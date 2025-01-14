Bahçeli\'den Müsavat Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi

Politika

DEM Parti'ye yaptığı tarihi İmralı çağrısıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki tartışma alevleniyor.

DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bahçeli geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kendisine yönelik "Buradan kendilerine sesleniyorum: Benim saygım sana değil, oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" sözlerine yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN "SÜLÜN OSMAN" BENZETMESİ

MHP'nin bugünkü toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi yaptı.

"HİÇBİR HAİN KALKIŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde; "Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir.

"BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ GİBİ BİLİR"

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki, bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."