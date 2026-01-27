Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

MK TV'de gazeteci Gizem Fidan'ın "Yakın Plan" programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI BATIRDILAR"

Yeni Yol Grubu'nun geçen hafta yapılan toplantısında ekonomi yönetimi için "Bakkal dükkânı verin, 6 ayda batırırlar" ifadelerini kullanan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü: "Biz koskoca bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. Emekliye baktığımızda batmış durumda; asgari ücretliye baktığımızda batmış durumda. Milyonlarca insanın hayatını batırdılar. Bakkal dükkânını da batırırlar. Servetine servet katan bir avuç insan, bir avuç menfaat şebekesi var. Elinde parası olup faize yatıran servetine servet kattı. Parası olmayan, kredi kartı döndürerek yaşayan insanlar da perişan oldu bu ülkede; borç içinde perişan ettiler insanları."

"CUMHURBAŞKANI OLSAM, İLK İŞİM..."

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yaşanan ekonomik tablo karşısında "Siz olsanız ne yapardınız?" sorusunu cevaplarken iddialı mesajlar verdi. Babacan ülkedeki ekonomik sıkıntıyı 120 saniye içinde çözecek formülü de açıkladı. Babacan "İlk yapılacak işlerden bir tanesi dönüp medyaya 'Arkadaşlar özgürsünüz, şöyle rahat bir yazıp çizin' demek. Bakın 60 saniye sürdü. Aynı anda dönüp yargıya bir 60 saniye de 'Hakimlerimiz, savcılarımız artık özgürsünüz. Adaletin gereğini yapın' demek. Çok basit bakın" ifadelerini kullandı.

"KURUMLAR BİR AYDA AYAĞA KALKAR"

Bir ayda kurumlar ayağa kalkar. Bir ayda Türkiye'de işler değişmeye başlar; millet nefes alır. Altı ayda bütün toplum nefes alır. En geç iki yılda da bu ülkede enflasyon tek haneye iner."

"BUGÜN BİR KAFEDE İKİ KUPA KAHVE İÇEMEZSİNİZ"

Babacan, vatandaşların nasıl yoksullaştığını, ekonominin başında olduğu dönem ile bugünü karşılaştırarak anlattı. Babacan, eskiden öğrencilerin bir yıllık KYK burslarından artırdıkları parayla Avrupa'ya gittiklerini, emekli kadınların da grup oluşturup İtalya'ya tatile gittiklerini söylerken, "Bunları yaşadı bu ülke. Bugün KYK bursu olan dört bin lirayı bölün otuz güne; günlük yüz otuz üç lira. Yani bugün bir kafede iki kupa kahve içemezsiniz" dedi.

"DÜNYA GENÇLERİ BİR ZAMANLAR TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORDU"

Türkiye'yi yaşanmaz görüp yurt dışına gitmek isteyen gençleri gördükçe içinin parçalandığını söyleyerek üzüntüsünü dile getiren Babacan, Türkiye'nin bir zamanlar dünya gençlerinin yaşamak istediği bir ülke olduğunu vurguladı. DEVA lideri Babacan, o günlerde 80 yaşında olan Dünya Bankası Başkanı Jim Wolfensohn ile yaşadığı ilginç bir anıyı da anlattı: "Seksen yaşındaki Jim Wolfensohn, kendi özel uçağıyla yüz doksan iki ülkeye gitmiş gelmiş bir insan. Emekliliğinde Türkiye'de yaşamak istedi, biliyor musunuz? Beni aradı: 'Şöyle birkaç sene Türkiye'de yaşamak istiyorum, okullarda ders versem, ne yapsam? İstanbul'u çok seviyorum, yaşamak istiyorum' dedi. Hukukun daha iyi işlediği, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde mesafe kaydettiği, ekonomide aklın, bilimin ve Türkiye'nin gerçeklerinin hâkim olduğu bir dönemde Türkiye bunları yaşadı."