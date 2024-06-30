Ali Babacan: Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Babacan: Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur.

30.06.2024 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur. Depreme karşı iktidar muhalefet demeden çözüm üretmek zorundayız." dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen DEVA Partisi 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Babacan, siyasi partiler arasında samimi ve sürekli diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

Babacan, ancak normalleşme söylemlerinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kahve içmesinden ibaret kaldığını" ve seçimden sonra 3 ay gündemin bununla işgal edildiğini savunarak, "Adına ister 'yumuşama' deyin, ister 'normalleşme' deyin. Bizim tek ve basit bir isteğimiz var; hakka hukuka uyulsun. Bu kadar." diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını belirten Babacan, kendisini ziyaret eden Ateş'in eşiyle uzunca sohbet ettiklerini, hukukçularının dosyaya derinlemesine hakim olduğunu ve yarınki duruşmada da takipçi olacaklarını dile getirdi.

"Deprem gerçeği Türkiye'nin en önemli sorunudur"

Babacan, ülkede adaleti sağlamanın en önemli araçlarından birisinin ekonomi ve vergi politikaları olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşında da enflasyon farkına ilave refah payı olarak artış verilmesi gerektiğini kaydeden Babacan, ekonominin başında geçirdiği 11 yılda emekli maaşı ve asgari ücret artışını hiçbir zaman enflasyonun altında bırakmadıklarının altını çizdi.

Babacan, yüzde 38'lik elektrik zammının da kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Yeni vergilerle belli ki millet zenginleşmeyecek. Belli ki fakir daha fakir, zengin daha zengin olacak. Dar gelirli, orta gelirli bu ekonomik buhrandan nasıl kurtulacak? Ev hanımları nasıl daha rahat alışveriş yapacak? Öğrenciler, emekliler, çalışanlar nasıl geçinecek, kiralarını nasıl ödeyecek, çıkın açıklayın. Biz de öğrenelim, millet de öğrensin ne yaptığınızı, ne yapmaya çalıştığınızı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında deprem gerçeğinin Türkiye'nin en önemli sorunu olduğuna değinen Babacan, toplumun her kesiminin el ele verip deprem seferberliği başlatması gerektiğini anlattı.

Ali Babacan, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkati çekerek, "Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur. Ekonomi, yoksulluk can yakıyor ama asıl ileriye doğru baktığımızda, çok çok kaygılanmamız gereken ve acil tedbir almamız gereken konu depremdir. Depreme karşı iktidar muhalefet demeden çözüm üretmek zorundayız. Kamu-sivil toplum el ele verip formül bulmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Kocaeli, Deprem, Deprem, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan: Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
14:04 Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Babacan: Ülkemizin bir numaralı sorunu deprem sorunudur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement