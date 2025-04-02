Bakan Fidan NATO Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan NATO Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

02.04.2025 13:13
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 3-4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Fidan, 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı, yeni Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi ve diğer müttefikler arasında ilk toplu istişarenin yapılması açısından önem taşıyor. Dört oturum halinde düzenlenecek olan toplantının ilk oturumu, yalnızca 32 müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve müttefiklerin savunma sanayii altyapılarının güçlendirilmesi, Rusya- Ukrayna savaşı ve bu bağlamda Avrupa güvenliğinin geleceği ile haziran ayında Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesi hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayii altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdüreceği, NATO'nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerin doğal bir parçası olduğu mesajlarını vermesi öngörülüyor.

Toplantının ikinci oturumu ise NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda Asya-Pasifik ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki müşterek meseleler ile anılan ortaklarla ilave iş birliği imkanlarının ele alınması bekleniyor. Oturumda Bakan Fidan'ın Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirini yakından etkilediğine, bu çerçevede Asya-Pasifik ortakları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine değinmesi bekleniyor.

Toplantının üçüncü oturumu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak. Oturumda Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesinde Avrupalı müttefiklerin üstlenebilecekleri roller gibi hususların gündeme getirilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Ukrayna'da sürdürülebilir bir ateşkesin ve nihayetinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin desteğini paylaşması, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını müteakip hayata geçirilebilecek girişimler üzerindeki çalışmalar hakkında Türkiye'nin değerlendirmelerini gündeme getirmesi, bu bağlamda başta Türkiye olmak üzere AB üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerine tam katılımının esas olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.

4 Nisan Cuma günü AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın NATO ülkeleri dışişleri bakanlarına AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturum düzenlenecek. Oturum vesilesiyle anılan girişimlerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğinin tesisindeki asli rolünü nasıl destekleyebileceğinin de tartışılması bekleniyor. Oturumda Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Avrupa güvenliğine gereken katkıları sağlamayı sürdüreceğini belirtmesi, AB'nin savunma alanındaki gayretlerinin ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin tam dahliyle başarıya ulaşabileceğini vurgulaması, bu itibarla AB'nin savunma sanayii alanındaki girişimlerine Türkiye'nin katılımına ilişkin görüşleri kayda geçirmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan NATO Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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