Bakan Çavuşoğlu: Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem Suriye olacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağını belirterek, "İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yarın yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ve ikili ticari ilişkilerin gündeme geleceğini belirtti. Çavuşoğlu, görüşmede genel itibarıyla Suriye'nin değerlendirileceğini belirterek, "Sadece İdlib değil Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. YPG- PKK Rusya'nın taahhüt ettiği bölgelere daha çekilmedi. Tüm Suriye var. İnsani yardım kısmı var. Çizgi ötesi yardımlar var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" diye konuştu.

'MISIR İLE PLANLANMIŞ ZİYARET YOK'Bakan Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme süreci kapsamında şu an için planlanan görüşme olmadığını söyleyerek, "Ama en son onlardan gelen heyetle ortak açıklama geleceğe yönelik daha olumlu ama bakan düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde yok. Samih Şukri ile New York 'ta karşılaştım. Görüşüyoruz. Şu anda planlanmış ziyaret yok" dedi.'GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMİŞ DEĞİL' Afganistan ile görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz hepsiyle görüşüyor. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. Afganistan'dan davetten çok insani yardım talebi var. Gıda, ilaç ihtiyaçları var. Onları konuşuyoruz" diye konuştu. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda belirsizlikler olduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Güvenlik endişeleri giderilmiş değil. Şu anda belirli tarihlerde charter uçuşları var ama düzenli uçuşlar için şu an şartlar oluşmadı. Görüşmeler devam ediyor" dedi. 'İNSANİ YARDIM MİKTARINI ARTIRACAĞIZ'

Bakan Çavuşoğlu, dünyaya Afganistan'a insani yardım konusunda tavsiyelerde bulunduklarını belirterek, " Pakistan'dan alıp oraya gönderme konusunda bir mutabakat oldu. Hem daha hızlı hem maliyeti daha düşük. Kabine toplantısında da bu gündeme geldi. İnsani yardımları yakın zamanda göndereceğiz. Çoğunluğunu Pakistan'dan alıp kara yoluyla göndereceğiz. Önümüzdeki günlerde insani yardım miktarını artıracağız ama insani yardımı şova dönüştürmemek gerek" diye konuştu.