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Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah' - Son Dakika

Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah'

05.11.2021 14:07
Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz, yeniden dünyayı şekillendireceğiz Allah'ın izniyle. ' dedi.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz, yeniden dünyayı şekillendireceğiz Allah'ın izniyle. ' dedi. HDP milletvekillerinin Kürdistan ifadelerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Kürdistan kavramı aslında Kürt'e düşmanlık besleyenlerin dillendirdiği bir kavramdır "Kürt illeri" kavramı gibi. Yani Kürt'ü bir araya sıkıştırmak "Kürt sadece buraya mahkümdur." anlayışını ifade etmektir. Bu vatanın her karışı Kürt'ündür.' vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayeti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Dışişleri Bakanlığı 2022 Yılı bütçesi üzerinde görüş, tespit ve öngörülerini dile getiren Milletvekili Aydemir, son 20 yıllık süreçte Türkiye'nin küresel boyutta saygınlığı ve gücünün arttığını belirterek, bunun AK Parti Dışişleri politikasının tutarlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetinin eseri olduğunu kaydetti.

Aydemir'den Erzurum ve Erzurumlu milletvekillerine teşekkür

Dışişleri Bakanlığı Bütçesine ilişkin sunumunda, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşlerini dile getiren Erzurum ve Erzurumlu Milletvekillerinin değerli görüşler serdettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bugün burada beş dadaş konuştu, beş dadaş isim konuştu; beş milletvekilimiz de hakikaten milli, yerli anlayışı ifade ettiler, hepsine minnettarım. Kamil Aydın Hocam, Naci Cinisli Bey, Yaşar Kırkpınar Bey konuştu, Orhan Bey, Sayın Bülent Kuşoğlu böyle çok özel kayıtlar düştüler, Allah razı olsun. Şunu hep söylüyoruz altını hep çiziyoruz ki hak teslimi yapılırsa mübarek bir zemin çıkıyor orta yere. ' dedi.

Aydemir'den monşer kumaşlılar göndermesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin küresel boyutta temsili noktasında gösterdiği çaba, çalışma ve gayretlere değinen Milletvekili Aydemir, 'Hakikaten, sayın bakanımızın tavrıyla Dışişleri çok daha özel bir zemin buldu. Her ne kadar monşer kumaşlı olanlar bu hakkı teslim etmeseler de, tam tersi birtakım kayıtlar düşseler de hakikat gizlenemiyor, hakikat odur. Bakın, dünyada Türkiye'nin geldiği nokta, her haliyle, insanların saygı duyduğu bir pozisyondur. Dolayısıyla bireysel kin ve nefretle, bireysel garezle yönelenler mahcubiyet duyuyorlar. Onları burada da konuşmalarından görüyoruz, ardından gelen tepkilerle alabiliyoruz. Değerli Dışişleri Bakanımıza ve Dışişleri Bakanlığı kadrosuna minnettarız. Çalışmalarını dışarıya gittiğimizde çok daha iyi görüyoruz ve dış politikada aldığımız mesafenin meyvelerini de hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz.' diye konuştu.

Aydemir yurttaş ve soydaş kelimeleri farkına işaret etti

HDP'in yaklaşımlarına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, 'Garo Paylan, 'yurttaş' ve 'soydaş' farkını bilmiyor, oysa yıllardır buraya geliyor, dinliyor -Bakanımız daha önce de izah etti "yurttaş" nedir, "soydaş" nedir diye - bilmiyor ama ara arada zemmettiği, küçük gördüğü o Osmanlının özel yapısını da özler halini görüyoruz burada.' kaydını düştü.

Aydemir'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı bütçesi sunumunda Kürdistan kavramının kürte düşmanlık besleyenlerin dillendirdiği bir kavram olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Şuna vurgu yapmak istiyorum, Kamil Aydın Hocam söyledi. "Kürdistan" kavramı aslında Kürt 'e düşmanlık besleyenlerin dillendirdiği bir kavramdır "Kürt illeri" kavramı gibi. Yani Kürtü bir araya sıkıştırmak "Kürt sadece buraya mahkümdur." anlayışını ifade etmektir. Bu vatanın her karışı Kürt'ündür. Dolayısıyla, burada sanki Kürt severmiş gibi yapanlar zımnen değil, örtülü değil açıkça Kürt düşmanlığı yapıyorlar, açık söylüyorum. Ben, Kürtlerden oy almış, onların bir milletvekili olarak sizi kesinlikle Kürt'ü temsil eden bir yapı olarak görmedim, hiçbir zaman görmüyoruz da, Kürt de bunu görmüyor. Dolayısıyla, burada Dışişleri Bakanlığımız bütçesi görüşülürken bu neviden ifadeler kullanmanızı doğru bulmadığımı söylüyorum.' dedi.

Milletvekili Aydemir sunumunun sonunda, 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz, yeniden dünyayı şekillendireceğiz Allah'ın izniyle. Bakanlığımızın 2022 bütçesi hayırlı, uğurlu olsun inşallah. ' dileğinde bulundu.

Aydemir genel kurul'da konuştu

Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunun ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılan Milletvekili Aydemir, söz alarak Azerbaycan'ın Karabağ Zafer Gününü dadaşlar adına kutladı.

Zengezur Koridorunun hayati önemde oluşuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Ovit Tunelinin Karadeniz limanlarını Türk dünyasıyla buluşturacağına işaretle Erzurum'un iktisadi yapısına katkı notunu düştü.

Aydemir'den dadaşlar adına kutlama

Milletvekili Aydemir, 'Azerbaycan'ımızın zafer gününü canı yürekten tebrik ediyorum. Hakikaten çok önemli bir zaferdi kırk dört güne sığdırılmış, zirvelere ulaşan bir hal ortaya çıktı ama bizim için bir başka önemi var; Zengezur Koridoru, Türk dünyasını bir araya getirecek bir koridordur. İnşallah bu da hayatiyet bulacak. Onun bulmasıyla beraber Ovit Tüneli çok daha fonksiyonel hale gelecek, Karadeniz limanları Azerbaycan'la buluşacak. İnşallah, Doğu Anadolu'nun, hususen de Erzurum'un ticaretine çok büyük katkı sağlayacak. Ben, dadaşlar adına, dadaşların duygularını ifade bağlamında Azerbaycan'ımızı yeniden tebrik ediyorum. Allah mübarek eylesin. 'dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah'
Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah'

Milletvekili, AK Parti, Mevla, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Yeniden dünyaya nizam vereceğiz inşallah' - Son Dakika


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