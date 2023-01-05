HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var

05.01.2023 18:06

Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına partiden ilk tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli sosyal medya hesaplarından "GaspVar" etiketiyle paylaşım yaptı. Pervin Buldan, "Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullanırken, Temelli ise "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur." dedi.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini karara bağladı. AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi. Alınan karar sonrası sosyal medyadan açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli duruma tepki gösterdi.

BULDAN: MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ

Paylaşımında hükümete de bir mesaj gönderen Pervin Buldan, "Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Daha inançlı, daha kararlı, daha güçlüyüz. Bizim hazinemiz bu davaya gönül veren milyonlardır, emekçi halkımızdır. Daha büyük geliyoruz, mutlaka değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TEMELLİ: TUZ KOKMUŞTUR

Yargı kararını eleştiren Sezai Temelli ise, "Anayasa mahkemesi Anayasayı ihlal etmişse tuz kokmuştur. Talimatlı yargı olmayı içine sindirenler cübbelerine AKP rozetini artık rahatlıkla takabilirler…" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, Hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti. Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

YARGITAY GEREKÇELERİNİ BUGÜN GÖNDERDİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından taleple ilgili somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini bugün Yüksek Mahkemeye gönderdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da daha önce 6 Ocak'ta görüşme kararı aldığı talebin bugün ele alınmasını kararlaştırdı. Bugün toplanan AYM, HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke konulmasına karar verdi.

YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var - Son Dakika


Son Dakika
18:01 HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var
17:35 Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı bitirecek teklifini tekrarladı
17:24 Merkez Bankası rezervleri 2022'yi 128,8 milyar dolarla kapattı
17:21 Acun Ilıcalı, tarihte bir ilki gerçekleştirdi! Hull City taraftarları sevinçten deliye döndü
17:13 2023'ün kıdem tazminatı tavanı 18 bin liraya dayandı! İşte 10 yıllık çalışanın işten çıkarıldığında alacağı tazminat
17:05 Bursa'da iki gelinine de tecavüz eden kayınpederin yaptığı savunma en az yaşananlar kadar rezil
16:54 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, "Fenerbahçe 5 gün, biz 4 gün dinleneceğiz" sözlerine Kanarya'nın golcüsü Joshua King'ten cevap
16:35 GS TV sunucusundan Fenerbahçe maçı öncesi bomba sözler: Derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak, onun da siparişi verilmiş
16:02 Aynı birimde çalışan kadın memurla uygunsuz fotoğrafları çıkan gümrük müdüründen ilk sözler: Eşim, çocuklarım ve bakan yardımcısı biliyor
16:02 Bakan Nebati, indirime giden marketleri örnek gösterip tüm zincir marketlere seslendi: Tüm işletmeler benzer uygulamayı hayata geçirsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2023 18:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'den Hazine yardımının kesilmesine ilk tepki! Hükümete bir mesajları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement