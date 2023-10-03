Bahçeli'den Ankara'daki saldırı sonrası ortaya atılan Soylu-Yerlikaya iddialarına sert tepki

Önceki gün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen bombalı saldırı girişimi sonrasında partisinin yeni dönemdeki ilk grup toplantısına çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırı sonrasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yeni Bakan Ali Yerlikaya arasında gerginlik yaratmak için iftira dolu paylaşımlarda bulunanlara tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır. Kamu görevlilerimizin itibarıyla ve mesleki onurlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir" diye konuştu.

YENİ YASAMA YILININ İLK GRUP TOPLANTISI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bu kutlu çatı altında yeni yasama yılına yüreklerimizin toplu vuruşu ile giriyoruz. Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarına, ebediyete intikal etmiş vekillere ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"KİM ŞÜPHEYE DÜŞÜYORSA BİR KARANLIK İÇİNDEDİR"

Gazi Meclis'imizi kim yok sayıyorsa, adını anarken kim şüpheye düşüyorsa bir karanlık içindedir. Ne cumhuriyetimizi anlamaları ne de meclisi saygı ile anmaları mümkündür. Cumhuriyet'in temeli TBMM'de atılmıştır. Kurtuluş savaşında Türk milleti zulüm karşısında tek ses olmasını bildi. Şafağı sökmeyen, felaketlerin birbirini kovaladığı nice senelere göğüs gerilmişti. Vatanımız kundaklanmış, milletimiz kuşatılmıştı. Serv ile bugünkü Türkiye'nin dörtte birine sıkıştırılmış, kısıtlanmış vatan toprakları yağmalanmış, milli ordudan yoksun, sömürgeleşmiş sözde ülke milletimize reva görülmüştü.

"HAİN EMELLER BARINAMAYACAK"

Küresel emperyalizmin içimize sızan maşaları bu gerçeği ikrar etmeleri boştur. Manda özlemi bunların umududur. Türkiye Cumhuriyeti'nin mazisi Meclis'in çağrısıdır. Bu çağrı İstiklal çağrısıdır. Bu çağrı milli birlik ve kardeşliğin çağrısıdır. Gazi Meclis'in bu yasama yılında tarihi dönüm noktasına şahit olacağız. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacağız. Fikri, vicdanı hür yüz yıllık geçmişi kucaklayan, önümüzdeki yüz yıla mühür vurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti iftiharımızdır. Dosta da düşmana da göstereceğiz. Türkiye bizim yeryüzü cennetimizdir. Türk vatanı kıyamete kadar helali hakkımızdır. Namusumuza emanettir. Hain emeller barınamayacaktır. Bizim delimiz de vardır, velimiz de vardır. O deliler millete, vatana meftundur. En delimiz bile satılmış kalemlerden çok daha akıllı çok daha adam oğlu adamdır.

"UFKUN ÖTESİNE ODAKLANACAĞIZ"

Devlet milleti ile Türkiye irademizi her şart ve durumda muhafaza edeceğiz. Fitne ne kadar yaygın olsa da faziletli gönüllerin desteği ile karşımıza dikilen her müşkülü yeneceğiz. Aynı safta aynı ülkülerle ufkun ötesine odaklanacağız. Vatani görevlerimizi inancımızın gücü ile yerine getirdik. Buna da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kronik sorunlara neşter vurduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin umu olduğunu gösterdik. Gücümüze güç kattık. MHP ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece demokrasi güvence altındadır. Türkiye'nin öncelikli meselelerin çözümünde her çabayı gösterecek Cumhur İttifakı olacaktır. Türkiye'nin ne geçmişte ne geleceğinde zillete yer yoktur. Terör örgütleri ile can ciğer kuzu sarması olanlara kanacak olan yoktur. Dün ne dediysek aynı kanaatteyiz. Gevşek mizaca hiç sahip olmadık. Siyaseti mert bir şekilde yapmanın amacından sapma göstermedik. Bizi tanıyanlar tanır. Ağzımızdan çıkan her söz bağlayıcıdır. Tutarlılık bizim için vazgeçilmezdir.

"ÜLKEMİZİ HİÇBİR ALÇAĞA ÇİĞNETTİRMEYECEĞİZ"

Devletin muzaffer, milletin müreffeh olması siyasetimizin ana çerçevesidir. Bugün dünyanın bir köşesinde tezahür eden sorun bir başka köşede yankı bulmakta. Dünyada 800 milyon aç varken obeziteden kurtulmak için astronomik paraların harcanması çarpıklığı işaret etmektedir. Sefa sürenlerle sefalette olanların temerküz etmesi hazin tablonun derinleştiğini göstermekte. Terör saldırısı, etnik çatışmalar insan hayatının ne kadar ucuzladığının bir belirtisidir. İnsanlık huzursuzluğun pençesinde, gemisini kurtaran kaptan mantığının çekim merkezindedir. Demokrasi ve özgürlük ruhu yalnızca göz boyamaya yarayan hamaset düzenekleridir.

