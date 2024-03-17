Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı kızdıran EYT\'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Konya'da vatandaşlara seslendi. Miting sırasında "Çırağa müjde" sloganlarının yükselmesi üzerine Erdoğan, slogan atan vatandaşlara seslenerek "Arkadaşlar, çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur. Onun için de bu adımlar yanlış adımlar. Konya'ya, Konyalıya sadakat, siz bu sadakati bozmayın. Sen bizi dinle! Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çıkaracağına inanıyorum." dedi. CHP lideri ise Adana'daki konuşmasında, AK Parti mitinginde yaşananları gündemine aldı.
CHP lideri Özgür Özel, staj ve çıraklık mağdurlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde slogan atması sonucu gözaltına alındıklarını ifade etti.
Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstererek, "Staj mağdurları maalesef stajda sigortaları yattığı halde, çıraklık mağdurları sigorta başlangıcı olduğu halde o günleri emeklilik gününe sayılmadı. Bu sorunu dile getirmek isteyen staj mağdurları Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiler. 40-50 kişi, seslerini duyurmak istediler. Ne yaptı biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Onları gözaltına aldırdı. Telefonlarını toplattı. Otobüslere bindirdi. Buradan sesleniyorum, Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu staj mağdurları hakkını alana kadar, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır."
Özgür Özel, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Ayrıca EYT'de bir büyük mağduriyet daha var, o da Bağ-Kur'luların yaşadığı mağduriyettir. Tayyip Erdoğan bu soruna çözeceğine geçen seçimde söz vermiştir. Ancak seçimi kazandıktan sonra EYT mağduriyetini unutmuştur. Bu da gündemimizdedir. Bu sorun çözülene kadar da iki elimiz yakasındadır."
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