Hacı Bektaş-ı Veli 755. Yıl Dönümünde Anıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Alevi-Bektaşi kültürü; deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikisiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve sözlü geleneğiyle Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli'nin hakka yürüyüşünün 755'inci yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi dedeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Birlik, beraberlik ve barışın simgelerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'yi, ebediyete irtihalinin 755'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin, insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajları birer rehberdir. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin, 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' çağrısı millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bu topraklar geçmişte olduğu gibi bugün de büyük gönül erenlerinin, hak dostlarının iyiliği ve güzeli öğütleyen mesajlarına sahip çıkacak, dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama kararlılığını ilelebet muhafaza edecektir. 'Bu kapı; sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır' diyerek Hacı Bektaş-ı Veli irfanı etrafında bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla her zaman yol göstericilerimiz arasında yer alan Hacı Bektaş-ı Veli ve tüm gönül erenlerini rahmetle yad ediyorum. Anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'HÜNKARIN OCAĞINDA YİNE CEM OLDUK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen Bakan Ersoy, "Vakit geldi, hünkarın ocağında yine cem olduk. Dileğimiz odur ki bu cem halkası daim olsun, yeni canlarla büyüyüp genişlesin, ateşinde, alazında herkes nasibince pişip hamlığından kurtulsun. Yüce Allah'ın nice ayetinde 'Hiç düşünmez misiniz!' ve de 'Akıl etmez misiniz!' şeklindeki uyarılarını kulun kendisine vazife addederek tefekkür etmesi takvanın gereğidir. Bu, Kamil insan olmaya giden yoldaki en önemli menzillerdendir. Ondandır ki 'Ara, bul' diye öğütlüyor Hacı Bektaş-ı Veli. Bu iki kelime, ortaya bir irade koymaya, aklı kullanmaya, sorgulayıp doğruya ulaşmaya bir çağrıdır. Sürekli öğrenmeye, sürekli gelişmeye, sürekli ilerlemeye teşviktir" diye konuştu.

'KENDİNE VAKIF OLAN, İNSANA VAKIF OLUR'

Kişinin arayışa önce kendisinden başlaması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, şöyle dam etti:

"Önce kendini bilmeli, özüne vakıf olmalıdır. Kendine vakıf olan, insana vakıf olur. Bizim medeniyetimiz, bu ilim makamına ulaşmış nice neferleri sayesinde üç kıta yedi iklime yayılmış, nizam vermiş, derin izler bırakmıştır. Ecdadın başarısının sırrı toprakları, şehirleri fethetmekten öte insanı fethetmekte, kalplerin kapısını açmakta, gönül yurdunun toprağına kök salmakta yatmaktadır. Rivayet edilir ki Yesevi Ocağı'ndan 99 bin er, böylesi fetihler için cihana salınmıştır. Hünkar Hacı Bektaş bu irfan silsilesinin bir halkası, bu deryanın Anadolu'ya vuran engin bir dalgasıdır. ve unutmamız gerekir ki onun geldiği dönem Moğol akınlarının gölgesinde umutsuzluğun gönüllere zincir vurduğu, korkunun aklı galebe çaldığı, fesat ateşinin harlandığı, bir olanların benlikle, cem olanların can derdiyle ayrı düştüğü bir dönemdir."

'OMUZ OMUZA GÖNÜLLER İNŞA VE İHYA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kültürün daima sahiplenilip, yaşatılması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "İrfan paylaşılarak gönüller aydınlatılmalı, dahil olan canlar artırılarak muhabbet zengin kılınmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyet mirasımızın korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Alevi-Bektaşi kültürü; deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikisiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve sözlü geleneğiyle Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir. Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler, bu kadim mirasın doğru anlaşılması ve güçlü biçimde geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle can cana, omuz omuza yol almaya, birbirimizi sahiplenmeye, gönüller inşa ve ihya etmeye devam edeceğiz" dedi.

Program, İstanbul'dan gelen Karacaahmet Sultan Dergahı Semahları'nın gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam etti.