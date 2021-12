Aydemir: 'Büyük Türkiye yürüyüşümüzü sürdürüyoruz' - Son Dakika

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de görüşülen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kaydında yaşanan gelişmeleri ele aldı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hakaretamiz hareketlerine millet adına tepki gösterdi.

Aydemir'den Erzurum edebi hatırlatması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun millet kürsüsündeki terk-edep haline ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in başörtülülere dönük ifadelerine kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, Erzurum'un edep hassasiyetini örnek göstererek, siyasilerin örnek almalarını istedi.

'Yunus emre ve Tapduk Emre'nin makamı Erzurum'dadır'

Erzurum'un bir mana şehri olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Yunus Emre ve Hocası Tapduk Emre'ye ait makamların Erzurum'da bulunduğunu, ilin ifade ettiği değerler ve dadaşları edep timsali yapan temellerin Türk İslam ruhundan neşet ettiğini belirtti.

Aydemir eser siyaseti ve millete vefaya dikkat çekti

TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri görüşmelerinde ortaya bir hakikatin bir kez daha çıktığının altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bu hakikat, eser ve hizmet siyasetiyle Milletimize gösterdiğimiz saygı, bağlılık ve vefada kararlılığımızdır. Milli ve Manevi değerlere sadakat kararlılığımızdır' dedi.

Aydemir Duralı Hoca ve Dumlu Şehitlerini Rahmetle Andı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'yı da rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, Duralı hocaya ait bir anekdotu paylaşarak, milli değerler hassasiyetine değgin tespitler yaptı.

1966 yılında Dumlu'da elim bir yangın felaketi sonrasında şehit düşen 65 şehidi yüreklerinde yaşattıklarını belirten Milletvekili Aydemir, Şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların ufkunda daim olma sebat ve kararlılığımızı yineliyoruz. ' ifadesini kullandı.

'Kılıçdaroğlu bütün milleti utandırdı'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki el hareketine ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum." dedi. Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun hareketi karşısında sadece kendisinin değil, bütün milletin mahcup olduğunu söyledi.

'Herkes söz ve hareketine dikkat etmek zorundadır'

Herkesin söz ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "Biz milleti temsil ediyoruz. Siyasi partilerin genel başkanlarının daha çok dikkat etmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum. Bu milletin çok yüksek değerleri var. Keşke o değerlerden faydalansalar. O değerlerden faydalansalar bu tür davranışlar ortaya çıkmaz." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "28 Şubat sürecinde başı açık kadın, başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." sözlerini anımsatarak, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını, o dönmede öğrencilerin başörtülerinin zorla çıkarıldığını belirtti.

Aydemir millet ittifakının haline işaret etti

Milletvekili Aydemir, 'Çok sayıda başörtülü o yıllarda bir mağduriyet, bir masumiyet içerisindeydiler. Başlarından başörtüleri çekilen kardeşlerimizi biliyoruz. Buna rağmen milletin gözünün içine baka baka hakikat karartılıyor. Gerçekler tahrip ediliyor. ve bunlar millet ittifakı adını almışlar. Kendilerine millet ittifakı diyenler, millete bu hakareti yaptılar. Millet İttifakının iki ayağına bakar mısınız? Birisi CHP, Genel Başkanı millete hareket çekiyor, hakaret ediyor, öbürü de gerçekleri tersyüz ediyor. Allah muhafaza bunların eline erk geçse ne yaparlar? Allah aşkına şu fotoğraflara baksın Milletimiz ve değerlendirmede bulunsun. 'dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki gösteren Milletvekili Aydemir, Önceki gün Hakka vuslata eren

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'yı rahmet ve minnetle anarak, ona ait bir anekdotu paylaştı ve ders alınmasını istedi.

Aydemir merhum duralının anekdotuyla Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı

Aydemir, Merhum Duralı Hocamızın bir aktarımı var, babasıyla olan bir muhaveresini anlatıyor. Bir ecnebi üniversitesinden kendisine davet geliyor. 'Tezini çok beğendik, sizden istifade etmek istiyoruz' diyorlar. Eşi ve kendisi çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama bizim töremizde, Türk Töresi gereği, inancımız gereği, büyüklerden mutlaka icazet almak gerektiğini biliyor. Babasına gidiyor, kendisine yapılan daveti anlatıyor. Babasının söylediği çok manidar; 'Bu milletin tabanı yarık, cebi delik. Milletin seni okuttu, bu noktaya getirdi. Senin bu millete borcun var. Şimdi yetiştin, doktoranı yaptın, onlar seni sömürecekler. Bilginden istifade edecekler. Peki bu millet ne olacak? Bunun üzerine Teoman Duran hoca Avrupa'ya gitmekten vazgeçiyor. Biz Türk -İslam Düşüncesinin bu kıvamda olduğunu her vesile söylüyoruz. Böylesine yüksek seciyeli bir milletiz biz. Ama maalesef siyasetçilerimiz buradan ders almamışlar.' diye konuştu.

