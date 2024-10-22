Bahçeli: Ekonomide Güçlü Duruş

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yenidoğan bebekleri, SGK'den günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötanaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, havsalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar, emin olunuz, sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karalarıdır." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tarihin, dönüm noktaları, keskin virajları, kritik eşikleri, geleceğe eklemlenmesi beklenen kırılgan bağlantı hatlarının olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kurtuluş fikri olan Türk milliyetçiliğinin, tarihin kaygan ve kaypak zemininde sağlam ve sağduyulu duruşun adresi olarak varlığını güçlü şekilde ibra ve ibraz etmesinin artık kaçınılmaz aşamaya geldiğini vurgulayan Bahçeli, "Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacaktır. Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir. Belki bugünden sonra Türkiye'nin prangaları tamamıyla kırılacaktır. Akıl ile duygumuzun mutabakat çemberinde, şuur ile heyecanımızın muhassala ekseninde Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne hız vermenin zamanıdır." diye konuştu.

"Bugün kitabın ortasından ve hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak netlikte konuşacağım" diyen Bahçeli, bugünkü konuşmasıyla milli birlik ve kardeşlik duygularının üzerine gerilmek istenen yabancı menşeli örtüyü kaldıracağını dile getirdi. Bahçeli, "Alışıldık söylem kalıplarından az da olsa taşmanın vakti geldiyse, o vakit bu vakittir. Mevcut ve muayyen gerçeklere dayanarak muazzez milletimizin ayak bağlarını kalıcı olarak çözmenin kim bilir belki de ilk adımını atmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin çözemeyeceği, altından kalkamayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorunun olmadığına, irade gösterilip sırt sırta verilmesi gerektiğine işaret etti.

"Ekonomi yönetimine güveniyoruz"

MHP lideri Bahçeli, Türkiye ekonomisinin şiddetli fırtınayı atlattığını belirterek, 'Battık, bittik, tükendik, mahvolduk' diyen felaket tellallarının yüzünün kızardığını söyledi.

Milli gelirin 1,1 trilyon dolar sınırını aştığını kaydeden Bahçeli, "Cari açıkla dış ticaret açığı inişe geçmiştir. Ekonomik büyüme her yıl ortalama yüzde 5'in üzerinde gerçekleşerek Türkiye'nin dinamik ve üretken yönünü teyit etmiştir. İhracatımız 260 milyar doların üzerine çıkmıştır. Küresel ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisi eski teorik şemalara sığmayan, ezbere dayanan şablonlara hapsolmayan bir özellikle sürekli ilerleme, sürekli gelişme halindedir." diye konuştu.

Bu yılın sekiz ayında işsizlik oranının yüzde 8,5'e gerilemesinin umutları tazelediğini, ekonomiye duyulan güveni tetiklediğini, stagflasyon uyarısı yapanları ters köşeye yatırdığını ifade eden Bahçeli, istihdam sayısının 33 milyona, istihdam oranının da yüzde 50'ye yaklaştığını anlattı. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada sular durulmazken, Türkiye'nin akılcı, atılgan ve azimli politikalarıyla öne çıkması ve pozitif ayrışması siyasal istikrarı perçinleyecek ekonomik istikrarın bize göre müjdesi olmuştur. Ancak enflasyon ve hayat pahalılığı her insanımızı haklı olarak rahatsız etmektedir. Bu konudaki şikayet ve sızlanmaları ortadan kaldırmak başlıca görevimizdir. Bunun yanı sıra gelir dağılımı adaletsizliği canımızı sıkan bir başka olumsuzluktur. Para, maliye ve gelirler politikasının tam bir uyum halinde devrede olması, mali disipline riayet edilmesi, tasarruf eğiliminin yükselmesi ve yapısal reformların gündemde olması vatandaşlarımızın günlük hayatına, makroekonomik görünüme zamanla çok müspet tesir edecektir. Enflasyonla mücadele kesintisiz sürmektedir ve desteğimiz tamdır. Bu mücadelenin sonunda enflasyon rakamının tek hanelere gerileyeceğine inancım ve itimadım tartışmasızdır."

MHP olarak bu konuda her katkıyı vermeye, her çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin yanındayız. Ekonomi yönetimine güveniyoruz, doğru yolda olduklarını ve doğru politikalarla Türkiye ekonomisinin önüne koyulan takozları teker teker kaldırdıklarını müsterih bir vicdan eşliğinde görüyoruz. Döviz kuru, faiz ve enflasyon kuşatmasını güç birliği yaparak kıracağız. Ekmeği büyüteceğiz, sofralarımızı dolduracağız, dar ve orta gelirli insanlarımızı asla yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın, aynı zamanda sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasal reformlarla pekişeceğini dile getiren Bahçeli, "Her vatandaşımızdan bir bahaneyle 750 lira almak yerine, tüm vatandaşlarımıza artan zenginlikten hakkaniyetli pay veren bir Türkiye'ye ulaşmak hayal değil, ulaşılacak bir hedeftir." dedi.

"Çocuklara, kadınlara kastedenler esfel-i safilindir"

Devlet Bahçeli, çocuk cinayetlerine dikkati çekerek, Diyarbakır'da Narin Güran'ın, Tekirdağ Malkara'da Sıla bebeğin, İstanbul Fatih ve Eyüpsultan'da İkbal ve Ayşenur'un hayatlarını kaybettiğini hatırlattı.

