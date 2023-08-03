Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga

03.08.2023 00:44

Antalya'nın Aksu ilçesinde Belediye Başkanı Halil Şahin ile İyi Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen arasında başlayan tartışma sonrasında İYİ Partililer ile AK Partili meclis üyeleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavga diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi. Olayın ardından Aksu İlçe Başkanı ve İyi Parti İl Başkanı da dahil olmak üzere kalabalık bir grup Başkan Şahin'in makam odasına geldi. Burada da tartışma önce arbedeye sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Belediye Başkanı Şahin, yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. İyi Parti İl Başkanı ise olayların demokrasi kültürüyle bağdaşmadığını ifade etti.

Antalya'da Aksu Belediye Meclisi Toplantısı'nda Belediye Başkanı Halil Şahin ile İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen arasında tartışma yaşandı.İYİ Partili Özen ve Nevzat Akcan'ın meclis salonundan çıkarılınca İYİ Partililer Başkan Şahin'in makam odasını bastı. Kavgada yumruklar konuşurken, partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

BAŞKAN ŞAHİN'LE İYİ PARTİLİ MECLİS ÜYESİ TARTIŞTI

Antalya Aksu Belediye Meclisi Toplantısında 6. gündem maddesinin görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen ile Belediye Başkanı Halil Şahin arasında tartışma yaşandı. Tartışmaya, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan da katıldı.

İYİ PARTİLİLER MECLİS SALONUNDAN DIŞARIYA ÇIKARILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Şahin, güvenlik görevlilerine Ramazan Özen ve Nevzat Akcan'ın dışarı çıkartılması talimatını verdi. İki isim, güvenlik görevlileri eşliğinde meclis salonundan çıkartıldı.

BAŞKAN ŞAHİN'İN ODASINDA YUMRUKLU KAVGA

Yaşanan tartışmanın ardından Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ile İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacanın da aralarında olduğu kalabalık Başkan Şahin'in makam odasına geldi. Burada da devam eden tartışma önce arbedeye sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga diğer partililerin araya girmesi ve İYİ Parti grubunun makam odasından ayrılmasıyla sona erdi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Olayla ilgili açıklama yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, "Grup Sözcüsü Ramazan Özen mecliste sözümüzü kesti. Biz de dışarı çıkmasını istedik. Hakaret etti. Meclisin ardından 27 kişi makama geldi. Biz de ne olduğunu anlayamadık. Biz oturmaları gerektiğini söyledik. Ardından taşkınlık yaşandı. İYİ Parti İl Başkanı da vardı. 'Hesap sormaya geldik' dediler. Yaptıkları hareket hiç hoş hareket değil. İl Başkanının o şekilde gelmesi hiç hoş değil. Gündeme gelmeye çalışıyorlar. Her şey göz önünde oldu. Biz de arkasını takip edeceğiz. Yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

"BAŞKAN ŞAHİN YANINDAKİLERİ KIŞKIRTTI"

İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin'in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Aksu Belediyesi meclis toplantısında tasvip etmediğimiz, demokrasi kültürümüzle bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Belediye meclis toplantısında, gündemin 6. maddesi olan, Çalkaya Mahallesi'ne yapılması planlanan kültür merkezinin, yapım karşısında kiralanması teklifi meclis üyelerinin oylarına sunulmuştur. Konuyla ilgili olarak Grup Başkanımız Ramazan Özen, Belediye Başkanı Halil Şahin'e sorular yöneltmiştir. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, demokrasi kültürüne yakışmayacak şekilde bir tavırla cevap vermiştir. Ardından da meclis üyemiz Ramazan Özen ve Nevzat Akcan'ı belediye zabıtaları vasıtasıyla meclis salonundan zorla çıkarmak istemiştir. Arkadaşlarımız memurlar zorda kalmasın diye kendi istekleriyle salonu terk etmişlerdir. Yaşanan sorunla ilgili olarak Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'i divan ve yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla birlikte ziyaret etmek istedik. Makamında bizi dinlemek istemediği her halinden belli olan Sayın Başkan, bizlere karşı yaptığı konuşmada yanındakileri kışkırtmış ve bize saldırmalarına sebep olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Halil Şahin, İYİ Parti, Antalya, kavga, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Disney Plus, Atatürk Dizisini Yayınlamaktan Vazgeçti
00:09 D Smart Go'dan Disney Plus'a Atatürk göndermesi: Geldikleri gibi giderler
00:05 AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı
00:02 AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! 6 il başkanı değişti
00:01 Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga
23:59 Antalya'da Aksu Belediye Başkanı'nın odasında yumruklu kavga! Arbedeyi ayırmak kolay olmadı
00:00 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı
23:56 İşte kuraların çekileceği tarih! Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
23:31 Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
23:26 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek tur atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 01:57:45. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Belediye Başkanı ile İyi Parti Grup Sözcüsü Arasında Tartışma ve Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement