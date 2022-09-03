Süleyman Demirel Parkı açılışında büyük buluşma - Son Dakika
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Süleyman Demirel Parkı açılışında büyük buluşma

03.09.2022 13:14
Süleyman Demirel Parkı açılışında büyük buluşma

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in adını verdiği parkın açılışı törenle yapıldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in adını verdiği parkın açılışı törenle yapıldı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni folklor gösterisiyle devam etti. Açılışın ev sahibi Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı açılışı için bir araya gelen herkesin "ev sahibi" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ortadoğu'nun sıkıntılı coğrafyasında bir bataklık çiçeği olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu: "Türkiye'miz doğulu bir milletin uygarlığa uzanan eli, var olma mücadelesi, ideali, tutkusu, muasır uygarlığı aşma ideali. Doğudan yükselen demokrasi sesi. Demokrasi mücadelesi. Türkiye'miz yoksulluğu kırma, kalkınma, bozkırı yeşertme, dünyayla ve insanlıkla birlikte yükselterek uygar, demokratik, müreffeh bir ülke ortaya koyabilme ideali. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 'Burası bizim' dediğimiz Anadolu'muz. Türkiye'miz, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, müreffeh bütün uygarlıkla yarışabilecek düzeyde, çocuklarımıza refah, mutluluk, saadet vadedebileceğimiz bir kara parçası. Türkiye'miz büyük bir tutku, büyük bir heyecan".

Ancak Türkiye'nin bu durumunu hukuka, demokrasiye inanmayanların kavrayamayacağını belirten Başkan Uysal, "Fikirlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir ama tasada ve kıvançta beraber olmaya, herkesin herkesi kabul etmesine, geleceği kucaklamaya, birlik, beraberlik içinde, omuz omuza olmaya, inanmayanlar Türkiye'mizi kavrayamayabilir" diye konuştu. Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye sevdalılarının birliği var burada. Türkiye sevdalıları, geçmişin tatsız anılarının esiri olmayanlar. Türkiye sevdalıları, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, gelecek nesillerimizi, vatanımızı, başka vatanımız olmadığını bilenler. Türkiye sevdalıları, bunları aşıp omuz omuza, kol kola demokrasimizi, anayasal düzenimizi Atatürk'ün vasiyeti muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmaya tutkulu olanlar. Türkiye sevdalıları, müreffeh kalkınmış bir Türkiye isteyenler, demokratik bir Türkiye isteyenler, dünyada ön sıralarda bir Türkiye isteyenler."

Açılış için bir arada olan herkesin geçmişte Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit'i, Erdal İnönü'yü, Necmettin Erbakan'ı Türkiye'nin selameti için çalışırken görmüş kişiler olduğunu belirterek konuşmasına devam eden Başkan Uysal, "Geçmişin anlaşmazlıklarının esiri olmadan Türkiye'mizin geleceği için kenetlenmiş, birleşmiş çelik bir iradeye dönüşmüş dostlarımı, yol arkadaşlarımı, dava arkadaşlarımı görüyorum. Hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

Isparta İli Kalkındırma Derneği Antalya Şube Başkanı ve Antalya Anadolu Hemşeri Dernekleri Genel Başkanı Deniz Akgün, açılış dolayasıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, tüm katılımcılar parkın açılış kurdelesini kesti ve ardından parkta merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in şapkasıyla vatandaşları selamlarken tasvir edildiği heykelinin açılışı yapıldı.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik parkın açılışına DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, eski Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'la birlikte Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, yönetimleri, Isparta, Burdur ve Antalya'dan merhum Demirel'le siyaset yapmış onlarca isim yer aldı. Açılışa, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de katılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılışa eşi Ümran Uysal'la birlikte yer aldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Süleyman Demirel, Antalya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Süleyman Demirel Parkı açılışında büyük buluşma - Son Dakika

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