Çocukların, tüyleri diken diken eden caniliklerin sırayla kurbanı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Doğru sözlü, düzgün fikirli, temiz vicdanlı, yüce gönüllü, yumuşak huylu, ağırbaşlı, merhamet ve muhabbet ehli milletimizden barbarların çıkması çelişki gibi algılansa da, böylesi defolar, böylesi sapıklar maalesef her toplumun ortak sancısı, ortak şikayetidir. Siyasal ve toplumsal tarih, insan doğasını esas alan iki düşüncenin cepheleşmesini, daha yerinde bir tabirle uzlaşmaz karşıtlığını deşifre etmiştir.

Bunlardan birisi, insanın doğuştan kötü olduğunu iddia etmekle birlikte diğeri insanın iyi veya kötü olmasını içinde bulunduğu şartlara bağlayan düşüncedir. Bizim inancımıza göre insan eşref-i mahlukattır. Buradan anlaşılacağı gibi insan varlıkların ve yaratılmışların en şereflisidir. Bir de esfel-i safilin vardır ki, bu kategoriye girenler cehennemin en aşağı tabakasında olanların sıfatıdır. Bebeklere, çocuklara, kadınlara, masum ve mazlum her insana kastedenler esfel-i safilindir."

"Hangi ceza yüreklere su serpebilir?"

"Yenidoğan bebekleri, SGK'den günlük 8 bin lira alabilmek için yoğun bakımda tutup ölümlerine neden olan, pasif ötanaziye başvuran, insanın aklına getiremeyeceği, havsalasının alamayacağı, kalbinin kaldıramayacağı yöntemleri kullanarak cinayet işleyen yaratıklar, emin olunuz, sadece sağlık çalışanlarımızın değil insanlığın yüz karalarıdır" diyen Bahçeli, bu kişileri, "tıbbi artık, ölüm ve soygun çetesi, kana susamış katiller güruhu" olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Para için bebekleri ölüme mahkum eden, üstelik bunu güle oynaya, karşılıklı mavralarla yapan namussuzlara verilecek hangi ceza vicdanların fırın gibi sıcaklığını soğutabilir? Hangi ceza adaletin tecellisini sağlayabilir? Hangi ceza yüreklere su serpebilir?" sorularını yöneltti.

CİMER'e yapılan bir şikayetle başlayan adli soruşturma sürecinin patlak verip ülke gündemine oturmasının, birbiriyle bağlantılı diğer vahim olayların sırayla gün yüzüne çıkmasının geçiştirilecek bir konu olmadığını vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Adeta düğmeye basılmışçasına kadınlara, bebeklere, çocuklara yönelik saldırı ve cinayetler furyasının seriye bağlanması, ardından eş zamanlı olarak toplumsal infialin kışkırtılıp bunun da siyasi propaganda aparatı olarak kullanılması başka bir tertibin ihtimalini ister istemez akla getirmektedir. Elbette suçun önlenmesi ve suçluların yakasından tutulması milletimizin en haklı talebidir. Fakat toplumsal dokumuzu sarsacak, devlet, millet uyumunu sakatlayacak, insan hak ve onurunu ayağa düşürecek kahredici olayların zincirleme halinde sosyal ve ulusal medyadan ifşa edilmesi ve bunların da provokasyon iklimini canlı tutması son derece kuşku vericidir."

"Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i gönülden kutluyorum"

Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanlığının bu duruma zamanında müdahil olduğunun altını çizerek, görevi suistimal, savsaklama ve kötüye kullanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Teftiş mekanizmasının gecikmeksizin çalıştırıldığını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Adli süreç zamanında işletilmiş, polis ve jandarmamız eş güdüm halinde suçluların peşine düşmüştür. Sağlık Bakanımızın istifasını istemek hangi akla hizmettir? Sağlık alanındaki parlak gelişmeleri karalamak nasıl bir politik angajmanın ürünü, neyin hazırlığı, kimlerin talimat veya tembihidir? Yargıya taşınmış ağır ve vahim bir olayı anında istismar etmek, siyasete pervasızca malzeme yapmak, önüne gelene çamur sıçratmak art niyetlilik, hatta ahlaksızlık değil midir?

Sağlık Bakanımızın istifasını isteyenlerin, orada burada şov yapanların bebeklerin hakkını savunmak veya insan hayatına sahip çıkmak gibi bir dertleri yoktur. Bunların işleri güçleri yalandır, nifaktır, kaldı ki başka bildikleri hiçbir şeyin bulunmadığı da ortadadır. Sağlık Bakanımızı, İstanbul İl Müdürlüğü görevinden itibaren konuyla ilgili sergilemiş olduğu dürüst, ilkeli, tavizsiz ve sağlam duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor; MHP'yi karalayan, ülkücüleri kötüleyen şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında üstlendiği görevin itibarını sabır, sebat ve cesaretle koruyan Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i gönülden kutluyor, tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum."

Türkiye'nin içine çekilmek istendiği, günbegün tahrik edilen sosyal, ekonomik ve manevi girdaplara karşı azami dikkatli ve uyanık olmanın önemine işaret eden Bahçeli, "Zalim ve zillet bir akıl işbaşındadır. Öz güvenimizi yaralamak, öz değerlerimizi yağmalamak, milli ve manevi dengemizi yıkmak maksadıyla organize ve çok aktörlü bir operasyon süreci derinden derine faaliyet halindedir. Yaşadığımız hiçbir şey tesadüfi değildir. Devletin güvenirliği, hükümetin meşruiyeti, milli ve toplumsal dayanışmanın temeli saldırı altındadır." diye konuştu.

Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin madde-ruh dengesini yeniden ele alması, kendine dönmesi, iç aleminin hazinelerini keşfetmesi ile milli ve manevi güvenlik duvarlarını güçlendirmesinin acil ve elzem bir ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.

(Sürecek)