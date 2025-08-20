Av. Ela Leyla Umur, Zafer Partisi Genel Başkanına Sert Tepki - Son Dakika
Av. Ela Leyla Umur, Zafer Partisi Genel Başkanına Sert Tepki

Av. Ela Leyla Umur, Zafer Partisi Genel Başkanına Sert Tepki
20.08.2025 21:42
Siyaset dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Avukat Ela Leyla Umur,Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek AK Parti katıldı. İstifa gerekçeleri ve sert çıkışı, Zafer Partisi yönetimine yönelik bir tepki olarak görülüyor.Umur, parti içinde Suriyelilerle ilgili yapılan açıklamaların ırkçı ve milliyetçilikten uzak bir çizgiye kayması nedeniyle istifa ettiğini belirtti

Türkiye siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri olan Avukat Ela Leyla Umur, sürpriz bir kararla Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katıldı. Bu adım, siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Ancak Umur'un istifa gerekçeleri ve sert çıkışı, özellikle Zafer Partisi yönetimine yönelik doğrudan bir tepki niteliği taşıyor.

Parti Söylemlerine Yönelik Eleştiri

Umur'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, kararın temelinde Zafer Partisi'nin son dönemdeki göç politikalarına yönelik söylemler yer alıyor. Parti içinde Suriyelilerle ilgili yapılan açıklamaların giderek ırkçı ve milliyetçilikten uzak bir çizgiye kayması, Umur'un benimsediği eşitlikçi ve hukuk temelli değerlerle çatıştı.

Umur'un çevresinde dile getirdiği görüşe göre, Zafer Partisi'nin politikaları zamanla "milliyetçilik adı altında dar bir ideolojiye" dönüştü. Bu durumun, partinin hem kamuoyundaki imajını zedelediğini hem de farklı görüşlere sahip isimleri dışlayıcı bir noktaya taşıdığını ifade ettiği iddia ediliyor. Özellikle partinin üst yönetiminde artan bu radikal ton, Umur'un istifa kararında belirleyici oldu.

Ailesinden Gelen Etki

Ela Leyla Umur'un AK Parti'ye katılımında sadece politik görüş ayrılıkları değil, ailevi bağlar da önemli rol oynadı. Bursa'nın köklü ailelerinden birinin kızı olan Umur'un ailesi, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana partiye destek veriyor. Kulislerde bu ailevi yakınlığın, Umur'un kararını hızlandıran etkenlerden biri olduğu konuşuluyor.

Bunun yanında Umur'un, gençlik yıllarından bu yana Erdoğan'a duyduğu saygıyı her fırsatta ifade ettiği, bu bağın da siyasi yönelimini güçlendirdiği belirtiliyor.

Hukuk Dünyasında Öne Çıkan Kariyer

1989 yılında Bursa'da doğan Ela Leyla Umur, eğitim hayatından itibaren hukuk ve siyaset alanlarında aktif oldu. Ankara'da bulunan ana hukuk ofisi dışında, Türkiye'nin farklı illerinde de danışmanlık hizmeti veren ofislere sahip.

Çalışma alanları arasında ceza hukuku ve iş hukuku başı çekse de, ticaret hukuku, aile hukuku ve vergi hukuku gibi birçok dalda da faaliyet gösteriyor. Özellikle kritik davalarda aldığı roller, Umur'u hukuk çevrelerinde tanınan bir isim haline getirdi. Sınıf veya sosyal statü farkı gözetmeksizin herkese hukuki destek vermesi, onun toplumda yardımsever ve eşitlikçi bir kimlikle anılmasını sağladı.

Müvekkil portföyünün oldukça geniş olduğu biliniyor; üst düzey yöneticilerden işçilere, iş insanlarından bireysel davalara kadar farklı kesimlerden insanlara hizmet sunuyor. Bu yaklaşımı, onun hukuk kariyerini siyasetten ayrı değil, siyaseti besleyen bir alan olarak gördüğünü de ortaya koyuyor.

Siyasette Yeni Dönem

Umur'un AK Parti'ye geçişi, yalnızca bir parti değişikliği değil; aynı zamanda siyasette yeni bir dönemin de başlangıcı olarak yorumlanıyor. Zafer Partisi'nin sertleşen söylemlerine karşı daha kapsayıcı bir anlayışı savunan Umur, AK Parti saflarında bu bakış açısını sürdürmeyi planlıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre, Umur'un önümüzdeki dönemde özellikle hukuk ve adalet alanında politika üretiminde etkin rol alması bekleniyor. AK Parti'nin kadrolarında genç ve dinamik bir isim olarak öne çıkacağı, aynı zamanda kadın siyasetçiler arasında güçlü bir temsil oluşturacağı ifade ediliyor.

Umur'un Mesajı

Resmî açıklamasında parti yönetimine doğrudan sert bir çıkış yapmayan Umur'un, yakın çevresine "siyasetin insanı birleştiren ve ortak değerler etrafında buluşturan bir alan olması gerektiğini" söylediği aktarılıyor. Zafer Partisi'nde giderek daralan ideolojik çerçevenin ise bu anlayışla bağdaşmadığını düşündüğü için böyle bir karar aldığı dile getiriliyor.

Siyasi yorumculara göre, bu adım sadece bireysel bir karar değil; aynı zamanda muhalefet cephesindeki bazı isimlerin de benzer şekilde rahatsızlık duyduğu bir sürece işaret ediyor.

Ela Leyla Umur'un AK Parti'ye katılması, hem kişisel kariyerinde hem de Türk siyasetinde dikkat çekici bir gelişme. Hukuk alanındaki güçlü kimliği, eşitlikçi değerleri ve ailesinin siyasetle olan bağı, bu kararı çok boyutlu bir hale getiriyor. Zafer Partisi'ne yönelttiği dolaylı sert tepki ise, partideki milliyetçi söylemlerin yol açtığı iç tartışmaların da dışa yansıması niteliğinde.

Önümüzdeki günlerde Umur'un AK Parti içinde hangi görevlerde yer alacağı, siyasetteki etkinliğinin hangi alanlarda öne çıkacağı merakla takip edilecek. Ancak görünen o ki, bu karar sadece bir istifa değil; siyasette yeni dengelerin habercisi.

