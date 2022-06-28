Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız? - Son Dakika
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?

28.06.2022 11:33
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?

İstanbul Türk Ocakları, düzenlediği sempozyumda CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nu ağırladı. Bu duruma tepkiye karşılayan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Bu hazin manzarayı nasıl yorumlayalım? Bunu nasıl yaptınız? Bu gaflete nasıl kapıldınız?" dedi.

Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğiyle "Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları 2" başlıklı sempozyum düzenledi. Fatih Ali Emir Kültür Merkezi'nde dün başlayan ve üç gün sürecek sempozyumun açılışına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINDI

Öğlen saatlerinde sempozyum açılışı ile ilgili Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun konuşmaları basına yansıdı. Türk Ocakları Genel Merkezi ise dün gece iki saat ara ile iki ayrı açıklama yaptı. Gece yarısı yapılan son açıklamada İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun söz konusu sempozyumun bitmesinin ardından görevden alınacağı açıklandı. Türk Ocakları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alınmıştır. Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu" denildi.

"FARKLI PARTİLERDEN VEKİL VE YÖNETİCİLER TOPLANTILARIMIZA KATILMAKTADIR"

Türk Ocakları Genel Merkezi'nden gece 22.07'de yapılan ilk açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak Türk milletine hizmet amacıyla faaliyet yapıyoruz. Kurucularımızın temel ilkelerinden biri olan 'parti siyasetinin dışında olmaya azami özeni göstermekteyiz. Genel Merkez ve Şubeler olarak faaliyetlerimizde doğal olarak devletimizin ilgili kurumları ve mahalli idarelerden destek taleplerimiz olmaktadır. Bu bağlamda ölçütümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü konusundaki tavırdır. Belediyeler tarafından tahsis edilen bazı şube binalarımızın açılışlarına, ilgili belediye başkanının mensup olduğu siyasi parti dahil, farklı partilerden milletvekilleri ve il/ilçe yöneticileri, toplantılarımıza birlikte katılmaktadır. Ocak'ın bu kapsayıcı, kucaklayıcı ve parti siyasetine mesafeli tutumu açık ve kesindir.

"DEVLETE 'SERİ KATİL' DİYENLERİN TOPLANTIMIZDA BOY GÖSTERMESİ KABUL EDİLEMEZ"

27 Haziran 2022 tarihinde, İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlediği bir sempozyum, Türk Ocaklarının partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Türk Ocakları Genel Merkezi, bu konudaki samimi, hasbi ve tavizsiz tutumuna halel getirilmesine izin vermeyecektir. Devlete 'seri katil' diyenlerin Türk Ocakları toplantılarda boy göstermesi kabul edilemez. Bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerin giderek artan sıcak atmosferinde, Ocak şubelerimizin bu konulara her zamankinden daha fazla özen göstermesi zorunludur. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden, bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz. Siyaset, millete hizmet açısından son derecede önemli bir alandır. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünen Ocak yöneticileri, siyasi faaliyetlere girişmeden önce yönetim ve denetim kurullarından istifa edeceklerdir; etmeyenler Genel Merkez tarafından görevden alınacaktır."

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ: BU GAFLETE NASIL KAPILDINIZ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun etkinliğe katılması üzerine İstanbul Türk Ocakları Teşkilatı'na veryansın etti. Bahçeli, "Bu hazin manzarayı nasıl yorumlayalım? Bunu nasıl yaptınız? Bu gaflete nasıl kapıldınız?" dedi.

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Son Dakika Politika Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız? - Son Dakika
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