Aydemir dadaşların tepkisini dillendirdi

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında yaptığı hareketin büyük bir tepki gördüğü, milletin hicap duyduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, dadaşların CHP Genel Başkanının hareketine verdiği tepkiyi dillendirdi. Aydemir, 'Erzurum bir yüksek değerler şehri, değerlerimiz çok yüksekte tutulur. Çünkü zeminde nakşedilen anlayış budur. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, gidin bakın, Erzurum'daki insanlarımız mutlaka edep üzere hareket ederler. Dün Kılıçdaroğlu'nun o hareketini gördüklerinde, tv başlarında izlediklerinde CHP'liler bile yüzleri kızararak izlemişlerdir. Hatta çocuklarının yanında ekranı kapatmışlardır. Böyle bir hal var. Sebep o zemine nakşedilmiş olan Türk İslam anlayışıdır, o medeniyetin kodlarıdır, izleridir. ' dedi.

Milletvekili Aydemir, 'Yunus Emre'nin türbesi Erzurum'dadır. Tapduk Emre'nin de kabri Erzurum'dadır. Makamları Erzurum'da Tuzcu köyündedir. İşte oralardan neşet eden ruh her tarafa sirayet etmiştir. Sadece Erzurum'a mı? Hayır, bütün Coğrafyamızda bu var. Ama bunlar nasipdar olamamıştır. CHP ve İyi Parti Genel Başkanlarının nasibi olmamıştır bunlardan. ' diye konuştu.

Aydemir'den bütçe tespitleri

Basın toplantısında Bütçe görüşmelerine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçelerini görüştük. 2022 yılında yapılacak yatırımlar, hayata geçirilecek projeler ele alındı, millet için neleri hasredeceğimizin görüşmelerini yaptık. Kılıçdaroğlu'nun buraya katkı sunmak yerine, 'bu bütçede şunlar da olsun' demek yerine millete çok amiyane, çok basit, çok utanç verici hareketler çekmesi bizi mahcup etmiştir. ' kaydını düştü.

'Sayın Şentop'a minnettarız'

Milletvekili Aydemir, 'TBMM bütçesini görüştük. TBMM Başkanlığını yürüten bütün Meclis Başkanlarımızın bugün gelinen noktaya büyük katkıları olmuştur, ama hususen, TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop hocamızın çok büyük katkıları oldu ve devam ediyor. Eskiye nispetle çok daha özel ve nitelikli hizmetlerin sağlanmasına öncülük ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. ' dedi.

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, eser siyaseti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının ortaya koyduğu yatırım ve eser siyasetiyle tarihte hiç görülmediği kadar yürek ferahlatan gelişmeleri sağladığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Karadeniz, Akdeniz ve Ege başta olarak her tarafta doğalgazla buluşmuş bir hale geldik. Daha önce hayal edilemezdi bunlar. Bizimle beraber gerçeğe dönüştü. Dünyaya karşı petrol aramaları, doğalgaz aramaları, 'burada bizim de hakkımız var' demek daha önce hayal idi. Biz hakikat haline getirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı her yönüyle iftihar sayfamızdır. ' diye konuştu.

Gençlik ve spor yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Çerçevesinde Türkiye'de son 20 yılda, Cumhuriyet tarihi boyunca eş ve emsali bulunmayan hizmetlerin sağlandığı, yatırımların hayata geçirildiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Artık gençlerimizin yüzü gülüyor her alanda. Kredi ve Yurtlar kurumunda yapılan iyileştirmeler, sporun her alanında milletimizin yüzünü ağartacak altyapı yatırımları, Değerler buluşma ve eğitimine yönelik hizmetler, her ilde hayata geçirilen spor tesisleri, engelli, engelsiz tüm insanımıza sağlanan spor imkanlarıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı Gençlik ve Spor alanında bir çığır açmıştır. Ne yapsak bu millete azdır. Dahasını istiyor bu millet. Dahasını da yapmak zorundayız. Bunları yapmamamız halinde milletimiz bize gönül kapısını kapatır. 20 yıldır gönlünü sonuna kadar açmış olan milletimizin sonuna kadar yanında olacağız ve aziz milletimizle büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. ' dedi. - ERZURUM