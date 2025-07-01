AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklama yaptı. Çelik, "Ocak ayından beri başlayan istişare toplantılarında şimdiye kadar yerel siyasetle ilgili, uluslararası siyasetle ilgili, ekonomik hayatla ilgili, sosyal hayatla ilgili çok sayıda soru soruldu milletvekillerimiz tarafından. Sayın Cumhurbaşkanımız bunların birçoğunu cevapladılar. Bazılarını bakan arkadaşlarımıza, bazılarını genel başkan yardımcısı arkadaşlarımıza yönelttiler. ve burada bütün bu istişare toplantılarının sonunda geçtiğimiz dönemki çalışmalarla ilgili hem milletvekillerimizin illerinde çeşitli ziyaret ettikleri yerlerde vatandaşlarımızla buluşmaları neticesinde gördükleri konularla ilgili olarak büyük bir veri ortaya çıktı. Bunların hepsi not ediliyor. ve bugünden sonraki siyasetimize boyut kazandırmak açısından, derinlik kazandırmak açısından burada milletvekillerimiz tarafından gündeme getirilen konular kapsamlı şekilde ele alınacak" dedi.

Çelik, istişare toplantılarının 11-12-13 Temmuz'da Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek olan kamp ile sona ereceğini aktardı.

'SANAT ÖZGÜRLÜĞÜYLE ALAKASI YOK'

Leman dergisinde yer alan karikatüre yönelik Çelik, "Tabii burada çok boyutlu bir şeyden bahsediyoruz. Çok uzun zamandır Avrupa'da maalesef Kur'an-ı Kerim'e dönük olarak, Hz. Peygamber'e dönük olarak birtakım faşistler tarafından yapılan saygısızlıklara şahit oluyoruz. ve bu İslam düşmanı akımlarla da mücadele ediyoruz. Bu çerçevede bakıldığında esasında şimdi bu karikatürle ilgili yapılan bazı açıklamaları gördüğümüzde bu ortaya çıkacak tepkilerin hesap edilmemiş olduğunu değerlendirmiyoruz. Yani bunun herhangi bir şekilde bir sanat, fikirle, fikir özgürlüğüyle, sanat özgürlüğüyle herhangi bir alakası yok, herhangi bir ilgisi yok. O şekilde yorumlanması mümkün değil" dedi. Çelik, konuyla ilgili hukuki mücadelenin yürütüleceğini söyledi.

'GÜNLER İÇİNDE GERÇEKLEŞECEĞİ BİR AŞAMADAYIZ'

Soruları da yanıtlayan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, DEM Parti heyetini haftaya kabul edecekler. Tabii hangi gün olacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde" dedi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin ise Çelik, "O konudaki çalışmalar kendi doğası içinde, takvimi içerisinde yaptığımız çalışmalar çerçevesinde, doğru bir şekilde, kendi ritmi içerisinde ilerliyor. Bunu haftalar evvel sorduğunuzda 'Bunun aylar içinde gerçekleşmesini bekliyoruz' demiştim. Daha sonra en son basın toplantımızda 'Haftalar içinde' demiştim. Artık günler içinde gerçekleşeceği bir aşamaya gelmiş oluyoruz. Terörsüz Türkiye açısından önümüzdeki günler son derece önemli olacaktır. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapacağı konuşma yine terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve açısından önemlidir" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR SAYGIYLA KARŞILIYORUZ'

Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölge halklarının da aynı zamanda terörün yükünden uzaklaşması ve önüne daha doğru şekilde, daha rahat bir şekilde bakabilmesi açısından kıymetli olduğunu söyleyerek, "Burada vatandaşlarımızın tabii haklı olarak soruları oluyor, tereddütleri oluyor. Şunun bilinmesini isterim ki hepsini büyük bir saygıyla karşılıyoruz. Biz siyasetçiler olarak siyaset kurumu olarak bunların hepsini gittiğimiz yerlerde cevaplıyoruz. Cevaplamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de bu cevapları vereceğiz. Milletimizin gözünün önünde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesi çerçevesinde bütün bu çalışmalar yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

'Eurofighter' süreciyle ilgili Çelik, "Daha olumlu bir aşamaya gelindiğini görüyoruz. Önemli olan bu aşamadan sonra Eurofighter ve diğer meselelerde somut adımların ivedilikte atılmasıdır" dedi.