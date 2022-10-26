AK Parti'de ikinci Cahit Özkan krizi! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınabilir - Son Dakika
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AK Parti'de ikinci Cahit Özkan krizi! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınabilir

26.10.2022 18:07

AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir" sözleri kriz yarattı. MHP, CHP, İYİ Parti'den sonra AK Parti'nin de bu sözlere tepki göstermesi sonrası ikinci bir Cahit Özkan vakasının yaşanabileceği konuşuluyor. Özkan, bir canlı yayında Türkiye ile ilişkilerin normalleştiği bir dönemde BAE'ye ilişkin "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, teslim oldu" sözleri nedeniyle görevden alınmıştı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Mahir Ünal, tepkilerin odağına oturdu. İYİ Parti ve CHP'lilerden gelen tepkilerin ardından Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin Genel Başkanı da bu eleştirilere katıldı. Bahçeli, isim vermeden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da "Hadsize böyle had bildirilir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: BU RESMEN ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİDİR

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısındaki konuşmada " Ak Parti'de Grup Başkan Vekilliği yapan biri olan Mahir Ünal kalkıyor, bir açıklama yapıyor. Tarih bilmiyorlar, hurafeler ile tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir." dedi.

AKŞENER: ŞU REZALETE BAKAR MISINIZ?

Ünal'a İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ünal'a sert çıktı. Parti grubunda konuşan Akşener, "Şu rezalete bakar mısınız? İşte size, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen ucube bir zihniyetin Kahramanmaraş şubesi." ifadelerini kullandı.

KENDİ PARTİSİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Mahir Ünal'a kendi partisi olan Ak Parti'den de bir tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'de ikinci Cahit Özkan krizi! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınabilir

TIPKI CAHİT ÖZKAN GİBİ KOLTUĞUNDAN OLABİLİR

Geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz'un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili "Baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, teslim oldu" yorumunu yapan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, görevden alınmıştı. Sözcü'nün haberine göre partide şimdi de aynı makamda ikinci kriz yaşanıyor. Ünal'ın Cumhuriyet'le ilgili açıklamalarının kriz yaratmasının ardından Ünal'ın da tıpkı Cahit Özkan gibi koltuğundan olabileceği belirtiliyor.

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AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! 'Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir' sözleri tepki toplamaya devam ediyor AK Parti'de Mahir Ünal'ın arkasında durmadı! 'Cumhuriyet dilimizi yok etmiştir' sözleri tepki toplamaya devam ediyor Son dakika haber! Özkoç: 'Akp İktidarı Her Zaman Tavırları ve Söylemleriyle Cumhuriyet'in Karşısında Olmuştur. Son dakika haber! Özkoç: 'Akp İktidarı Her Zaman Tavırları ve Söylemleriyle Cumhuriyet'in Karşısında Olmuştur.

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Son Dakika Politika AK Parti'de ikinci Cahit Özkan krizi! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de ikinci Cahit Özkan krizi! Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili sözleri nedeniyle görevden alınabilir - Son Dakika
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