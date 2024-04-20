Bakan Fidan, Batılı devletlere tarihi uyarı: Filistinlilerin hak ettiği devlet verilmezse krizler devam edecek

Politika

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri bugün İstanbul'a geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan baş başa görüşmeleri sonrası kameralar karşına geçti ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KRİZLER ARTARAK DEVAM EDECEKTİR"

Görüşmede Gazze konusunun ele alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik .Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik .Yardımların Refah sınır kapısından ulaşması için gece gündüz yoğun çalışıyoruz. Önceliğimiz İsrail işgalinin sona ermesi ve iki devletli çözüm formülünün hayata geçmesi olmalıdır. Dün Yemen'den yapılan saldırılar, bugün İran-İsrail gerilimi, bunların hepsi olmaya devam edecektir. Biz Türkiye olarak başından beri aynı şeyi söyledik. Filistinlilerin hak ettiği devlet, bağımsızlık ve egemenlik verilmezse bu krizler artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

"BATI HAKSIZLIĞA SES ÇIKARMALI"

Açıklamasının devamında "Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor" diyen Bakan Fidan, "Filistin konusundaki her şey küresel fay hatlarını tetikliyor. Burada olan her şey Batı'yı da etkiler. Bu artık ezilenlerle ezenler arasındaki bir savaş olmaya başladı. Batı haksızlığa ses çıkarmalı" şeklinde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları;

"Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Mısır'la tekrar 15 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak istiyoruz. Libya'da, Mısır ve Türkiye olarak, Libya'nın bütünlüğüne nasıl katkıda bulunabiliriz, bunları istişare etme fırsatımız oldu. Somali ve Etiyopya arasında başlayan yeni sorun alanını da görüştük. Somali'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı tekrar ettik. Mısır ve Türkiye, Akdeniz'in iki ucunda önemli iki kardeş ülke. Çok büyük iş birliği potansiyelimiz var. Görüşmemizde Gazze'de yapılması gerekenlerin altını çizdik. Yardımların Refah sınır kapısına ulaşması için yoğun çalışıyoruz. Gazze krizi çözülmezse böyle krizler artarak devam eder. İsrail'in Filistin topraklarını işgali Batı'nın Ortadoğu'daki istikrarsızlık probleminin başlıca nedenlerinden biridir.

"YÜKSELEN TANSİYON NEDENİYLE ENDİŞE DUYUYORUZ"

Türkiye ile ilişkilerimizi yüksek düzeylere çıkarmak için çalışıyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İran-İsrail gerilimi ile ilgili olarak, bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var. Bütün araçlarla gerilimin büyümemesi için çalışıyoruz. Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı var. Sorunun çözülmemesi halinde Ortadoğu'daki krizleri bitmeyecek. İsrail'in engellemesi nedeniyle Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne gerekli yardımlar gönderilemiyor. Gazze'de acil bir ateşkes olması şart. Yükselen tansiyon nedeniyle endişe duyuyoruz. İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunuyoruz. Diyalog ile tüm sorunlar çözülebilir.

"BU ARTIK EZİLENLERLE EZENLERİN SAVAŞI OLMAYA BAŞLADI"

Ortadoğu'daki karışıklığın asıl sebebi İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Batının buna göz yumması. Kriz küresel fay hatlarını tetikledi. Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alındığı saldırıların global piyasalara etkisi buna örnek. Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor Öncelik, Gazze'de işgalin bitirilmesi. Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı. Devletimiz Gazze ile ilgili çabadan bir saniye bile vazgeçmedi."