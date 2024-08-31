Politika

Bakan Göktaş: "973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gelecek hafta başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı için, "Hepinizin bildiği üzere önümüzdeki hafta yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz" dedi.

Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binası açılış töreni için kente gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılış öncesinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti. Ardından açılış için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına geçti. Açılış öncesinde Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Kürsüye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zaferin tarih kokan sokaklarında yaşadığı Çanakkale'de, sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Çanakkaleli vatandaşların hizmetine sundukları il müdürlük binasının resmi açılış töreni için bir arada olduklarını ifade eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sunacağı hizmetlerle vatandaşlarımıza destek olacak, il müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak, sosyal politikalarımızı her daim insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdik ve uygulamaya koyduk. Yürüttüğümüz sosyal politikalarımızla vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmelerini hedefledik. Bu hedef doğrultusunda, sosyal hizmetlerimizi toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirdik. Her geçen gün daha da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda Bakanlık olarak, toplumun tüm kesinlerinehizmet sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün 81 ilimizde bulunan il müdürlüklerimizle yerel dinamikleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda il müdürlüklerimizin hizmet altyapısını güçlendirmeyi özellikle önemsiyor ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün Çanakkale'de açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni hizmet binasıyla bu şehrin güzel insanlarını yeni sosyal politika uygulamalarıyla buluşturuyoruz" dedi.

'2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık'

Türkiye, sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülke olduğunu da kaydeden Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu amaç doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Çanakkale'ye de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Şu an, şehrimizde bulunan 3 Sosyal Hizmet Merkezimizle Çanakkaleli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. "Aile Sosyal Destek Programı"mızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız "Aile Eğitim Programı"mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 2018'den bu yana 9 binden fazla kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Çanakkale'deki 10 çocuk evinde 51 çocuğumuza, 2 çocuk evleri sitesinde 76 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Çanakkale'de bulunan 21 özel kreşle çocuklarımıza güven içinde bakım hizmeti sunuluyor. "Sosyal Ekonomik Destek" programımızla ailesi yanında destek sağladığımız çocuk sayımız ise 265'tir. Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren yaklaşık 46 milyon lira tahsis ettik. Ayrıca şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık. Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata aktif katılımlarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda 2012 yılından bu yana Çanakkale'de 112 milyon lira yaşlı aylığı, 69 milyon lira engelli ve engelli yakını aylığı yardımında bulunduk. Tüm bu hizmetlerimizle ve daha fazlasıyla, her zaman vatandaşımıza destek vermeye, yanında olmaya devam edeceğiz."

Gelecek hafta başlayacak eğitim-öğretim yılının başlayacağını da hatırlatan Bakan Göktaş, "Hepinizin bildiği üzere önümüzdeki hafta yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Aktardığımız bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız. En önemli önceliğimiz çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bu vesileyle, çocuklarımıza yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Açılışı yapılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasıyla ilgili de bilgi veren Bakan Göktaş, "Bugün burada, sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacak bir adımı da hep birlikte atıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamız, sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlarımıza daha etkin bir şekilde ulaşabilmek adına inşa edildi. Bu binanın, modern yapısı, teknolojik altyapısı ve erişilebilirliği ile hem çalışanlarımızın hem de hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağına inanıyoruz. Burada yapılacak çalışmalarla, kadınlar, çocuklar, aileler, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli hizmet sunacağız. Vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yeni hizmet binamız, sadece bir yapı değil, bir umut kapısı, bir destek merkezi ve bir dayanışma noktası olacak. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeler tarafından dua edilerek ve kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Ardından Bakan Göktaş ve protokol üyeleri, yeni hizmet binasını gezdi.

Açılış törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, 27'nci Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Orhan Öğrenci, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.