"AHLAK VARSA YIKIM OLMAYACAKTIR"

Mevcut dünyanın hali dağınık olsa da Türkiye içine kapanamaz. Çevresine sırtını dönemez. Nihai hedefimiz bellidir. Ant olsun yolumuzdan dönmeyecek, ülkümüzden vazgeçmeyecek, Kızılelma'dan ödün vermeyeceğiz. Ülkemizi hiçbir alçağa çiğnettirmeyeceğiz. Ahlak varsa yıkım olmayacaktır. Bugün bakır arıyorsak yarın mutlaka altına ulaşacağız. Keskin bıçak olmak için çok çekiç darbesi yemek gerekiyorsa balyoza bile razıyız. Artık sesini yükselten sözünü dinleten, böyle gelse de böyle gitmez diyen güçlü bir Türkiye yer kürede kristalize olmuştur. Önümüze hendek kazmak için el birliği yapanlar, balmumundan kanat yapıp uçmaya çalışanlardır. Bunlar kaybetmeye müstahaktır. Bunlarla mücadele bizim için düğün bayramdır. Parti olarak yol haritamızı paylaşmayı samimiyetle hedefliyoruz. İç gündemi, dış gelişmeyi bütünlük içinde ele alıp düşüncelerimizi tarihe not olarak geçmeyi istiyoruz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİSİ FAŞİST DÜRTÜLERİN SONUCUDUR"

Seçimlerde TBMM teşekkül etmiş Cumhur ittifakı da çoğunluğu kazandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sağlam iradeyi destekledi. Türkiye Yüzyılı'nı sahiplenerek Sayın Erdoğan'ı yeniden devletin başı olarak görevlendirdi. İkinci 5 yıllık döneme de demokratik olgunlukla geçildi. Siz de karar da milletin. Kılıçdaroğlu'nun milletin seçimine gösterdiği tepki faşist dürtülerin sonucudur. Seçimi yapan Türk milletidir. Bunun neresinde ahlaki boşluk ve meşrutiyet sorunu vardır. Kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşrutiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşrutiyet ahkamı kesmektedir.

EMEKLİ MAAŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal ekonomik reformlarla gelişmeyi her kesime yaymaktır hedefimiz. Hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecek. Emeklilerimizin insanca yaşayacağı ücretten başka seçenek kalmadı. Enflasyon üzerinde zam verilmesi hatta kök ücrete yansıtılması samimi dileğimizdir. Esnaf ve çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Küçük esnafın emeklilik primi aşağı çekilmeli. Çiftçiden dar gelirlilere kadar sosyal ekonomik yönden herkesin yüzünü güldürmek boynumuzun borcu.

ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Terör ile mücadeleyi mutlak sonuçla sonuçlandırıp milletin gündeminden çıkarmaktır. Ankara'da teröristler bombalı saldırı girişiminde bulundu. Terörü lanetliyorum. Terörün Türkiye'ye geri adım attırması imkansız. Keskin bıçak olmak için çok çekiç darbesi yemek gerekiyorsa balyoza bile razıyız. Artık sesini yükselten sözünü dinleten, böyle gelse de böyle gitmez diyen güçlü bir Türkiye yer kürede kristalize olmuştur. Önümüze hendek kazmak için el birliği yapanlar, balmumundan kanat yapıp uçmaya çalışanlardır. Bunlar kaybetmeye müstahaktır. Bunlarla mücadele bizim için düğün bayramdır. Parti olarak yol haritamızı paylaşmayı samimiyetle hedefliyoruz. İç gündemi, dış gelişmeyi bütünlük içinde ele alıp düşüncelerimizi tarihe not olarak geçmeyi istiyoruz. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terör ile huzur, terör ile insanlık arasında ikinci seçenek yoktur. Şaibeli duruş sergileyen, onlardan medet uman kim varsa durumunu gözden geçirmelidir.

SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir. Kamu görevlilerimizin itibarı ile tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir. Bu vatan için kim canını ortaya koyar diye sorulduğunda, ben varım diyen vatan evlatlarına sahip çıkmak milli güvenliğin kaçınılmaz gereğidir. Darbe teşebbüsünden sonra vatana millete hizmet eden evlatlarımızı küstürürsek günü geldiğinde sonu şehadet esnasında arasak bile kimseyi bulamayız. Devlet yönetiminde duygusallık, ihmal olmaz. Terörle mücadelede deneyim kazanmış kim varsa başımızın tacıdır. Onların dışlanması çok sakıncalıdır.

YENİ ANAYASA

Darbe anayasası Türkiye'ye layık değildir. Türkiye'de tek adam sistemi diye bir şey yoktur. Bu uydurmanın minder dışına çıkmak için yapıldığı açıktır."