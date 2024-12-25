Asgari ücrete tepki gösteren CHP\'den miting çağrısı

Politika

Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

CHP'DEN MİTİNG ÇAĞRISI

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından ücreti düşük bulan birçok kesimden tepki geldi. Her fırsatta asgari ücretin en az 30 bin lira olmasını istediklerini dile getiren CHP'den de dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücrete tepki göstermek için miting çağrısı yaptı.

"HERKESİ ÇAĞIRIYORUZ"

Taşçıer, "'Bu sefalet ücretiyle olmaz' diyen herkesi, sendikaları STK'ları 28 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'na Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılacağı Yurttaş Birlikteliği'ne destek olmaya 'Geçinemiyoruz' diyenlerin sivil çağrısına ses olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.