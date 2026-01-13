Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi

Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'nin sözünü hatırlattı! Özel\'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
13.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçeli\'nin sözünü hatırlattı! Özel\'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi
Haber Videosu

CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında Bahçeli'nin emekli maaşları için kullandığı ''sefalet'' sözlerini hatırlatarak emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesini istedi. Özel, AK Parti'nin teklif getirmesi halinde destek vereceklerini söyleyerek Bahçeli ve Erdoğan'a çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli maaşları üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce kullandığı "sefalet" ifadesini hatırlatarak, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi çağrısında bulundu.

BAHÇELİ'NİN "SEFALET" SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özel, Bahçeli'nin emekli maaşlarına ilişkin, "Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Onları sefalet ücretine değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız" sözlerini anımsattı. Özel, bu ifadeler üzerinden "Madem Bahçeli de 'Sefalet' dedi. Getirelim Meclis'e, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim hem Meclis'in şerefini hem de emeklileri kurtaralım" dedi.

"AKP İYİ BİR TEKLİF GETİRSİN, OY VERİRİZ"

Özel, Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emekli maaşları konusunda çağrıda bulunarak, "AKP iyi bir teklif getirsin iki elimizi kaldırarak oy veririz" ifadelerini kullandı. "Bu Meclis Saray'ın memuru değil ki" diyen Özel, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi için düzenlemenin Meclis'e getirilmesini istedi.

"EMEKLİNİN MESELESİNDE BİR ARADA OLURSAK ÇOK ŞEY DEĞİŞİR"

Özel, farklı konularda ayrışmalar olabileceğini belirtirken, emeklilerin meselesinde ortak tutum alınması gerektiğini savundu. Özel, "Emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek. Sizi görmeyeni, duymayanı siz de bırakın oy vermeyi selam bile vermeyin" sözleriyle çağrısını sürdürdü.

Özel'in konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

"LEYLA USTA'YI GÖREVDEN ALIN"

" (AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta'nın 'Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz' sözleri hakkında) Alevileri Müslüman saymayan, Suriye'deki katliamını meşrulaştıran, abuk subuk laflar. Bu hanımefendiyi hala görevde tutmaya devam ederseniz, bu ayıplı laf hepsinin üzerine kalır. En başta Erdoğan'ın üzerine kalır. Müslümanların kanının akmasına sesini çıkarmamışız. Yazıklar olsun sana... 1 Mart Tezkeresi'ni biz engelledik. Erdoğan, tezkereye 'Hayır' oyu veren bütün AK Partili vekillerin siyasetten sildi. Amerikancılık size kalsın.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 39 BİN LİRA OLMALI"

Emekliler 'Emekliyiz haklıyız kazanacağız' diye haykırıyorlar. AKP, emeklinin düşmanı zenginin dostudur. AKP gelir gelmez 'Emekliye milli paydan hak vermeyeceğiz, zira emekliler milli payı artıran değil azaltandır' dediler.

Beğenmedikleri üçlü koalisyonda(Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli) en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. O zaman 8 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 2 çeyrek altın alamıyor. Şaka değil. Emekliler her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem sandıkta kaybedildi, sandıkta kazanılacak. En düşük maaş 39 bin lira olmalı. Çatlasalar da patlasalar da emeklinin arkasında duracağız."

Asgari Ücret, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 1234 1234:
    emekli sana tşk ediyor sayin özel bravo 83 23 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    bekar a krı boşamak kolay Daha dün emeklinin maaşını ödeyemeyenler bugün şu kadar olsun bu kadar olsun diyor 22 58
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sen önce kendi belediyelerinde ki İşçilerin maaşlarını öde 25 44
  • a419021Z a419021Z:
    sayın ÖzeL bu traktörleri ne zaman dağıtacaksın? 44 22 Yanıtla
    Mert üstün Mert üstün:
    sen önce ehliyet al ana okuk terklere vermiyor 11 29
  • Tuna güler Tuna güler:
    Chp ye 1 defa oy vermedim ama artık yeter. Benim gibi bir adam bile chp ye oy verecek daha ne söyleyeyim 33 14 Yanıtla
  • Muhammet Çimen Muhammet Çimen:
    eskiden emekli maaşı asgari ücretten daha yüksekti 43 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    kendi belediyelerine bak maaş ödeyemiyo 8 23 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Yıllar sonra Samandıra’dalar Fenerbahçe’ye sürpriz ziyaret Yıllar sonra Samandıra'dalar! Fenerbahçe'ye sürpriz ziyaret
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Anlaşma sağlandı Szymanski Fransa yolcusu Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı Yağmurda sırılsıklam olan seyyar satıcı, annesini suçladı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap

16:53
Kabus başladı Arda Güler’e ’’Mourinho’’ sürprizi
Kabus başladı! Arda Güler'e ''Mourinho'' sürprizi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:03
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:57
Cesetlerin sokaklara taştığı İran’da bir yetkili ilk kez rakam verdi Ölü sayısı açıklananın 3 katı
Cesetlerin sokaklara taştığı İran'da bir yetkili ilk kez rakam verdi! Ölü sayısı açıklananın 3 katı
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:42
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 17:05:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin sözünü hatırlattı! Özel'den milyonlarca emekliyi mest edecek maaş önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.