Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan\'a umut hakkı yok

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın geçen yıl yaptığı silah bırakma çağrısının ardından TBMM'de hazırlanan rapor taslağında, örgütün silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemeler önerilirken, Öcalan'a "umut hakkı" getirilmesine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta örgüte yönelik yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ardından başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde hukuki zemin için ilk somut adım atıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulan komisyonun hazırladığı rapor taslağını koordinatör grup başkanvekillerine gönderdi.

"UMUT HAKKI" RAPORDA YER ALMADI

Kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri, Öcalan'ı kapsayacak şekilde "umut hakkı" düzenlemesine yer verilip verilmeyeceğiydi. Türkiye gazetesinin haberine göre, ortak rapor taslağında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "umut hakkı" uygulamasına dair herhangi bir ifade bulunmuyor.

SİLAH BIRAKMAYA YÖNELİK TEŞVİK ÖNERİLERİ

Raporda, PKK'nın silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tavsiyeler yer alıyor. Bu kapsamda, örgütün tamamen silah bırakması için hukuki bir zemin oluşturulması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumlarının netleştirilmesi ve eve dönüşlerin teşvik edilmesi amacıyla toplumsal bütünleşme adımlarının atılması öneriliyor.

YASAL DEĞİŞİKLİK VE DEMOKRATİKLEŞME VURGUSU

Taslakta, AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasının yanı sıra Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası başta olmak üzere demokratikleşme alanında adımlar atılması gerektiği belirtiliyor. Kayyım uygulamalarının kaldırılmasına yönelik tavsiyelere de raporda yer verildiği ifade ediliyor.

Ayrıca silah bırakma ve eve dönüş süreçlerine uygun bir hukuki çerçeve oluşturulması için Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması öneriliyor. Mevcut yasaların uygulanmasında yaşanan sorunlu alanların, özellikle cezaevi gözlem kurullarının işleyişi gibi konuların belirlenerek idari adımlar atılması gerektiği de raporda vurgulanıyor.

BAHÇELİ "UMUT HAKKI" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'ta TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, bu çağrısına ilişkin hükümetin tutumu sorulduğunda ise, "Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir" yanıtını vermişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koordinatörlerin 4 Şubat'taki toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Umut hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok" demişti. Yıldız, prensipte uzlaşmaya vardıklarını söyleyerek detayları şöyle açıklamıştı:

"Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek. Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM'nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır."

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini kapsıyor.