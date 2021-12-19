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AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor

19.12.2021 11:39

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı devam ediyor.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki programın ikinci gününün açılışında, eğitim programlarına destek verenlere teşekkür etti.

Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nın tüm hızıyla sürdüğünü belirten Tolu, şunları kaydetti:

"Bugün nasipse 76 ilimizin eğitimini tamamlamış olacağız. Bu eğitime başlarken böylesine yoğun gündemde ve 2 gün sürecek bir eğitimin zorluğunun farkındaydık, hem de pandemi sürecinde ancak biz teşkilatlarımıza güveniyorduk. Teşkilatlarımızın 20 yıl boyunca sergilemiş oldukları kahramanlıkların üzerine bir kahramanlığı daha koyacaklarına ve önümüzdeki dönemlere ilişkin var güçleriyle çalışacaklarına, bunun için de bu eğitimlere gönüllü bir şekilde evlerinden, çocuklarından, işlerinden fedakarlık yaparak katılacaklarına inanıyorduk. Bizim bu inancımızı Mersin'de de boşa çıkarmadınız. Sağ olun, var olun."

Tolu, eğitimin ardından inanç, özgüven, kimlik, ruh, cesaret, coşku, heyecan ve motivasyonla ilerleyen süreçlere hazır bir hale gelmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Tolu, "Tankınızla, topunuzla, paranızla da gelin. Her neyinizle gelirseniz, siz bu Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıkça biz daha çok sarılacağız. Siz Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdıkça onun teşkilatının mensupları 20 yıllık başarıların, kazanımların kahramanları olan sizler ve bizler Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok sarılacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, "2023'e doğru giderken bizler bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte Mersin, Türkiye olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 2023'te tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz hep birlikte inşallah." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ilgili katılımcıların yer aldığı program, basına kapalı devam etti.

Eğitim programı bugün sona erecek.

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor
AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor
AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor
AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor
AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Araştırma Geliştirme, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sürüyor - Son Dakika


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