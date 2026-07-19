Bakan Göktaş, Gurbetçileri Kapıda Karşıladı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Gurbetçileri Kapıda Karşıladı

Bakan Göktaş, Gurbetçileri Kapıda Karşıladı
19.07.2026 18:12
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Bakan Göktaş, yurtdışındaki Türklerin geçişinde yaşanan kolaylıkları anlattı, gurbetçilere ikramda bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. İki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini geçirmek üzere kara yolu ile ana vatana gelen gurbetçileri Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. Gurbetçilere; Türk bayrağı ile birlikte Edirne'nin yerel lezzetleri tava ciğeri ve kurabiye ikram edilen karşılamaya Bakan Göktaş'ın yanı sıra; Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile bakanlık yetkilileri eşlik etti. Yurda girmek üzere peronlara gelen gurbetçilerle sohbet eden Bakan Göktaş, iyi tatiller dileklerini iletti.

'GEÇİŞ SÜRECİ 38 DAKİKAYA KADAR AZALDI'

Kendisinin de eskiden, her yaz ailesiyle Türkiye'ye geldiklerini, bu nedenle çok duygulandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Öncelikle çok duygulandım. Zira yıllar boyunca ben de ailemle beraber gurbetçi çocuğu olarak aynı yollardan geçtik. Bu gümrük kapılarından geçtik ve yıllar içerisinde özellikle bundan 30 yıl öncesinde bu yolculuk bu kadar rahat geçmiyordu. Bekleme süreleri çok yüksekti. Ne mutlu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik pek çok hizmette kolaylık getirdik. Özellikle gümrük bekleme sürelerinde oldukça kolaylık sağlandı. Bugün halihazırda Valimizden aldığımız bilgiye göre de gümrükteki bütün tedbirler oldukça yüksek olarak alındı. Ekstradan personel, aynı zamanda 20 Haziran itibarıyla bu yaz sezonu dönemine ve gurbetçilerimizi yurt dışı vatandaşlarımızı karşılamaya yönelik tedbirler arttırıldı. Dolayısıyla bir aracın geçiş süreci eskiden bazen 15-20 saat sürerken 38 dakikaya düştüğünü görüyoruz. Bugün hala buradan günlük yaklaşık saat başı 400 araç geçiyor. Bununla beraber tedbirler arttırıldı. Emniyetimiz, Gümrük Ticaret Bakanlığımız ve ilgili bütün birimlerimiz Sayın Valimizin koordinasyonunda oldukça rahat bir şekilde esneklik sağlıyor. Tabii bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz vatandaşlarımızla beraber" dedi.

'22 HAZİRAN-15 TEMMUZ ARASI 1 MİLYON 130 BİN YOLCU GEÇTİ'

Gurbetçi sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bugüne yolcu ve araç geçiş sayıları hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47 bin 116 yolcu geçiyor ve günlük ortalama 12 bin 37 araç geçiyor gümrük kapımızdan. Diğer yandan tabii ki bir uygulama üzerinden diğer kapı yoğunluğunu doğrudan vatandaşlarımızın takip edebileceği bir sistem oluşturuldu. Anında takip sistemiyle hangi kapılarda yoğunluk varsa ona göre vatandaşımız yönlenebiliyor. Tabii bu bizler için gurur verici. Zira yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yaklaşık 11 ayını vatan, bayrak hasretiyle, ezan hasretiyle geçiriyor. Şu kapıdan geçmenin heyecanı bambaşka. 3 gün boyunca bir yolculuk yapıyorsunuz. Bazen iki gün boyunca, yorucu bir yolculuk. Zira bir an önce gelip buradan da tabii memlekete intikal ediyorlar. Ama şu bayrağı gördükleri andan itibaren, şu gümrük kapısını gördükten itibaren bütün yorgunlukları gidiyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA YÖNELİK ALANLARIN OLUŞTURULMASI ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Göktaş, son yıllarda sınır kapılarında çok güzel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, "Yurtdışı Türkler Başkanlığımızın burada daimi bir çalışması var. Edirne Valiliğimizin, Edirne lezzetlerini, ciğerlerini, yöresel lezzetlerini vatandaşlarımızla paylaştık. Onlar bizim kaynağımız. Gurbetçi vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. İki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte. Diğer yandan tabii 11 ay boyunca vatan hasretini yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Onlar üç kuşaktır, dört kuşaktır bu yolculuğu yapıyorlar. Ben dedemden çok iyi hatırlıyorum, bir kırmızı minibüsü vardı, hepimiz içine doluşurduk. Akabinde bu yolları çok uzun zamanlar yaptık. Fakat bugün ülkemizin geldiği noktada bu yolculuğun daha rahat, vatandaşımızın daha mutlu daha huzurlu ve daha konforlu bir şekilde bu geçişleri sağlaması, bütün işlemlerini sadece 38 dakikada tamamlaması, bununla beraber dinlenme alanları, çocuklara yönelik alanların oluşturulması gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Bütün bu çalışmaları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere valimize ve buradaki il başkanlığımıza, milletvekillerimize çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

'ONLAR BAŞIMIZIN TACI'

Sınır kapısındaki personele de teşekkür eden Bakan Göktaş, "Özellikle bütün kurumlarımızın personellerine; hem gümrük hem emniyet personelimiz burada 7 gün 24 saat esaslı görev yapıyor. Güler yüzle her bir vatandaşımıza hizmet ediyor. Kavurucu bir sıcaklık var gördüğünüz gibi, yol uzun. Ancak o bayrağı görünce vatandaşımız için gerçekten çok ayrı bir gurur. Gerçekten ayrı bir duygu. Bizler de onlara bugün hoş geldiniz demek istedik. Onlar başımızın tacı. Bugün hem çalışmaları yerinde incelemek, aynı zamanda da onlara memleketimize hoş geldin demek üzere bir araya geldik" diye konuştu.

Bakan Göktaş, sınır kapısındaki ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA

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