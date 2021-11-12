Azerbaycanlılar, Türk Konseyi'ne olan desteğini dile getirdi - Son Dakika

Azerbaycan'ın Şamahı kentindeki Acıdere bölgesinde yer alan Türk Şehitliği'nde bir araya gelen Azerbaycanlılar, İstanbul'daki Türk Konseyi'ne olan desteklerini dile getirdi. Azerbaycanlılar, "Şuşa Konsolosluğu'nun açılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da askeri üssünün resmi olarak açılması, Türk Turan para birimini oluşturması ve ticaretinde bu para birimini kullanması konularının Türk Konseyi'nde ele alınarak, karara bağlanılması ve hayat bulması için size ricada bulunuyoruz" dedi.

Bugün İstanbul'da düzenlenecek ve Türk dünyasının liderlerini bir araya getirecek olan Türk Konseyi'nin 8. Zirvesi'nde, Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilecekken, Azerbaycan'ın Şamahı kentindeki Acıdere bölgesinde yer alan Türk Şehitliği'nde Azerbaycanlılar, Türk Konseyi'ne ve alınacak karalara olan desteklerini dile getirmek için bir araya geldi. Başta gazilerin, Azerbaycan Milliyetçi Demokrat (Bozkurt) Partisi'nin ve 15'e yakın sivil toplum kuruluşundan üyelerin yer aldığı programa katılan Azerbaycanlılar, özel olarak hazırlattıkları 23 metrelik Turan bayrağını şehitlikte açarak, Azerbaycan ve Türk milli marşlarını okudu.

Azerbaycanlılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müracaat

Türk Şehitliği'nde milli marşların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik müracaatta bulunan Azerbaycanlılar, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı sırasında manevi, siyasi ve askeri teknoloji açısından gösterdiği yardımlardan dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Azerbaycanlılar, "İki devlet tarafından hayata geçirilmek üzere planlanan kararların biran evvel hayat bulması ve Azerbaycan kamuoyunun görmeyi arzu ettiği aşağıda arz ettiğimiz teklifleri zirvede gündeme alınarak karara bağlanması ve hayata geçirilmesi adına takipçisi olup, heyecan duyduğumuzu ve gerçekleştirilmesi amacıyla size takdir ve tensiplerinize minnet ve şükranla arz ediyoruz. Şuşa Konsolosluğu'nun açılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan'da askeri üssünün resmi olarak açılması ve varlığının biran evvel hayat bulması, Türk Turan sevdalısı, Nuri Paşa ve Kafkas İslam Ordusu'nun görkemli Abidesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ivedilikle ve biran evvel Bakü'de yapılıp törenle hizmete açılması, Türk Turan para birimini oluşturması ve ticaretinde bu para birimini kullanması konularının Türk Konseyi'nde ele alınarak, karara bağlanılması ve hayat bulması için size ricada bulunuyoruz. Azerbaycan'daki 15 sosyal toplum kuruluşu (STK) olarak 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlenecek 8. Türk Konseyi Zirvesi'nin Büyük Türk Turan Dünyası'na hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyor, tebrik, şükran ve minnet duygularımızı arz ediyoruz" ifadelerini kaydetti. - BAKÜ