Bakan Fidan\'dan Suriye ve Gazze İçin Kritik Açıklamalar

Politika

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; yapılan görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye- AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik olarak AB için Almanya'nın öncü bir rol oynamasının beklendiğini belirtti. Bakan Fidan, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin gerektiğinin altını çizerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin desteklenmesinin şart olduğunu vurguladı. Geçiş sürecinin kapsayıcı şekilde sürdürülmesinin ve azınlıklara saygı gösterilmesinin büyük önem arz ettiğinden bahseden Fidan, geri dönüşlerin güvenli ve gönüllü olması gerektiğini söyledi.

'ULUSLARARASI TOPLUM SURİYE'YE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMALI'

Görüşmede, Suriye'nin yeniden inşası için yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, tüm bu konularda uluslararası toplumun Suriye'ye gerekli desteği sağlaması gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'deki tüm azınlıkların haklarının korunması gerektiğini söyledi. PKK/ YPG'nin Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği anlayışının yanlış olduğunu ifade eden Fidan, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Suriye'deki durumu suistimal etmesine asla müsaade edilemeyeceğini, PKK/YPG'nin silahlarını bırakması ve kendisini lağvetmesinin şart olduğunun altını çizdi.

'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM TERÖRİST UNSURLARIN TEMİZLENMESİYLE MUHAFAZA EDİLEBİLİR'

Bakan Fidan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Suriye'deki PKK/YPG dahil tüm terörist unsurların temizlenmesiyle muhafaza edilebileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin tüm müttefiklerinden Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı göstermesini beklediğini kaydetti. Görüşmede, DEAŞ'lıların bulunduğu kampların ve cezaevlerinin idaresi için alternatifler geliştirilmesi gerektiği, üçüncü ülkelerin Suriye'de bulunan DEAŞ tutuklusu ve bunların ailesi olan vatandaşlarını geri kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

'GAZZE'DE ACİL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ'

Fidan, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının bir an önce kalıcı şekilde sona ermesi için müzakere sürecini desteklediğini belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin başarıyla sonuçlanması açısından tarihi bir fırsat yakalandığını, üçüncü tarafların adil ve tarafsız şekilde bu süreci teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kadircan GÜLER/ ANKARA,