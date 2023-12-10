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Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Güner Babacan için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Ali Babacan\'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
10.12.2023 - 13:40,
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Güner Babacan (75) için öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Güner'in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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