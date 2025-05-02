AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı - Son Dakika
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Politika

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği oteldeki kameraların kapatılması ve sonraki yapılan açıklamaları tiye alarak, katıldığı televizyon programında bantla kameraları kapattı. Çopuroğlu "Muhalefet yaptığı açıklamalarla insanların aklıyla alay ediyor" dedi.

02.05.2025 13:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantla kapatıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ulusal yayın yapan TV Kayseri'de katıldığı programda İmamoğlu'nu tiye alarak kameraları bantla kapatıp, programa 'jammer' olduğunu söylediği çantayla geldi.

"JAMMER GİBİ ÇANTAYI ALDIK YANIMIZA"

Konu ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, muhalefet tarafından yapılan açıklamanın insanların aklıyla alay etmek olduğunu söyleyerek, "Dün bir televizyon kanalında programa katılmıştık, orada gelişen bir olaydı. Vatandaşlara hitap etme şansı bulduğumuz televizyon kanalında partimizin yaptığını, muhalefetin yaptığını anlatmak kadar doğal bir şey yok. Onu anlatırken kamerayı bantlayalım dedik, çünkü biraz sonra çay içeceğiz, üzerimize dökülmesin diye. Sonra da arkadaşlardan çantayı rica ettik, jammer gibi çantayı aldık yanımıza. Sonra 'Neden 2 tane değil, 2 tane olması gerekir' diye söyledik.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

"YAYINDAN SONRA TELEFONLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Muhalefet partisi genel başkanı diyor ki, emniyet teşkilatına atfediyor; 'Efendim, siz çorbayı içerken olur ya üzerinize dökülür, önlem açısından kamerayı kapatalım' diyorlar. Bu çok kısa bir açıklamayla milletin aklıyla alay etmek demektir. Çorba içerken kapatılıyor, cacık yerseniz ne olacak, ayran içerseniz ne olacak? O zaman açık mı kalacak? Bunlarla alakalı işlemler yapılırken insanlar o partiye oy verir vermeyebilir ama hakikaten insanların aklıyla alay etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede de insanların bu konuyla alakalı hassasiyetlerini gündeme getirmek istedik. Yayından sonra da şehir içinden ve şehir dışından telefonlar almaya başladık.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

İnşallah bundan sonraki süreçte de bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Şunu bilmekte büyük fayda var; Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bunların yönetim biçimiyle bizim bir sıkıntımız yok, biz memnunuz' diyor. Bizim önümüzdeki süreçte doğru bildiğimiz uygulamaları hayata geçirme noktasında, ülkenin büyümesi ve güçlenmesi noktasında gayretlerimiz devam edecek. Bu tür şeyler çıktığında da cevap vermek en doğal hakkımızdır diye düşüyorum" dedi.

AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu\'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Yıldıray Keklik:
    Sikilecen güne kadar keyfini sür herşeyin vakit daralıyor 27 8 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    tipi s.kkk 15 3 Yanıtla
  • aragorn:
    HA HA HA HA HA HA HA HA 12 4 Yanıtla
  • Murat:
    tipleride aynı bunların 13 2 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    işini tap yalakalık değil 11 2 Yanıtla
  • Hüseyin Yilmaz:
    Biraz da halkın içine cikin anca TV programlarinda Sow yaparsınız yıllarca bizlere bant kapattınız şimdi sıra geldi bant kapatmaya ayıp birde çıkmış dalga geçiyor 10 1 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Çapı bukadar işte buna yargı karar versinde .ülkeyi oluşturduğunuz batağı açıklayın önce gelinen vasat dırumu anlattım millete imamoğlundan daha hırsız olduğunuz kesin ülkede tek değişen hırsızların adı midemizi bulamdırıyorsunuz bu vasat hallerinizle çalışan beyin gerekli beyin 6 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Doğru Hırsızlık sizin işiniz CHP beceremez. Sizin gibi şeytanların olduğu yerde adamlar aptal valizle para tasiyacaklar. Farzet yaptı sizin 25 yılda yaptığınızın fitiresi bile sayılmaz. 4 0 Yanıtla
  • berke alberto:
    Millet açlıktan ölür 23 binlirayla hem evine bakar hem bu boş adamların maaşını öder ama bunlar napar adalet bakanı apoyu çıkarmak için kılıf arar ekonomi bakanı şükredin der millet vekili cıkmiş tv ye payloncoluk yapar vay halimize vay.. 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ghit kili 2 0 Yanıtla
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