Bakan Bayraktar: "Önümüzdeki 5 yıl içinde gaz depolama kapasitesini 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış bir şekilde ithal ediyor. Ayrıca, bu süreçte gaz depolama kapasitemizi 6 milyar metreküpe çıkardık ve önümüzdeki 5 yıl içinde bu kapasiteyi 12 milyar metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya katılan neredeyse tüm katılımcıların yeşil enerji ve yeşil ekonomi yönündeki iddialı planları göz önünde bulundurulduğunda, işbirliğine temiz enerji projelerini de ekleme fırsatının bulunduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye, bu temiz enerji bağlamında ortaklığımızı ve işbirliğimizi genişletmeye hazır. Türkiye olarak son 10 yılda doğal gaz arz güvenliğini artırmak için önemli adımlar attık ve birkaç altyapı projesini hayata geçirdik. Yeniden gazlaştırma terminalleri, iletim ve depolama kapasitesine yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye şu anda gaz ihtiyacının yarısını sıvılaştırılmış bir şekilde ithal edebiliyor. Ayrıca, bu süreçte gaz depolama kapasitemizi 6 milyar metreküpe çıkardık ve önümüzdeki 5 yıl içinde gaz depolama kapasitesini 12 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Son birkaç yılda Türkiye'nin Enerji alanında da tarihi gelişmeler yaşandı"

Türkiye'nin arz güvenliğini güçlendirmede bir diğer önemli adımın, yenilenebilir ve yenilenemez yerel kaynakların tam anlamıyla kullanılması olduğunu belirten Bayraktar, "Yenilenebilir enerji alanında, geçen yıl Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizi 4 katına çıkarma ve 2035 yılına kadar 120 GW hedefini açıklamıştı. Bu iddialı yenilenebilir enerji programı, hidrokarbonlara olan tek yönlü bağımlılığı azaltmayı ve ithalat bağımlılığını düşürmeyi, ayrıca ortalama yüzyıl başlarında karbon nötrlüğüne ulaşmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

"Sakarya gaz sahasından 3.5 milyon eve yerli gaz sağlıyoruz"

Aynı zamanda, Türkiye'nin enerji depolama kapasitesini geliştirme ve şebeke yatırımları yapma konusunda bir programı olduğunu belirten Bayraktar, "Son birkaç yılda Türkiye'nin keşif ve üretim faaliyetleri alanında da tarihi gelişmeler yaşandı. Keşif faaliyetlerimize çok yoğun bir şekilde başladık. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi şu anda geliştirme aşamasında ve sadece 3 yıl içinde Sakarya gaz sahasından ilk gaz akışını şebekemize göndermeye başladık. Bugün Sakarya gaz sahasından 3.5 milyon eve yerli gaz sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Şırnak-Gabar sahasında da son dönemde keşfedilen petrol sahasından günlük 80 bin varil üretim elde etmeye başlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Şimdi ise keşif ve üretim faaliyetleri programımızda yeni bir aşamaya geçiyoruz. Geniş kapsamlı bir konvansiyonel olmayan keşif ve üretim faaliyetleri programını yakında başlatacağız. Artan talebimiz, yeni yerli keşiflerin ve üretimin her yıl önemini gösteriyor. "dedi.

" Türkmenistan'dan yapılacak doğal gaz ithalatları çok yakında başlayacak"

Türkiye'nin enerji alanında bölgesel işbirliğini ilerletmeye tamamen kararlı olduğunu belirten Bayraktar, "Enerji zengini bölgeleri ve ülkeleri, enerji talep eden pazarlara bağlayan bir ülke olarak, Bakü-Tiflis- Ceyhan ham petrol boru hattı, TANAP ve TürkAkım gaz boru hattı gibi girişimler aracılığıyla, tüm bölge için enerji güvenliğini güçlendirmeye olan bağlılığımızı zaten kanıtladık. Özellikle doğal gaz alanında, Türkiye olarak tedarik portföyünü çeşitlendirmeye devam ediyor ve yeni kaynak ülkeleriyle işbirliğini arttırıyoruz. Son olarak, Türkmenistan'dan yapılacak doğal gaz ithalatları çok yakında başlayacak. Bu, Türkiye'nin arz güvenliği için önemli bir adım olduğu gibi, Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında da kritik bir gelişmedir. İlk kez, sınır paylaşmayan bir ülkeden boru hattı ile gaz temin edeceğiz. Bu gelişme, gaz tedarikinde çeşitlendirme ve rekabet açısından piyasalarımız için önemli bir dönüm noktasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de doğal gazın yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan ile elektrik bağlantılarının da bulunduğu ifade eden Bayraktar, "Türkiye, yeşil enerji akımlarının taşınması için daha fazla ortaklık ve projeye hazırdır. Değerli katılımcılar, bugünkü görüşmelerimiz, Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin tam anlamıyla kullanılmasını ve enerji alanında yeni bir girişimin kurulmasını kapsıyor. Meslektaşımın da belirttiği gibi, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan, bu projeyi geliştirerek, bölgesel yeşil enerji koridorlarının dünyadaki önemli örneklerinden biri olma potansiyeline sahip" dedi. - BAKÜ