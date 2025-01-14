Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi

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Partisinin grup toplantısında kendisine "Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" diyen İYİ Parti lideri Dervişoğlu'na cevap veren Bahçeli "Siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmeyecektir" dedi.

14.01.2025 11:48
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DEM Parti'ye yaptığı tarihi İmralı çağrısıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu arasındaki tartışma alevleniyor.

DERVİŞOĞLU'NUN SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Bahçeli geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun kendisine yönelik "Buradan kendilerine sesleniyorum: Benim saygım sana değil, oturduğun koltuğadır. Çünkü ben o koltuğun ilk ve gerçek sahibini tanıyorum. Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz" sözlerine yanıt verdi.

BAHÇELİ'DEN "SÜLÜN OSMAN" BENZETMESİ

MHP'nin bugünkü toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi yaptı.

Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için 'Sülün Osman' benzetmesi

"HİÇBİR HAİN KALKIŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde; "Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır? Hiç kimse meraklanmasın, siyasetin sülün Osmanları da alavereden dalavereden geri durmasın; Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varken biri ikiye çıkaracak, Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923 kuruluş felsefesinden ayıracak, üniter milli devleti ortadan kaldıracak hiçbir hain ve hasmane kalkışmaya müsaade edilmez, edilemez, edilmeyecektir.

"BİZİ BİLEN BİLİR, BİLMEYEN DE KENDİ GİBİ BİLİR"

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki, bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Türk milleti iftiharla bağlandığımız beşeri itibar ve irademizdir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz muazzam emanetimizdir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir."

Bahçeli\'den Müsavat Dervişoğlu için "Sülün Osman" benzetmesi

Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Sülün, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den Müsavat Dervişoğlu için 'Sülün Osman' benzetmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ismail akca:
    Dervişoğlu gayet dik duruyor.Bazıları gibi PKK ile oturup kalkmıyor. 145 31 Yanıtla
  • monşer null:
    Yakışmıyor Sana Bahçeli 97 23 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    Valla alavareci dalavereci sensin, hani deterjan alın diyordun Haliçte yıkayacaktın, hani AKP için kandilin varisi diyordun, yani herkes Cumhurbaşkanı olurdu da Tayyip ERDOĞAN olamazdı, unutuldumu sanıyorsun bu konuşmalar heee, şimdi de OCALAN'a umut hakkı istiyorsun, yazık çok yazık, bende dahil seçmelerine attın çok büyük kazık 91 17 Yanıtla
  • Kingsman:
    zaten Dervişoğlu çıkartacak apoyu dmi bahçesiz efendi. 93 15 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli, sen biraz sus, milliyetçilik kim sen kim, Apoyu cezaevinden çıkarmak için uğraşan ve DEM ile iş tutan senin gibiler yüzünden milliyetçilik yerlerde sürünüyor. Bir öylesin bir böylesin, söyle sen kimsin. 83 14 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Bu ülkeye en çok zarar veren MHP ve PKK partileridir 77 13 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yazıklar olsun sana Bahçeli, PKK'lıların umudu haline geldin. Şehitler seni affetmeyecek, elleri iki yakanda olacak . Şehitlerin kemiklerini sızlattın. 74 14 Yanıtla
    Ender Çetin:
    Barış savaştan daha zordur dostum 0 0
  • Mert Kartal:
    Ülkeyi bitirdiniz. Hala ne konuşuyorsunuz.Acil erken secim istiyoruz. 72 11 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    evet bahçeli varken, üniter milli devleti ortadan kaldırmaya teşebbüs edebilecek kimse yok 69 7 Yanıtla
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