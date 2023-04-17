Akar'ın "Vur de vuralım" sloganına karşı söyledikleri tepki çekti: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz? - Son Dakika
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Akar'ın "Vur de vuralım" sloganına karşı söyledikleri tepki çekti: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz?

17.04.2023 09:34

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir etkinlik sırasında salonda "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarının atılmasıyla, "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" yanıtını verdi. Akar'ın yanıtı kısa sürede gündem olurken, birçok siyasetçiden tepki yağdı. İYİ Partili Aytun Çıray, "Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı" ifadelerini kullanırken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt "Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz?" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de katıldığı AK Parti milletvekili aday toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını söyleyen Akar, "Dolayısıyla Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım" diye konuştu.

BAKAN AKAR: ONUN DA ZAMANI GELECEK BEKLEYİN

Salondakilerin "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları üzerine Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin. Mehmetçik büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor" karşılığını verdi.

Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz?
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan.

"SAYIN AKAR'I DEVLET ADABINA DAVET EDİYORUZ"

Akar'ın çıkışını değerlendiren CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, "Sayın Akar'ı devlet adabına davet ediyoruz" dedi. Akar'ın zaman zaman bakanlık ile bağdaşmayan tavırlarına rastlandığına değinen Ceylan, "PKK ve FETÖ'ye biz de karşıyız. Ancak PKK ve FETÖ ile mücadelenin yeri sahadır. Bu söylemlerin yeri de bu tarz toplantılar değildir. Bu hassasiyetini FETÖ ve PKK'ye göstermesini tavsiye ediyor ve tavrından dolayı kendisini kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz?
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray.

"PKK VE FETÖ'YE TÜRK HALKI TOPYEKÜN KARŞI"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise "PKK ve FETÖ'ye Türk halkı topyekün karşı. Hangi bağlamda söylenirse söylensin, bir siyasetçinin bu tarz bir söylemde bulunması yanlış" derken "Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı" uyarısında bulundu.

Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz?
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt.

"KİMİ VURACAK, KİMİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?"

Akar'ın açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, paylaşımında "Hulusi Efendi! FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun" dedi.

Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz?
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Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz? Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına verdiği yanıta sert tepki: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz? Bakan Akar'dan 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına karşılık: Onun da zamanı gelecek bekleyin Bakan Akar'dan 'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganlarına karşılık: Onun da zamanı gelecek bekleyin

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Son Dakika Politika Akar'ın 'Vur de vuralım' sloganına karşı söyledikleri tepki çekti: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akar'ın "Vur de vuralım" sloganına karşı söyledikleri tepki çekti: Kimi vuracak, kimi öldüreceksiniz? - Son Dakika
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