olmadığı halde kazandığımız şehirlerimiz oldu. Kaybettiğimiz her yerde veya ülke genelindeki seçim sonuçlarıyla, milletimizin bize sandıkta, 'Biraz daha çalışın. Daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bazı eksikleriniz var, bunları telafi edin' ifadesini, sandığın dili olsa da söylese dediğimiz şeyleri biz okuduk. Aile içi istişareyi yapıyoruz. Toplantımız bittikten sonra isteyen olursa, arkadaşlarımızdan tek tek görüşmeleri yapıyoruz. Bardağın dolu tarafına bakalım. Eksiğimiz vardır, ama gidermek de bizim elimizdedir. Biz başaracağız. Daha fazla çalışacağız. 31 Aralık seçimlerini, bu açıdan 'siz biraz yavaşladınız ya, olmaz böyle şey, hızlanın bakalım şöyle biraz' diyen milletimizin iradesinin ortaya çıktığı bir sonuz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın 10 maddelik sonuçlarını açıkladı

Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçları ve nedenleri konusunda akademisyenlerden sosyal bilimcilere ve sivil toplum örgütü temsilcilerine kadar birçok bilim çevresinin de katıldığı geniş bir çalışma ile gerçekleştirildiğini kaydetti. Çalışmaların tamamlandığını da ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, 10 maddelik sonuçları ile ilgili ise, "Bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sosyal bilimcileri kapsayan, çok geniş kapsamlı, çok değişik katmanlardaki bilim çevreleri çalışmalar yaptılar, bitirdiler. Bu çalışmaların hepsinde sonuçlar 10 madde. Bu 10 maddeye bakıyoruz. Aslında hepimizin konuştuğu şeyler. Sadece sıralaması farklı. Biri, 'bana göre ekonomi daha öncelikli şeydi. Ekonomi daha iyi olsaydı. Emeklilerin maaşı, diğer sigortalıların maaşı arasında bu fark olmasaydı, bu küskünlük, bu sandığa gitmeyenler böyle olmazdı' diyor. Bir başkası, 'Yerel yönetimlerde iyi başladık. Son zamanlarda yerel yönetimlerde biraz atalet, yavaşlama var' diyor. Diğeri ise, 'Siyasilerimizin, parti mensuplarımızın, teşkilatlarımızın içerisinde rehavet var, daha fazla çalışmaları lazım' diyor. Milletle olan irtibat, diyalog ve iletişimlerin de daha samimi olmak, tevazu sahibi, alçak gönüllü olmak gibi maddeler var. Toplamda 10 maddeyi buluyor. Aşağı yukarı hepimizin bildiği şeyler. Arkadaşlar, milletimiz zaten sağ duyulu. Öyle çok fazla derinliğe, felsefeler yapmaya gerek yok. Öz itibariyle, milletimiz bize, 'Daha fazla çalışın, daha gayretli, daha samimi, daha tevazu sahibi olun, daha iyi yönetin, adaletten ayrılmayın, kararlı olun, ülkenin ihtiyaçları yönünde gayretli olun, vesayet altında kalmayın, vesayet odaklarının ülkenin geleceği ile ilgili konuda yön verici olmasına müsaade etmeyin, uluslararası politikalarda, dış politikada kararlılığınıza devam edin, ülkemizin menfaatlerini ön planda düşünün' diyor" dedi.

Açıklamalarının ardından Yılmaz, teşkilat ve yerel yöneticileriyle görüşmesine basına kapalı toplantı ve birebir görüşmelerle devam etti.