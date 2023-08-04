AK Parti şehir buluşmaları yeniden başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti şehir buluşmaları yeniden başlıyor

04.08.2023 12:03

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ederken, AK Parti teşkilatları da saha çalışmaları kapsamında yürütülen 'Şehir Buluşmaları'na yeniden başlıyor. Vekil ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek; şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı programları devam ederken, AK Parti teşkilatları da saha çalışmaları kapsamında yürütülen "Şehir Buluşmaları"na yeniden başlıyor. Vekil ve MKYK üyelerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçede esnaf ve kanaat önderleriyle bir araya gelinecek; şehit ve gazi aileleri ziyaret edilecek.

VATANDAŞIN NABZI TUTULACAK

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yürüten il ve ilçe teşkilatlarınca, "vatandaşın nabzının tutulduğu, milletin sesine kulak verildiği" Şehir Buluşmaları gerçekleştirilecek.

21 YILLIK SERÜVEN ANLATILACAK

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca koordine edilen çalışma kapsamında, bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla 81 il, 922 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenecek programlarda, AK Parti'nin 21 yılda yaptığı eser ve hizmetler anlatılacak, ülkenin her köşesinden istek ve beklentilere kulak verilecek.

ESNAF VE KANAAT ÖNDERLERİ İLE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti siyasetinin anlatılacağı çalışmalar çerçevesinde, esnaf ve iş yeri ziyaretleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenecek. Engelli ve yaşlılar ile gazi ve şehit ailelerinin de ziyaret edileceği programlarda, Cumhuriyet'in 100. Yılı'na vurgu yapılacak.

PARTİYE KATILANLARA ROZET TAKILACAK

İl başkanlıkları tarafından yürütülecek teşkilat buluşmalarında ise diğer partilerden AK Parti'ye katılanların rozet takma törenleri gerçekleştirilecek. Önceki dönemlerde görev alan il başkanları, ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelinerek, siyasi tecrübeleri kapsamında istişarelerde bulunulacak.

BAKANLAR DA SAHAYA İNİYOR

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla bugün Artvin'de program düzenlenecek. Yarın da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz Kastamonu'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kocaeli'de, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin Tunceli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Zonguldak'taki programlara katılacak.

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (15)
  • Nuray Yigit: halk kan ağlıyor valla partilerde para boll Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Canker: Hangi yüzle Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • zatibilgekag: ekonomi bu haldayken :D Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Annelere erken emeklilik ve esnek çalışma imkanı gündemde Annelere erken emeklilik ve esnek çalışma imkanı gündemde

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti şehir buluşmaları yeniden başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde 9,49 Arttı
12:32 Enflasyon temmuzda neden tavan yaptı? Merkez Bankası 3 sebep sıraladı
12:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?
12:23 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı
12:18 İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı
12:05 Muhittin Böcek, aldatıldığını öne süren gelininin kendisine attığı mesajı WhatsApp'ta paylaştı
11:50 Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı
11:44 Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
11:46 Teşkilatlara talimat gitti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim için uygulayacağı taktik
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına yerel seçim talimatı! Kapı kapı dolaşacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 13:03:35. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti şehir buluşmaları yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement