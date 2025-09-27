Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti - Son Dakika
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

27.09.2025 17:04
Antalya'da Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yoluna bağımsız devam edeceğini belirten Yıldırım, ilçe başkanını suçlayarak, "Artık sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur." dedi.

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'da Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

CHP'de bir belediye başkanı daha partiden istifa etti. Antalya'nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, CHP'den istifa ettiğini, yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı.

İsa Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, 2024 seçimlerinde CHP kadroları ile ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerin desteğini bir araya getirerek yüzde 55 oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini hatırlattı. "Bu başarı hem CHP'lilerin hem de ülkücülerin ortak emeğinin eseridir" diyen Yıldırım, seçimden sonra parti içinde yaşanan sorunların kendisini istifa noktasına getirdiğini belirtti.

"SADECE KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN YAŞAYAN İLÇE BAŞKANIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yıldırım, ilçe başkanının parti üye sayısını bilinçli olarak kısıtladığını ve yeni üyeleri engellediğini ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki bu büyük başarıya rağmen, "Önemli olan benim koltuğum" anlayışıyla hareket eden bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kaldık. Parti üye sayısını bilerek kısıtlayan, yeni üyeleri engelleyen, "Az üye olsun, benim koltuğum sağlam olsun" zihniyetiyle partiyi kendi çıkarına göre yöneten bir anlayışla mücadele ettik. Artık partinin oylarını artırmak, belediyenin başarısı veya halka hizmet etmek gibi bir düşünceden tamamen uzaklaşmış, sadece koltuğunu korumak için yaşayan bir ilçe başkanıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız.

"KONGRE SÜRECİNDE YAŞANANLAR BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Kongre sürecinde yaşananlar bardağı taşıran son damla olmuştur. İlçe başkanının "Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım" gibi sözlerle, CHP'ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenlerimizi küçümseyici, rencide edici ithamlarda bulunması kabul edilemez. Oysa bu insanlar hiçbir çıkar beklemeden, sadece dürüstlüğümüze ve tecrübemize inanarak bizlere oy verdiler. "Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer" diyerek bize güvendiler. Fakat ilçe başkanının bu tavrı bizlere oy veren vatandaşlarımızın büyük bir kırgınlığa uğramasına yol açmıştır.

"YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM"

O günden sonra telefonlarımız susmadı. Ülkücü ve muhafazakâr dostlarımız "Biz CHP'ye oy verirken hiçbir şey beklemedik, sadece hizmet bekledik. Ama bize hakaret edilmesini asla kabul etmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bu sözlerden sonra halkımıza hiçbir açıklama yapamaz hale geldik. Unutmamalıdır ki; Aksu' da Belediye Başkanı olarak şeçilmemizdeki başarı CHP'lilerin, ülkücülerin ve tüm Aksuluların başarısıdır.

Bizim tek gündemimiz Aksu'ya hizmettir. Ve hiçbir güç bizi Aksu'ya hizmetten alıkoyamayacaktır. İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur. Bu nedenle, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum. Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: İHA

