Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı - Son Dakika
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Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı

21.04.2023 21:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'ın Samandağ ilçesinde Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. İlçe halkı için önemli olan türbeye ayakkabıları ile giren Akşener ve İmamoğlu uyarı üzerine ayakkabılarını çıkardılar. Türbe ziyareti sonrasında halılar yıkanarak temizlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve rivayete göre Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın buluştuğu yer olarak bilinen Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. İlçe halkı için önem arz eden türbeye Akşener, İmamoğlu ve beraberindekiler ayakkabıları ile girince diğer ziyaretçiler tarafından uyarıldılar.

Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı

UYARI ÜZERİNE AYAKKABILARINI ÇIKARDILAR

Uyarıları dikkate alan Akşener, ayakkabılarını çıkararak korumalarına verdi. Çekilen görüntülerde türbe görevlileri ve diğer ziyaretçilerin ayakkabı ile içeriye girenleri uyardığı gözlendi.

Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı

HALILAR YIKANDI

Türbe ziyareti sonrasında Akşener ve İmamoğlu Samandağı halkına seslenmek üzere miting alanına geçti. Türbede kirlenen halılar ise görevliler ve vatandaşlar tarafından yıkanarak temizlendi.

Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı
Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Akşener ve İmamoğlu'na türbede ayakkabı uyarısı - Son Dakika


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