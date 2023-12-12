AK Partili Çelik: Faruk Koca, Merkez Disiplin Kurulu\'na sevk edildi (2)

'İSRAİL, 132 SAĞLIK KURULUŞUNU HEDEF ALDI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Dünyanın gündeminde Gazze'deki durum yerini korumaya devam ediyor. Maalesef insanlık dramı devam ediyor. Neredeyse bizim son basın toplantısı yaptığımız günden bugüne öldürülenlerin sayısı 2 katına ulaştı, 18 bini buldu. Hayatını kaybeden Filistinlilerin yaklaşık 7 bin 500'ü çocuk ve 5 bin kadarı da kadınlardan oluşuyor. Yani maalesef rakamlarla ilgili konuşmak böyle bir insani hadisede rakamları zikretmek çok acı verici. Ama her 10 dakika da bir, bir çocuk hayatını kaybediyor Gazze'de. Maalesef bu katliam bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Tabii sadece Gazze'de değil. Batı Şeria'da da aynı şekilde şiddet olayları devam ediyor. 270'e yakın Filistinli bu çerçevede hayatını kaybetti. Şimdiye kadar İsrail 132 sağlık kuruluşunu hedef aldı. 22 hastane ve 46 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. 295 sağlık personeli öldü. Şifa Hastanesi müdürünü alıkoyuyor. Sağlık personelinin görev yapmasını engelliyor İsrail. Neredeyse yaklaşık olarak 500 bin Filistinlinin ölüme terk edilmiş ortamda yaşadığı uluslararası kuruluşlar tarafından net bir şekilde ifade ediliyor. Peki bütün katliamları yaparken İsrail, maalesef bütün bu olayların sebebi olan yasa dışı faaliyetlerine başka açıdan da devam ediyor" dedi.

'BU AÇIK BİR ŞEKİLDE SOYKIRIMIDIR'

Çelik, konuya ilişkin olarak konuşmasının devamında, "Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alanda yaklaşık 1800 konut inşa etme planını İsrail onaylamış. Yani bir yandan bu katliamlar devam ediyor. Bir yandan da bu Filistinlilerin mallarına, topraklarına el koyma şeklindeki devlet eliyle hırsızlık faaliyeti de aynı şekilde devam ediyor. Bu açık bir şekilde soykırımdır. İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilmektedir. ve bu; dünyanın gözü önünde, hukuk devletini, uluslararası hukuku tanıdığını söyleyen batılı devletlerin eliyle gerçekleşmektedir, desteği ile gerçekleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN ATEŞKESİ VETO EDEN KARARINA TEPKİ'

Çelik, ABD'nin ateşkesi veto eden kararına tepki göstererek, "Yani ne demek bu; herhangi bir yasa tasarısını veto etmiyor. Herhangi bir karar tasarısını veto etmiyor. Bu elini kaldırdığı şey 'İsrail ordusunun çocukları öldürmesine onay veriyorum' diyor. 'İsrail ordusunun masum kadınları öldürmesine onay veriyorum' diyor. ABD plakasının önünde İnsan Hakları ihlallerinin hem de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünde, onun kutlandığı bir haftada bu işaret ile birlikte tutuyor bu karara ret veriyorlar. Burada birçok ülke 'evet' verdiği halde bir tek Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu ile bu gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken işte dünya böylesine ilkel ve alçaltıcı bir manzarayla kalmasın diye bunu söylüyor. Bu resim İsrail ordusunun masum Gazzeli kadın ve çocukların öldürmesine verilen onayın resmidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayıdır. Sonuç olarak Birleşmiş Milletlerin otoritesinin zayıfladığı; yani 3-5 sene sonra neredeyse Birleşmiş Milletler'e kimse katılmazsa hiç kimse katılmasın. Bu derece işlevsiz bir kurum haline dönüştü" diye konuştu.

YUNANİSTAN İLE YENİ SAYFA

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada sorun dosyalarını kapatan ve barışı destekleyen bir tutum sergilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Atina'da 'yeni bir sayfa açmak' temelinde ortaya koyduğu irade ve 'kazan kazan' temelinde bir süreci başlatmak üzere yaptığı açıklamalar bu bakımdan önemlidir. Yunanistan ile komşuyuz. Aramızdaki sorunları kendimiz çözebilecek diplomatik kapasiteye sahibiz. Bu coğrafyaya dışarıdan birileri müdahale ettiği zaman bunun kimseye yararının olmadığı, Yunanistan'ın da yararına olmadığı açıktır. Cumhurbaşkanımız orada 'bizler aynı coğrafyayı, aynı iklimi paylaşan 2 komşu ülkeyiz' şeklinde ifade etti bu iradeyi. ve şimdi bundan sonrasında Yunanistan ile masaya oturarak Türkiye'nin bütün diplomatik kapasitesini de ortaya koyarak Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi 'kazan kazan' ilkesi etrafında bu yeni sayfanın içini doldurmalıyız diye değerlendiriyoruz."

'CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİR SORUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çelik, "MHP ile Cumhur İttifakı nezdinde görüşmelerinizi sürdürdünüz. 11 komisyon toplantısı yapıldı. Son durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı'nda bir sorun herhangi bir şekilde söz konusu değil. Şimdiye kadar AK Parti heyeti ile MHP heyeti arasında birçok görüşme yapıldı; gayet anlayış içerisinde, gayet ortak hedef yani vatandaşımızı Cumhur İttifakı belediyelerinin olmadığı yerde Cumhur İttifakı belediyeleri ile buluşturma hedefi, elimizdeki belediyeleri ise daha ileri, daha yüksek oylarla koruma hedefi ile bu görüşmeler yapıldı. Heyetler arası görüşme devam ediyor. Tabii son aşamaya gelindi artık. Takvim işlemeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli arasındaki görüşme zaten, o trafik ile ilgili zaman zaman soruluyor; herhangi hiçbir problem yok. Arzu edildiği zaman bir araya gelinip rahatlıkla bu meseleler tartışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'bu ayın 3'üncü haftasından itibaren açıklamalar yapmaya başlarız' dedi. Dolayısıyla artık son noktanın koyulacağı bir aşamaya gelmiş olduk."

'SAYIN ERBAKAN'IN ZİYARETİYLE İLGİLİ GÜNDEMDE YEREL SEÇİM VAR'

Çelik, son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Erbakan'ın ziyaretiyle ilgili tabii ki gündemde yerel seçim var. İç siyasetle ilgili, uluslararası gelişmelerle ilgili gündemler var. Yerel seçim başta olmak üzere kuşkusuz bu görüşmede bunlar ele alınacaktır" dedi.