HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi. Alınan karar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli duruma tepki gösterdi.
Paylaşımında hükümete de bir mesaj gönderen Pervin Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Yargı kararını eleştiren Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" açıklamasında bulundu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti. Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından taleple ilgili somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini bugün Yüksek Mahkemeye gönderdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da daha önce 6 Ocak'ta görüşme kararı aldığı talebin bugün ele alınmasını kararlaştırdı. Bugün toplanan AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi.
Son Dakika › Politika › HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var - Son Dakika