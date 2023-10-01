Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler - Son Dakika

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler

Son Güncelleme: 01.10.2023 13:01

Ankara'da sabah saatlerinde gerçekleşen terör saldırısı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.'ye ait olduğu ve M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği ortaya çıktı.

Ankara'da 2 terörist sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi gerçekleştirdi. Olay sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri ise etkisiz hale getirildi.2 polis de hafif şekilde yaralandı. Teröristlerin olay sırasında kullandığı 38 plakalı aracı Kayseri'den çaldığı ortaya çıktı.

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını gasp etmiş

VETERİNERİ GASP ETMİŞLER

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner M.B.ye ait olduğu, M.B.'nin gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.

Ankara'da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler, Kayseri'de bir veterineri öldürüp aracını gasp etmiş

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
Kaynak: İHA

Kayseri, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde kullanılan aracın sırrı çözüldü! Kayseri'de veterineri öldürüp gasp etmişler - Son Dakika
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