AK Partili Çopuroğlu, İmamoğlu\'nu tiye alıp kameraları bantla kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantla kapatıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ulusal yayın yapan TV Kayseri'de katıldığı programda İmamoğlu'nu tiye alarak kameraları bantla kapatıp, programa 'jammer' olduğunu söylediği çantayla geldi.

"JAMMER GİBİ ÇANTAYI ALDIK YANIMIZA"

Konu ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, muhalefet tarafından yapılan açıklamanın insanların aklıyla alay etmek olduğunu söyleyerek, "Dün bir televizyon kanalında programa katılmıştık, orada gelişen bir olaydı. Vatandaşlara hitap etme şansı bulduğumuz televizyon kanalında partimizin yaptığını, muhalefetin yaptığını anlatmak kadar doğal bir şey yok. Onu anlatırken kamerayı bantlayalım dedik, çünkü biraz sonra çay içeceğiz, üzerimize dökülmesin diye. Sonra da arkadaşlardan çantayı rica ettik, jammer gibi çantayı aldık yanımıza. Sonra 'Neden 2 tane değil, 2 tane olması gerekir' diye söyledik.

"YAYINDAN SONRA TELEFONLAR ALMAYA BAŞLADIK"

Muhalefet partisi genel başkanı diyor ki, emniyet teşkilatına atfediyor; 'Efendim, siz çorbayı içerken olur ya üzerinize dökülür, önlem açısından kamerayı kapatalım' diyorlar. Bu çok kısa bir açıklamayla milletin aklıyla alay etmek demektir. Çorba içerken kapatılıyor, cacık yerseniz ne olacak, ayran içerseniz ne olacak? O zaman açık mı kalacak? Bunlarla alakalı işlemler yapılırken insanlar o partiye oy verir vermeyebilir ama hakikaten insanların aklıyla alay etmenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede de insanların bu konuyla alakalı hassasiyetlerini gündeme getirmek istedik. Yayından sonra da şehir içinden ve şehir dışından telefonlar almaya başladık.

İnşallah bundan sonraki süreçte de bildiğimiz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Şunu bilmekte büyük fayda var; Cumhurbaşkanımız diyor ki 'Bunların yönetim biçimiyle bizim bir sıkıntımız yok, biz memnunuz' diyor. Bizim önümüzdeki süreçte doğru bildiğimiz uygulamaları hayata geçirme noktasında, ülkenin büyümesi ve güçlenmesi noktasında gayretlerimiz devam edecek. Bu tür şeyler çıktığında da cevap vermek en doğal hakkımızdır diye düşüyorum" dedi.