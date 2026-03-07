Bakan Çiftçi, Şırnak\'ta tarihi Kırmızı Medrese\'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak programı kapsamında Cizre ilçesinde bulunan tarihi Kırmızı Medrese'yi ziyaret ederek hafızlarla bir araya geldi.

HAFIZLARLA SOHBET ETTİ, KUR'AN TİLAVETLERİNİ DİNLEDİ

Tarihi atmosferiyle bölgenin önemli kültürel ve dini miraslarından biri olan medresede gerçekleşen buluşmada Bakan Çiftçi, hafızlarla sohbet ederek onların Kur'an tilavetlerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hafızlarla yakından ilgilenen Bakan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim eğitimine gönül veren gençlerle sohbet etti ve onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Hafızların okuduğu tilavetleri dikkatle dinleyen Bakan Çiftçi, bu tür ilim ve irfan yuvalarının toplumun manevi değerlerinin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

MEDRESE ÖĞRENCİLERİ DE BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR DAMEMNUNİYETLE KARŞILADI

Tarihi Kırmızı Medrese'de gerçekleştirilen buluşma, hem medrese öğrencileri hem de bölgedeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Öte yandan Bakan Çiftçi, buradan ayrıldıktan sonra Hz. Nuh Türbesi'ni de ziyaret etti.