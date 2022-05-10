Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil - Son Dakika
Üye Girişi

Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil

10.05.2022 14:37

Asal Araştırma Şirketi'nin 30 büyükşehirde yaptığı anket çalışmasında, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 44.1, Millet İttifakı'nın oyu ise yüzde 38.1 olarak ölçüldü. Bütün sorularda kararsız ve oy vermem diyenlerin oranının yüksekliği dikkat çekti.

ASAL Araştırma 5-8 Mayıs 2022 tarihlerinde 30 büyükşehirde 2 bin 400 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2.0 olduğu anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti.

ERDOĞAN, YAVAŞ'IN 4 PUAN ÖNÜNDE

Ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Erdoğan ile Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar bu soruya yüzde 41.8 ile Erdoğan, yüzde 37.4 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.8 oranında.

Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan

İMAMOĞLU, YAVAŞ'IN DA GERİSİNDE KALDI

Son tura Erdoğan ile İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42.5 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 35.7'te kaldı. Kararsızların oranı yüzde 21.8'e yükseldi.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU ORANI

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.1 olurken, Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 32.4'te kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 24.5'e çıktı.

Erdoğan mı Yavaş mı? Cumhurbaşkanlığı anketinde iki isim arasındaki fark 4 puan

ERDOĞAN MI, ABDULLAH GÜL MÜ?

Son tura Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 43.0 olurken, Abdullah Gül diyenler ise yüzde 22.5. Kararsızların oranı yüzde 34.5 çıkıyor.

ERDOĞAN-DEMİRTAŞ ORANI

Erdoğan'la eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan'ın oyların yüzde 47.5'ini, Demirtaş'ın ise yüzde 13.6'sını alacağı ve kararsızların yüzde 38.9 olacağı belirtildi.

BABACAN'IN ORANI DAHA DÜŞÜK

Erdoğan'la Ali Babacan'ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan'ın oyların yüzde 46.5'ini, Babacan'ın yüzde 25.0'ini alacağını, yüzde 28.4'ünün ise kararsız kalacağını gösteriyor.

ERDOĞAN-AKŞENER ORANI

Ankette, Erdoğan'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yalnızca yüzde 28.5 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan'ın yüzde 42.7 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise yüzde 28.8 olarak gözüküyor.

YORUMLAR
500
Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nın ilk oturumu gerçekleştirildi Uluslararası Doğa BAP Öğrenci Konferansı'nın ilk oturumu gerçekleştirildi Çölyak hastaları özel etkinlikte buluştu Çölyak hastaları özel etkinlikte buluştu

Mansur Yavaş, Abdullah Gül, Araştırma, Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:40 Marcelo'nun kadro dışı kalmasının nedeni belli oldu: Soyunma odasında peş peşe gaz çıkardı
14:39 Evlilik arifesindeki genç kadın güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Bu kollarla nasıl gelinlik giyeceğim?
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
14:26 Alice Müzikali setinde eğlenceli anlar! Serenay Sarıkaya kalça dansı yaptı
14:21 Telefon kamerasıyla kadınların videolarını çeken mülteci, öfkeli kalabalığın elinden zor kurtuldu
14:11 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement