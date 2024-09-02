Azerbaycan ve Sırbistan, İkili İlişkileri ve Ermenistan Meselesini Görüştü - Son Dakika
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Politika

Azerbaycan ve Sırbistan, İkili İlişkileri ve Ermenistan Meselesini Görüştü

Azerbaycan ve Sırbistan, İkili İlişkileri ve Ermenistan Meselesini Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bayramov, Ermenistan'a barışa ciddi yaklaşması gerektiğini belirtti. İki bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan meselelerini ele aldı. Bayramov, Ermenistan'ın askeri harcamalarını artırarak barış sürecini tehdit ettiğini ifade ederken, Djuric de dostluk ve iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı.

02.09.2024 17:19
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ermenistan barışa gerçekten ilgi duyuyorsa, attığı adımları ciddi şekilde gözden geçirmeli" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Dışişleri bakanları ikili ve heyetler arası görüşmelerde, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda stratejik ortaklık ilişkilerinin yanı sıra Azerbaycan-Ermenistan meseleleri ve işgalden kurtarılan bölgedeki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bayramov ve Djuric görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede Azerbaycan ve Sırbistan arasında imzalanan belgelerin hayata geçirilmesini müzakere ettiklerini belirten Bayramov, "Biz müzakerelerimizde, ikili ilişkiler dışında, uluslararası kuruluşlardaki karşılıklı desteğimizi de vurguladık. Azerbaycan ve Sırbistan birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşılıklı destek vermektedir. Ayrıca, bugünkü görüşmelerde 29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP-29) çerçevesinde de iş birliğini ele aldık. Ülkemizde dün yapılan Milli Meclis seçimlerinden sonra yeni meclis kurulduğunda da iki ülke karşılıklı faydalı iş birliğini sürdürecektir" dedi.

Bu yıl ilk kez Sırbistan'a 400 milyon metreküp Azerbaycan doğal gazı ulaştırıldığını belirten Bayramov, "Bu rakamı 1 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bu yıl içerisinde Sırbistan pazarına 160 bin tona yakın Azerbaycan petrolü de ulaştırıldı" diye konuştu.

"Ermenistan'a tavsiyemiz bu konulara daha ciddi yaklaşmalarıdır"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının 24 Haziran'da Ermenistan'a sunduğunu vurgulayan Bayramov, "Yaklaşık 70 gün sonra, yani Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın basın toplantısından birkaç saat önce Ermenistan kendi tekliflerini Azerbaycan'a sundu. Sundukları taslak metinden birçok önemli nokta çıkarıldığını gördük. Taslak anlaşmada önemli noktalar yer almıyor ve bize çözümün bu olduğu söyleniyor. Ermenistan'a tavsiyemiz bu konulara daha ciddi yaklaşmalarıdır" diye konuştu.

"Ermenistan'ın askeri bütçesi tahminen yüzde 50 arttı"

Ermenistan'ın çok yoğun bir şekilde silahlanmaya başladığını belirten Bayramov, "Ermenistan'ın askeri bütçesi tahminen yüzde 50 arttı. Bu süreç, bölgede barış ve istikrarı engelliyor. Ermenistan'ın izlediği yanlış politika ve bazı ülkelerin kışkırtıcı destekleri tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ülkemiz bu durumu yakından izliyor. Ermenistan barışa gerçekten ilgi duyuyorsa, attığı adımları ciddi şekilde gözden geçirmeli. Bu konuda ciddi değişiklikler bekliyoruz" dedi

Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından da vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Bayramov, "Ermenistan ve Azerbaycan anayasalarını karşılaştırma girişimleri uygunsuz. Bu sorunu 2 yıl önce karşı tarafa ilettik, yapıcı bir taraf olarak bunu müzakerelerin şartı haline getirmedik ama sorunun çözülmesini istedik. O dönemde Azerbaycan anayasasıyla ilgili iddiaları yoktu. Azerbaycan Anayasasında, Ermenistan dahil hiçbir komşu devlete yönelik toprak iddiası bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz"

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirten Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, "Bu bir prensip meselesi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi desteklemesinden dolayı minnettarız. Bu, uluslararası hukuka verdiğimiz desteğin bir göstergesidir. Bugün Kosova'da yaşananları meslektaşıma aktardım. Balkanlar'da güvenli bir ortam oluşturmaya odaklanıyoruz ve komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

" Ukrayna'daki savaş Balkanları da etkiliyor"

Sırbistan'ın bağımsızlığını korumaya çalıştığını belirten Djuric, "Ne yazık ki Ukrayna'daki savaş Balkanları da etkiliyor. Birkaç yıl önce Balkanlar'daki siyasi durumu değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunuldu. Uluslararası hukuk hükümlerine saygı duyuyoruz ve biz Kosova'daki Sırp nüfusunun haklarına saygı gösterilmesinden yanayız" diye konuştu. Ayrıca Kosova'da Sırpların haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Djuric, " Rusya, Çin ve diğer ülkeler toprak bütünlüğümüzü destekliyor. Ama insanların sıkıntılarına yer yer şahit oluyoruz. En zor konularda bile barışçıl çözümler bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Dostluğumuzu pekiştirmeliyiz"

Sırbistan son 10 yılda Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını (GSYİH) iki katına çıkardığını ifade eden Djuric, "Ülkemizde işsizliği azalttık. Biz, Azerbaycan'ın güvenilir ortağı olmak istiyoruz. Bunun da ötesine geçerek ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bakü'deki değişim bende çok olumlu düşünceler oluşturdu. Dostluğumuzu pekiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın dün gerçekleştirilen Milli Meclis seçimlerinin başarılı geçtiğini vurgulayan Djuric, "Dün yapılan seçimlerden dolayı Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Seçimler demokratik ve özgür bir şekilde yapıldı. Yeni nesil diplomatlar yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Basın toplantısının sonunda, Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) ile Sırbistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi arasında mutabakat zaptı imzalandı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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